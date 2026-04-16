Guida aggiornata alle piante primaverili velenose per cani e gatti: sintomi, rischi e consigli utili per salvaguardarli

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Finalmente ci siamo! Una delle stagioni più amate è arrivata. Le giornate si allungano, i giardini rifioriscono e le case si riempiono di piante ornamentali primaverili, bellissime e colorate. Tuttavia, alcune possono essere velenose e ciò che per noi rappresenta senso estetico e rinascita può nascondere un serio pericolo per cani e gatti. Molte degli esemplari più diffusi in questo periodo dell’anno, infatti, contengono sostanze tossiche in grado di causare disturbi anche gravi agli animali domestici.

Secondo dati dell’Aspca, l’American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, che gestisce un centro antiveleni specializzato, una percentuale significativa delle intossicazioni è legata proprio all’ingestione di piante dannose. Questo rende fondamentale conoscere quali specie evitare e come prevenire incidenti. Il primo passo è saper riconoscere i sintomi e mettere in atto le strategie per rendere casa e giardino davvero pet friendly.

Perché alcune piante sono tossiche per cani e gatti

Le piante, primaverili e non, producono naturalmente sostanze chimiche per difendersi dagli insetti e predatori. Alcuni di queste possono essere velenose per cani e gatti. Esistono dei composti – tra cui figurano alcaloidi, glicosidi, ossalati di calcio e tossine cardiache – che possono risultare davvero pericolosi per chi viene considerato parte della famiglia a tutti gli effetti.

Cani e gatti, soprattutto se curiosi o annoiati, possono ingerire foglie, fiori o bulbi. Nei felini il rischio è ancora maggiore, se vengono a contatto con determinate specie. Per fare un esempio, i gigli – bellissimi quanto insidiosi – possono causare un’insufficienza renale acuta anche con delle esposizioni minime, ma l’elenco non si ferma certo qui e merita di essere approfondito con cura.

Le piante primaverili più pericolose per cani e gatti

Ecco un elenco dettagliato delle specie di piante primaverili che sono velenose se vengono accidentalmente ingerite dai cani e dai gatti. Sono tutti esemplari da tenere il più possibile lontani dalle zampe curiose dei propri amici a quattro zampe.

Gigli (Lilium e Hemerocallis)

Tra le piante primaverili più diffuse e decorative, per l’appunto, si trovano i gigli. Come appena accennato, sono estremamente pericolosi soprattutto per i gatti. Bastano piccole quantità di polline o di acqua del vaso per causare danni renali fatali.

Bisogna chiamare subito il proprio veterinario di fiducia o recarsi alla clinica più vicina, se si notano sintomi come vomito, letargia e problemi ai reni.

Tulipani e narcisi

Molto comuni nei giardini primaverili, a essere particolarmente tossici sono i bulbi. Possono causare un’irritazione gastrointestinale anche di una certa importanza, che si manifesta con vomito e diarrea. Nei casi più gravi si assiste a convulsioni.

Anche in questo caso, un intervento tempestivo può fare la differenza fra la vita e la morte. Al minimo segnale è bene contattare lo specialista e comunicargli l’anamnesi del proprio animale domestico, in modo tale che possa stabilire quanto urgente sia un controllo.

Azalee e rododendri

Fra le piante primaverili velenose per cani e gatti ci sono anche loro. Questi arbusti ornamentali contengono le graianotossine, delle sostanze che agiscono sul sistema cardiovascolare. Fra i sintomi da non sottovalutare ci sono sempre vomito e diarrea, ma anche debolezza e un eventuale collasso cardiovascolare.

Perdere tempo e vedere come va, se si hanno in casa o in giardino esemplari di questo tipo a portata di zampa (ma soprattutto bocca), non è un atteggiamento consigliabile. Meglio un viaggio a vuoto dal proprio veterinario, che qualcosa di grave da dover gestire a causa di un aggravamento.

Ciclamino

Tipico della primavera e spesso presente anche in casa e non va molto d’accordo con gli animali domestici. Se qualcuno dovesse regalarlo, ignaro dei pericoli, meglio posizionarlo in una zona offlimits oppure donarlo a qualcun altro. Il galateo non è più importante della salute di chi si ama.

Fra i rischi da evitare, infatti, ci sono vomito intenso, disturbi cardiaci e possibili convulsioni. Anche in questo caso, il quadro clinico non è da sottovalutare. Il fai da te o il sentito dire sono da escludere categoricamente.

