Sono belli, come tutti gli amici a quattro zampe. Sono cani gentili, fedeli e affidabili e vanno d'accordo con tutti. Stiamo parlando dei Golden Retriever, impossibile non innamorarsi

Gli amanti dei pelosi a quattro zampe sanno bene che non esiste un solo momento per celebrare il loro ingresso nella nostra vita, perché la loro presenza è capace di trasformare ogni giorno in una festa. Impegnativa, è vero, ma ricca di soddisfazioni.

Ma se siete orgogliosamente mamme e papà di cuccioli di Golden Retriever, allora, c’è un appuntamento che proprio non potete perdere e che dovreste celebrare con tutta la famiglia. Il 3 febbraio, infatti, è la Giornata Internazionale dei Golden Retriever, una ricorrenza che viene celebrata dal 2012 e che si trasforma nell’ennesima occasione per essere grati della loro presenza.

Ideatrice di questa giornata fu Kristen Shroyer, proprietaria di un cucciolo di razza che, per in ricordo del suo amato Quincey, decise di dedicare una giornata a questi splendidi animali. Pronti a festeggiare?

Golden Retriever, origini e caratteristiche

Riempiono le giornate, lo fanno con intensità e gioia, e ci insegnano l’amore, quello incondizionato. Chi ha un animale domestico sa bene di cosa sto parlando. Grandi e piccoli, di razza o meticci, i pelosi a quattro zampe sono i nostri migliori amici, i fedeli compagni dell’avventura della vita.

Tra questi troviamo anche i Golden Retriever, i cani dal pelo dorato che hanno conquistato la televisione, il cinema e anche i nostri cuori. Le origini risalgono al lontano 1868. In quell’anno, in Scozia, un barone dal nome Lord Tweedmouth, decise di far accoppiare un Labrador dal pelo dorato con una Tweed Water Spaniel, una razza di cane estinta nello scorso secolo. Da quella unione nacquero quattro cuccioli bellissimi caratterizzati da un pelo lungo, soffice e dorato.

Una storia, questa, riscoperta un secolo dopo dal pronipote di Lord Tweedmouth che ritrovò, per caso, tutti gli appunti del suo scomparso parente. Fu poi la figlia di quest’ultimo, già mamma di alcuni cuccioli, a registrare ufficialmente un Flat Coated giallo. L’interesse per questi animali raggiunge Mrs. Winifred Charlesworth che decise di lanciare il club del Golden Retriever, nome poi adottato ufficialmente a partire dal 1920 per questa razza.

Il cane da riporto dorato, questa la traduzione del nome, aveva attirato l’interesse di molti proprio per la sua agilità. Era capace di recuperare oggetti sia in acqua che a terra, e questo lo rendeva anche un perfetto cane da caccia. Nessuno immaginava, allora, che si sarebbe trasformato nel perfetto compagno di vita per le famiglie.

E invece è proprio quello che è successo, con il tempo. Anche se il Golden Retriever resta un abile aiutante – impiegato anche nelle forze dell’ordine – si è rivelato con gli anni un amico fedele, dolce e giocoso, e che riesce a socializzare con tutti.

La sua popolarità è cresciuta esponenzialmente negli anni, al punto tale che nel 2006 è stato organizzato il primo Guischan Gathering, un raduno internazionale che riunisce centinaia di appassionati, accompagnati sempre dal loro peloso a 4 zampe.

Un cane come amico

Il Golden Retriever, dicevamo, può essere considerato come un cane polivalente. Oltre alle carriere in polizia, infatti, si è rivelato estremamente prezioso per la Protezione Civile, proprio per la sua capacità di ricerca e di soccorso. È inoltre un perfetto cane guida per i non vedenti ed è, soprattutto, un membro della famiglia.

Sono tantissime le persone che scelgono questo cane come amico. In generale, infatti, questa razza si trova molto più a suo agio con le persone e in contesti familiari, preferisce inoltre passare il minor tempo possibile in solitaria.

