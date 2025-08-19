Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

iStock I modelli di tappeto sniffing per cani

Far divertire e giocare i nostri amici a quattro zampe, stimolarli e tenerli sempre in movimento è molto importante per il loro benessere.

E ci sono tanti modi per farli svagare, anche quando si trovano in casa. Basta trovare gli accessori giusti e i momenti di gioco per i cani possono diventare davvero appaganti e simpatici. Come accade con il tappeto sniffing, un metodo per stimolarli e coccolarli: ci sono tantissimi modelli in commercio che variano per forma, dimensioni e colori.

Ma una cosa è certa: quello che si sceglierà per il proprio pelosetto sarà perfetto per fargli trascorrere momenti bellissimi, anche a casa o in viaggio.

Il tappeto sniffing: il gioco intelligente per i cani

Ci sono tanti giochi intelligenti per i cani, come lo splash pad che ci permette di trascorrere insieme a loro momenti di gioco mentre si sconfigge la calura estiva. Se – invece – vogliamo allenarli e farli divertire da soli si può optare per il tappeto sniffing, pensato per mettere in scena simpatiche cacce al tesoro.

Come quelle che possiamo organizzare grazie allo sniffing mat di Nobleza: le dimensioni sono 70 per 70 centimetri, ha cinque diversi nascondigli per il cibo e aiuta i cani a tenere allenato l’olfatto. Realizzato in morbido feltro, pile polare e tessuto Oxford, si può lavare e si piega e richiude.

Tappeto Nobleza Si può lavare e ripiegare, ha cinque nascondigli

Misura 70 per 50 centimetri, invece, il tappetino di McNory: il materiale con cui è stato realizzato è cotone di alta qualità, resistente ai morsi ed è perfetto per nascondere piccoli premietti alimentari al nostro amico a quattro zampe.

Tappeto di McNory In cotone di alta qualità

Ideale per stimolare l’istinto di ricerca del cane e il senso dell’olfatto anche il tappeto sniffing di GingerUPer, progettato per poter essere ripiegato e chiuso da un laccetto, è adatto anche ai viaggi. Il materiale con cui è stato realizzato è cotone di alta qualità: ecologico, lavabile, promette di durare e resistere ai morsi. Ha la base antiscivolo.

Offerta Tappeto di GingerUPer Con base antiscivolo

I tappeti per stimolare l’olfatto più creativi

Per chi ama gli oggetti più particolari pensati per i nostri amici a quattro zampe, è bene sapere che in commercio esistono modelli più fantasiosi di tappeto sniffing per cani.

Come quello di Xyuayamz che è fatto a forma di avocado, composto da panno di feltro resistente e materiale in pile morbido, ha il fondo antiscivolo, con due ventose per renderlo ancora più stabile. Meglio lavarlo a mano, ma va bene anche la lavatrice.

Tappeto di Xyuayamz Con base antiscivolo e due ventose

Ricorda la forma di un osso, invece, quello di Avont che misura 75 per 50 centimetri: è dotato di diversi nascondigli, per rendere il momento di gioco del nostro amico a quattro zampe ancora più divertente e stimolante. Inoltre è morbido e spesso, ha il retro-antiscivolo ed è lavabile in lavatrice.

Tappeto di Avont A forma di osso ha diversi nascondigli

Infine, Gaethra propone un fiore dalle linee morbide, molto colorato, è realizzato con materiali molto resistenti, ideale per stimolare la curiosità del cane e renderlo meno stressato. Ha la parte inferiore antiscivolo.

Tappeto di Gaethra Ha la forma di un fiore

Sceòte perfette per aiutare il nostro cane a trascorrere momenti divertenti, per stimolarlo ma anche per farlo nutrire lentamente: capita – infatti – che molti pelosetti siano ingordi e grazie a questi tappeti in cui devono allenare l’olfatto possono mangiare più piano.