Mughetto (Convallaria majalis) e oleandro

Una delle piante primaverili più insidiose per cani e gatti è lei: bella, profumata ma altamente tossica. Volendo fare un parallelismo mitologico, è Medusa per Atlante o il canto delle sirene per Ulisse. Fra i segnali da riconoscere tempestivamente si possono manifestare alterazioni del ritmo cardiaco, che possono sfociare in un arresto.

Allo stesso modo, l’ oleandro – molto diffuso nei climi mediterranei – è pericoloso in tutte le sue parti e può provocare vomito, tremori e gravi aritmie cardiache. Si tratta di specie da tenere fuori dalla portata dei nostri amati animali domestici.

Ortensia e cycas (palma di sago)

Anche lei è bellissima ed è presente nei giardini primaverili. Tuttavia contiene composti simili al cianuro. Fra gli effetti a dir poco indesiderati ci sono i dolori addominali, la letargia e il vomito. Ecco perché è fra le piante velenose da evitare se si hanno cani e gatti.

Fra le specie più tossiche in assoluto non può non essere citata la cycas, altrimenti conosciuta con il nome di palma di sago. È, infatti, in grado di provocare danni epatici gravi, di alterare la coagulazione e di portare al decesso. Nulla che si voglia lontanamente augurare ai propri animali domestici.

Dieffenbachia e croco autunnale (Colchico)

Si tratta di una specie molto comune negli appartamenti, ma non tutti sanno quanto sia potenzialmente pericolosa per la salute del cane o del gatto. Può far venire bruciore al cavo orale, gonfiore alla lingua e difficoltà respiratorie.

Il Colchico, anche se come si evince dal nome è più facile trovarlo in autunno, può essere presente nei cicli ornamentali primaverili. Anche in questo caso bisogna rivolgersi al proprio veterinario di fiducia se si notano vomito o sintomi che possono indicare dei danni multi-organo. Se il cane o il gatto presentano qualcosa di strano, meglio correre subito in clinica.

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I sintomi di un avvelenamento da piante

I sintomi che manifestano i cani o i gatti che sono stati avvelenati dalle piante variano in base alla specie e alla quantità ingerita, ma – come abbiamo già visto – i più comuni includono:

vomito e diarrea;

salivazione eccessiva;

letargia o debolezza;

tremori o convulsioni;

problemi respiratori;

alterazioni cardiache.

Nei casi più gravi si può arrivare a insufficienza renale, epatica o addirittura alla morte. Ecco allora che non c’è da perdere tempo ed è meglio iniziare subito con le manovre di pronto soccorso. Nel caso di un avvelenamento nel cane, prima di tutto, vanno rimossi eventuali residui dalla bocca.

Dopodiché non va indotto il vomito, a meno che non ci sia una chiara indicazione del veterinario (che va contattato immediatamente). In ambulatorio o in clinica è meglio portare un campione della pianta, così da dare quante più informazioni utili allo specialista per fare una diagnosi accurata. Un intervento rapido può fare la differenza tra una semplice intossicazione e una situazione grave.

Come rendere casa e giardino pet friendly

Per evitare di imbattersi in piante primaverili velenose per cani e gatti è meglio prevenire e informarsi prima di acquistarle. Consultare le liste ufficiali – come quelle dell’Aspca con la Pet Poison Helpline – è fondamentale.

Se non si possono evitare del tutto determinate specie, è bene posizionarle fuori dalla portata di esemplari che certamente non hanno coscienza dei pericoli che corrono e ai quali non si può spiegare che devono starne alla larga. Questo vale soprattutto per i gatti, che amano arrampicarsi.

Per fortuna, poi, esistono molte piante non tossiche. Fra queste ci sono alcune varietà di felci, le orchidee e la palma areca.

Molti proprietari sottovalutano il rischio perché il proprio animale “non mangia piante”. Tuttavia, la curiosità o il gioco possono portare anche gli animali più tranquilli a ingerire foglie o fiori. Inoltre, alcune tossine agiscono anche con piccole quantità o esposizioni indirette (basti pensare al polline dei gigli). La prevenzione resta quindi la strategia più efficace.

La primavera è una stagione meravigliosa, ma richiede attenzione per chi vive con gli animali domestici. Conoscere le piante velenose per cani e gatti non significa rinunciare al verde, ma scegliere con consapevolezza. Proteggerli significa anche agire con senso di responsabilità.

Fonti bibliografiche

Poisonous plants, Toxic and Non-Toxic Plants List – Aspca.org;

9 Common Houseplants Poisonous To Your Pet – Irvine Emergency Vet