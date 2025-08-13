Chi ha un cane golosone lo sa bene, spesso quando gli si mette la pappa nella ciotola questa finisce in pochi minuti causando poi non pochi fastidi al nostro amico a quattro zampe. Cattiva digestione, rigurgiti, il tutto per aver consumato troppo velocemente il cibo. Ma c’è una soluzione pratica e super utile, che aiuta i cani a mangiare con maggiore lentezza e a non avere problemi.
Si tratta delle ciotole pensate appositamente per rallentare il consumo di pappa che, oltre a essere belle da vedere, sono anche super pratiche e possono sostituire quelle che abbiamo sempre usato.
Le migliori ciotole per cani da provare per rallentare l’alimentazione e migliorare la digestione: i modelli.
Le ciotole geniali per cani golosi e voraci
Colorate, divertenti e – soprattutto – perfette per aiutare il nostro pelosetto a mangiare correttamente e a evitare fastidi. Sono le ciotole progettate per cani golosi e voraci, proprio come quella di Outward Hound: si chiama Feeder Slo-Bowl ed è strutturata per essere anti-ingozzamento. Di un bel colore menta, taglia s (che corrisponde a 14,61 x 14,61 x 2,54 cm), promette di rallentare l’assunzione degli alimenti fino a 10 volte grazie agli elementi in rilievo che prolungano il pasto. Tra gli altri dettagli da sapere c’è il fatto che è realizzata con materiali a uso alimentare e che ha la base antiscivolo.
Il prodotto proposto da Decyam ha un design a labirinto ed è spessa e robusta e a tenerla ferma ci sono quattro piedini. Si può utilizzare con cibo secco e umido, si lava in lavastoviglie ed è anche un gioco divertente e intelligente per i nostri animali.
La ciotola anti-ingozzamento di Tokayfe è stata pensata con una struttura dotata di un disegno a forma di fiore che permette al nostro pelosetto di rallentare l’alimentazione fino a 5-10 volte, anche questa è realizzata con materiali adatti agli alimenti e ha la base antiscivolo. E si può adattare a cibo umido, crocchette e cibo crudo, lavabile in lavastoviglie.
Le ciotole e i set anti – ingozzamento che devi provare
In commercio ci sono prodotti anche più particolari, come ciotole che si possono portare con sé o set che comprendono tutto ciò che serve al nostro amico a quattro zampe per dissetarsi e nutrirsi.
Ad esempio, quella di Xyuayamz: è realizzata in silicone di altra qualità, morbido e flessibile. Tra le sue caratteristiche vincenti il fatto di essere pieghevole, il che la rende perfetta per essere trasportata agganciandola allo zaino o al guinzaglio, poi ha un design a doppia ventosa nella parte inferiore che la assicura al pavimento senza farla muovere.
Per chi desidera, invece, un set, una delle opzioni è quella di Petace che propone due ciotole, una per il cibo e una per l’acqua, da inserire in supporto che si può alzare e regolare a cinque altezze diverse. Questo consente anche di far mangiare i nostri cani nella posizione più corretta, oltre a rallentare la nutrizione. Le ciotole sono pensate per essere anche semplici da lavare. Questo set ha il vantaggio di essere installato facilmente e di essere riposto andando a occupare pochissimo spazio.
I prodotti pensati da Pecute, infine, sono caratterizzati dalla presenza di due ciotole e di un tappetino su cui riporle. Il set è così strutturato: la ciotola per l’alimentazione lenta, quella in acciaio inox per contenere l’acqua e il tappetino antiscivolo a forma di osso, che mantiene pulita l’area dedicata alla pappa del nostro amico a quattro zampe.