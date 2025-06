iStock Splash pad per i cani: è questo il gioco dell'estate

È il gioco perfetto per divertirsi e rinfrescarsi ed è tutto ciò di cui il nostro cane ha bisogno: si tratta dello splash pad, un tappettino con spruzzatore che diventa l’alleato immancabile per trascorrere delle giornate divertenti.

Un gioco estivo da mettere in un giardino, su un terrazzo o in un patio, per regalare una bella rinfrescata al proprio amico pelosetto. Se poi in casa ci sono dei bambini, è bene sapere che può essere utilizzato anche da loro per i pomeriggi di gioco insieme al loro cane.

Ci sono diversi modelli, alcuni che possono essere usati da tutta la famiglia. Una cosa, però, è certa: è l’accessorio immancabile per dare vita a momenti ludici indimenticabili.

Splash pad: il gioco che farà impazzire i nostri cani

Ci sono alcune caratteristiche che sono fondamentali per rendere il tappettino per giochi divertenti l’accessorio che non può mancare durante l’estate dei nostri cani. Lo splash pad perfetto, infatti, deve essere sicuro, resistente e durevole, oltre che versatile e facile da usare.

Così diventa l’accessorio immancabile sia per gli animali, che per il resto della famiglia. Quello di XiXiRan (100 per 100 centimetri) è in pvc di alta qualità, che promette di non essere facile da rompere e adatto a cani, gatti e bambini. Basta attaccare il tubo dell’acqua per dare vita agli schizzi, che si possono regolare. Inoltre, al termine dei giochi, si può ripiegare facendo in modo che occupi poco spazio. Se questo non bastasse, si può anche riempire d’acqua: un dettaglio che lo rende super versatile.

Offerta Splash pad di XiXiRan Dimensioni 100 per 100 centimetri, resistente e sicuro

È 150 centimetri il tappetino di Flying Paws: pensato per i cani di grossa taglia, è in PVC spesso 0,55mm, senza BPA e ftalati, il che lo rende sicuro per cani e bambini e ha la superficie antiscivolo. I fori per i getti sono 28 e si può regolare l’altezza: bassa, media e alta. Inoltre, il pacco include quattro toppe per la riparazione e un connettore di ricambio, si ripiega ed è portatile.

Splash pad di Flying Paws Dimensioni 150 centimetri, sicuro e con tre tipologie di getto

Anche il prodotto di Yaungel è in PVC spesso 0,55 mm pensato per resistere alle zampe degli animali (ma viene consigliato di tagliare loro le unghie), è ecologico e sicuro ed è dotato di un design antiscivolo. E ha tre altezze per gli spruzzi.

Splash pad di Yaungel Con tre tipologie di getto e resistente

I tappettini per il gioco più grandi: per divertire tutta la famiglia

I nostri amici animali sono ancora più felici se possono trascorrere del tempo e divertirsi con noi; quindi, ben vengano oggetti pensati per condividere i momenti di gioco con tutta la famiglia.

I tappettini irrigatori più grandi possono ospitare cani e bambini e diventano l’accessorio immancabile da avere in giardino durante l’estate.

Il modello di Latern misura 170 centimetri ed è in PVC di alta qualità, morbido e confortevole, non contiene BPA, non è tossico ed è inodore. Il fondo è antiscivolo e spesso, l’uso è semplice: basta collegarlo al tubo dell’acqua per dare il via al momento ludico, mentre gli spruzzi si regolano con la pressione dell’acqua.

Splash pad di Latern Di grandi dimensioni, antiscivolo e facile da usare

Lo splash pad di Cacsps ha le medesime dimensioni ed è realizzato in PVC resistente, non tossico, adatto per far divertire i cani con giochi d’acqua, magari proprio insieme a noi dal momento che le dimensioni sono abbastanza grandi per ospitare persone e pelosetti. E si può anche regolare la direzione dell’acqua.

Splash pad di Cacsps Di grandi dimensioni, si può regolare la direzione dell’acqua