Il gioco rinfrescante per cani è l’idea geniale per far divertire il tuo cucciolo anche d’estate

Il gioco rinfrescante per cani è tutto quello che ti servirà per trasformare il caldo afoso dell'estate in un gioco divertente per il tuo cane!

Il gioco rinfrescante per cani è l’idea perfetta per far divertire il tuo cane quando fa caldo, aiutandolo a rinfrescarsi e a combattere l’afa estiva nel modo migliore. Quando le temperature salgono a soffrire non sono solamente gli esseri umani, anche i cani e i gatti devono fare i conti con la calura e con il pericolo di soffrire di pericolossimi colpi di calore.

Se anche il tuo cane, nelle giornate d’estate, passa ora steso sul pavimento con la lingua di fuori, respirando affannosamente, è arrivato il momento di correre ai ripari con una soluzione semplice (ed economica). I giochi rinfrescanti sono colorati, facili da trasportare ovunque e studiati per far divertire il cane.

Li metti in frigo e li tiri fuori quando serve. Puoi fornirli al cane quando sei fuori casa, per aiutarlo a superare le ore più calde senza soffrire la solitudine. Oppure puoi portarli in vacanza con te per farlo giocare (e rinfrescare).

I migliori giochi rinfrescanti per cani

Su Amazon si possono trovare tantissimi giochi rinfrescanti per consentire al tuo cucciolo di giocare e divertirsi, affrontando al meglio le alte temperature. Colorati e particolari, hanno prezzi piccoli e sono il regalo ideale per un’estate fatta di giochi in compagnia del tuo pet.

A forma di anguria e ananas, questi giochi firmati Pawaboo sono realizzati in materiale TPR sicuro e resistente ai morsi, comodissimo per il tuo cagnolino. Le forme particolari sono studiate per attirare l’attenzione dell’animale, perfette anche quando il cane resta da solo a casa e rischia di annoiarsi.

Non solo: se decidi di portare il tuo pet in spiaggia o in piscina potrai usare questi giocattoli in acqua: galleggiano e si puliscono facilmente. Sono dunque perfetti da lanciare per allenare il cane al recupero e farlo divertire. Metti i giochi a forma di anguria e ananas in frigo, attendi qualche ora, poi dalli al tuo cucciolone.

Studiati appositamente per i cuccioli, i giocattoli congelabili Spofly aiutano ad alleviare anche dolori della dentizione e irritazioni. Sono realizzati in materiali atossici con un design che consente di non sporcare. L’osso e il cerchio infatti si possono riempire con l’acqua, evitando lo scongelamento e rendendo il giocattolo sicuro per il cane. Per rendere i giochi ancora più performanti, sono stati testati e studiati sulla masticazione di cani con una grande potenza, come golden retriever o labrador.

Il tuo cane è goloso e ha un fiuto infallibile? Allora fallo divertire ancora di più con questo giocattolo a forma di pinguino che nasconde dei gustosi premietti. In gomma resistente, può contenere i suoi cibi preferiti da congelare, dal cibo umido allo yogurt greco. In più si può lavare in lavastoviglie!

Per massaggiare denti e gengive c’è invece questo piccolo squaletto. Costa meno di 10 euro e funziona da subito. Ti basterà riempirlo d’acqua e lasciarlo in freezer per una notte!

Il tuo cane ama il riporto? Allora comprargli questo gioco congelabile con forma di frisbee! Non solo, se vuoi renderlo ancora più felice puoi inserire all’interno piccoli premietti che l’animale potrà assaporare quando cadranno dal giocattolo. Rendendo tutto ancora più interessante.