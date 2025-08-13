Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

iStock Ciotola anti-ingozzamento per i cani: i modelli migliori

Chi ha un cane golosone lo sa bene, spesso quando gli si mette la pappa nella ciotola questa finisce in pochi minuti causando poi non pochi fastidi al nostro amico a quattro zampe. Cattiva digestione, rigurgiti, il tutto per aver consumato troppo velocemente il cibo. Ma c’è una soluzione pratica e super utile, che aiuta i cani a mangiare con maggiore lentezza e a non avere problemi.

Si tratta delle ciotole pensate appositamente per rallentare il consumo di pappa che, oltre a essere belle da vedere, sono anche super pratiche e possono sostituire quelle che abbiamo sempre usato.

Le migliori ciotole per cani da provare per rallentare l’alimentazione e migliorare la digestione: i modelli.

Le ciotole geniali per cani golosi e voraci

Colorate, divertenti e – soprattutto – perfette per aiutare il nostro pelosetto a mangiare correttamente e a evitare fastidi. Sono le ciotole progettate per cani golosi e voraci, proprio come quella di Outward Hound: si chiama Feeder Slo-Bowl ed è strutturata per essere anti-ingozzamento. Di un bel colore menta, taglia s (che corrisponde a 14,61 x 14,61 x 2,54 cm), promette di rallentare l’assunzione degli alimenti fino a 10 volte grazie agli elementi in rilievo che prolungano il pasto. Tra gli altri dettagli da sapere c’è il fatto che è realizzata con materiali a uso alimentare e che ha la base antiscivolo.

Il prodotto proposto da Decyam ha un design a labirinto ed è spessa e robusta e a tenerla ferma ci sono quattro piedini. Si può utilizzare con cibo secco e umido, si lava in lavastoviglie ed è anche un gioco divertente e intelligente per i nostri animali.

Ciotola Decyam Spessa e robusta con design a labirinto

La ciotola anti-ingozzamento di Tokayfe è stata pensata con una struttura dotata di un disegno a forma di fiore che permette al nostro pelosetto di rallentare l’alimentazione fino a 5-10 volte, anche questa è realizzata con materiali adatti agli alimenti e ha la base antiscivolo. E si può adattare a cibo umido, crocchette e cibo crudo, lavabile in lavastoviglie.

Ciotola Tokayfe Con design a fiore per rallentare l’alimentazione

Le ciotole e i set anti – ingozzamento che devi provare

In commercio ci sono prodotti anche più particolari, come ciotole che si possono portare con sé o set che comprendono tutto ciò che serve al nostro amico a quattro zampe per dissetarsi e nutrirsi.

Ad esempio, quella di Xyuayamz: è realizzata in silicone di altra qualità, morbido e flessibile. Tra le sue caratteristiche vincenti il fatto di essere pieghevole, il che la rende perfetta per essere trasportata agganciandola allo zaino o al guinzaglio, poi ha un design a doppia ventosa nella parte inferiore che la assicura al pavimento senza farla muovere.

Offerta Ciotola Xyuayamz Ciotola portatile in silicone di alta qualità

Per chi desidera, invece, un set, una delle opzioni è quella di Petace che propone due ciotole, una per il cibo e una per l’acqua, da inserire in supporto che si può alzare e regolare a cinque altezze diverse. Questo consente anche di far mangiare i nostri cani nella posizione più corretta, oltre a rallentare la nutrizione. Le ciotole sono pensate per essere anche semplici da lavare. Questo set ha il vantaggio di essere installato facilmente e di essere riposto andando a occupare pochissimo spazio.

Offerta Set Petace Ciotola per il cibo anti-ingozzamento, ciotola per l’acqua e struttura

I prodotti pensati da Pecute, infine, sono caratterizzati dalla presenza di due ciotole e di un tappetino su cui riporle. Il set è così strutturato: la ciotola per l’alimentazione lenta, quella in acciaio inox per contenere l’acqua e il tappetino antiscivolo a forma di osso, che mantiene pulita l’area dedicata alla pappa del nostro amico a quattro zampe.

Set Pecute Due ciotole (una anti-ingozzamento) e un tappetino