La sua dolcezza è una garanzia: la razza viene descritta come gentile, giocosa e amichevole, motivo per il quale va d’accordo con persone di ogni età, ma anche con altri animali, inclusi cani e gatti. I Golden Retriever, inoltre, sono considerati dei cani estremamente intelligenti, come dimostra anche il loro impiego in situazioni di pubblica utilità.

Secondo il professore Stanley Coren, psicologo e ricercatore sull’intelligenza e le capacità degli animali, i Golden Retriever sono tra gli animali più intelligenti della categoria, dopo il Border Collie, il Barbone e il Pastore Tedesco, nonché tra i più predisposti all’obbedienza e all’addestramento.

Proprio grazie a questa predisposizione caratteriale i pelosi a quattro zampe riescono ad adattarsi a ogni contesto e anche alle esigenze dei loro genitori umani. In molti non lo sanno, ma i Golden Retriever sanno essere molto competitivi, motivo per il quale sono abituati a trionfare nelle gare di agilità e nei concorsi.

5 curiosità (che forse non conosci) sui Golden Retriver

Intelligenti, sensibili ed emotivi, e poi ancora dolci e bellissimi: impossibile non amare i Golden Retriver. Non è un caso, infatti, che negli ultimi anni questi pelosetti abbiano conquistato il cuore di tantissime famiglie e lo hanno fatto anche grazie alla loro popolarità. Tutti li conosciamo e li riconosciamo, ma ci sono alcune curiosità su questi animali che ancora sfuggono a molti. Ecco le 5 più incredibili.

I cani più famosi del web . A quanto pare, la popolarità di questa razza, si è proiettata anche sul web e sui social network. Secondo una ricerca condotta dal sito puppyhero.com, infatti, Golden Retriver è in assoluto il cane più cercato su TikTok con oltre 20 miliardi di clic .

. A quanto pare, la popolarità di questa razza, si è proiettata anche sul web e sui social network. Secondo una ricerca condotta dal sito puppyhero.com, infatti, Golden Retriver è in assoluto il cane più cercato su . Un divo di Hollywood . È super fotogenico, Golden Retriver, e si trova a suo agio sotto i riflettori al punto tale da essersi trasformato in un divo di Hollywood. È stato il protagonista di numerosi film, tra i quali spiccano Attraverso i miei occhi e Bailey – il cane più ricco del mondo.

. È super fotogenico, Golden Retriver, e si trova a suo agio sotto i riflettori al punto tale da essersi trasformato in un divo di Hollywood. È stato il protagonista di numerosi film, tra i quali spiccano Attraverso i miei occhi e Bailey – il cane più ricco del mondo. Un compagno di nuoto . Come abbiamo visto, questi animali si adattano alle esigenze e agli interessi della famiglia, ma c’è una cosa che amano fare più di tutto: nuotare. Adorano il contatto con l’acqua e non disdegnano mai una nuotata, meglio ancora se in compagnia dei genitori umani.

. Come abbiamo visto, questi animali si adattano alle esigenze e agli interessi della famiglia, ma c’è una cosa che amano fare più di tutto: nuotare. Adorano il contatto con l’acqua e non disdegnano mai una nuotata, meglio ancora se in compagnia dei genitori umani. Golden da record . È una razza da record, quella del Golden Retriver, che ha conquistato alcuni dei primati più curiosi del mondo. Il cane Finley, per esempio, ha guadagnato il record per il numero di palline da tennis da tenere in bocca: ben 5. Charlie dall’Australia, invece, ha registrato l’abbaio più potente di sempre.

. È una razza da record, quella del Golden Retriver, che ha conquistato alcuni dei primati più curiosi del mondo. Il cane Finley, per esempio, ha guadagnato il record per il numero di palline da tennis da tenere in bocca: ben 5. Charlie dall’Australia, invece, ha registrato l’abbaio più potente di sempre. Il compagno delle celebrities. Personaggi del mondo del cinema, celebrities e presidenti: nessuno è immune al fascino dei Golden Retrive. Oprah Winfrey, per esempio, ne ha avuti diversi, così come l’ex presidente degli Stati Uniti Gerald Ford. Anche Jennifer Aniston ha un Golden Retriever di nome Norman. Come lei anche la cantante Adam Levine che da sempre è una fan di questi pelosetti.