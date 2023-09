TEST: Quale razza di cane fa proprio per te?

Esperta di affari di cuore e pasticci quotidiani, sono stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ho lavorato nella produzione musicale. Sono laureata in Lettere e scrivo per diverse testate.

Si dice che ogni padrone somigli al proprio cane. Infatti, se ci fate caso, riuscirete a catturare qualche somiglianza fisica tra umano e quattrozampe: nello sguardo, la forma, il colore, l’andatura. Questo perché tra noi e il nostro cucciolo si crea un legame unico, che affianca la nostra umanità alla sua “caninità”: ciò che ci unisce è un mix fatto di amore, appartenenza, dolcezza e bisogno. E poi perché un cane ti cambia la vita, i ritmi, le priorità. Da un giorno all’altro ti ritrovi a parlare con la vocina querula al cucciolotto che ti trotterella accanto, a svegliarti di soprassalto per controllare come sta, a farlo salire sul letto perché dorma più tranquillo accoccolato vicino a te, a mettere la sveglia mezz’ora prima per farlo uscire al mattino, a tenere il calendario dei vaccini, a programmare le vacanze controllando prima di tutto se in albergo o nel b&b accettano i cani.

Un cane ha sentimenti e istinto

Un cane ti ruba il cuore per donarti il suo senza limiti. Per questo quando si adotta un quattrozampe si deve essere coscienti della responsabilità che ci si assume nei confronti di un essere vivente e senziente, in grado di provare grandi sentimenti: l’amore, la tristezza, la gioia, l’antipatia. Ma che ha anche la sua indole canina che va rispettata: l’istinto, le reazioni animali, le necessità fisiche e sessuali, il modo in cui vede il mondo.

Umanizzare un cane e pretendere che si sottometta totalmente ai nostri voleri significa snaturarlo, costringerlo ad essere ciò che non è. I cani hanno dei nobili antenati, i lupi, e nel loro dna ci sono ancora le tracce di quegli antichi cacciatori. Per la loro illustre ascendenza (e il ruolo fondamentale nella storia dell’uomo) vanno rispettati e tenuti in grande considerazione. Questo significa che i cani si meritano tutte le comodità, le attenzioni e le cure che possiamo dare loro, da quando sono dei cuccioli scatenati e adorabili a quando diventano dei vecchietti sdentati e malfermi.

Nella foto, un volpino di Pomerania, un bassotto tedesco, un barboncino e un golden retriever.

Attenzione alle mode

Ognuna di noi può avere il suo cane preferito, quello che le fa accendere quella scintilla nel cuore simile a quella che scocca quando vedi il tipo che ti piace. Però bisogna fare attenzione a non essere condizionate nella scelta: decidere di comprare un cagnolino grazioso solo perché va di moda, si vede nelle foto delle influencer, in braccio a vip e celebrità, è un grosso errore. I cani vanno amati, non esibiti come simboli di lusso, successo o status sociale.

Ogni volta che una razza di cane va di moda, si rinforza il mercato clandestino di animali allevati nelle terrificanti fabbriche illegali di cuccioli, situate per lo più nei Paesi dell’Est europeo, e importati illegalmente per essere poi rivenduti al mercato nero. E’ un traffico gestito dalla criminalità organizzata, che viene alimentato anche da chi vuole il cucciolo che va di moda e fa status, ma senza spendere troppo, in fretta e senza tante storie. Un cagnolino che arriva dal mercato nero, stipato in contenitori senz’acqua e senza cibo, insieme ad altre decine di cuccioli, nascosto nel retro di un auto o nel doppio fondo di un tir, è un sopravvissuto malato e debilitato. Vale la pena rendersi complici di questo traffico vergognoso solo per avere il cane della celeb dei social?

Una scelta consapevole

Chi vuole un cane di razza deve rivolgersi ad allevamenti certificati e garantiti: in Italia ce ne sono tantissimi (consultabili su enci.it). E poi, deve capire veramente qualche cagnolino è adatto alla propria personalità. Una dritta? Gioca con il test che ti suggerisce quale cane di razza fa per te. Ma, se davvero vuoi prendere un cane, considera che i canili sono pieni di adorabili quattro zampe meticci di ogni età che sognano di avere una casa e una famiglia da amare.