Cucciolo in arrivo? Cosa serve per preparare la casa e la famiglia all’arrivo di un cane

Fonte: Shutterstock

L’arrivo di un cucciolo è un momento sempre carico di emozioni ed aspettative. Ecco tutti i consigli necessari per vivere con entusiasmo i primi attimi di vita assieme, dicendo addio all’ansia da prestazione.

Prima dell’arrivo del cucciolo

Per quando Fido varcherà la soglia di casa occorre munirsi di:

un guinzaglio lungo almeno 2 mt;

una pettorina ad H (la più sicura per evitare possibili fughe del peloso);

una lunghina di almeno 5 mt (per dare al pet una libertà controllata);

una medaglietta con incisi sopra il nome del cane ed un numero di telefono di riferimento;

un paio di cucce (da posizionare una nella stanza di casa principale e l’altra in camera da letto o in un luogo appartato);

due ciotole, per l’acqua e per la pappa (possono essere in ceramica o acciaio inossidabile);

un Kong (gioco intellettivo per abituare il quattrozampe a passare del tempo da solo);

qualche altro gioco;

cibo e snack di qualità;

una copertina;

una griglia di separazione per l’auto o una cintura di sicurezza da attaccare alla pettorina (mai al collare!) per il trasporto dell’animale in auto;

un kit di pronto soccorso veterinario;

i recapiti di un veterinario e del Pronto Soccorso Veterinario più vicino.

Primi giorni a casa

Una volta a casa, è importante che il cane sia libero di perlustrare ogni angolo, soffermandosi il tempo che gli è necessario per la conoscenza di ciò che lo circonda. Tale esplorazione deve avvenire in totale sicurezza: i cani (specialmente i cuccioli) non conoscono pericoli, occorre quindi avere alcune accortezze a tutela del cane, come:

consentire accesso sicuro alle zone potenzialmente pericolose (balconi, scale e soppalchi);

coprire (o comunque non lasciare a portata di bocca del pet) cavi in cui passa la corrente e prese elettriche;

rendere inaccessibili gli armadietti in cui conservati prodotti tossici;

rendere inaccessibili spazzatura, contenitori per la raccolta differenziata e dispensa (alcuni alimenti sono nocivi per il quattrozampe: no a cioccolato, cacao, zucchero e dolci in generale, pane fresco , patate, cipolle, pomodori, avocado, uva e uva sultanina, noci di macadamia, insaccati, caffè e alcolici);

non lasciare a disposizione oggetti che, se ingeriti, masticati o fatti cadere, potrebbero rivelarsi pericolosi o motivo di arrabbiatura da parte nostra (telecomandi, telefoni, occhiali, portafogli, scarpe, vasi in vetro, etc.);

non lasciare a portata di Fido fiori e piante (molti vegetali sono tossici per i cani, come la Stella di Natale e l’oleandro);

installare cancelletti per bambini per una gestione consapevole e sicura dell’animale.

Il cane appena arrivato a casa si trova a vivere un cambiamento che, per quanto possa essere migliorativo rispetto alla situazione precedente, è fonte di stress e preoccupazione. Siate pazienti cercando di non eccedere con richieste o aspettative. E non stupitevi o preoccupatevi se Fido in questa fase tende a dormire a lungo, sta semplicemente optando per la strategia più spontanea per recuperare serenità ed energie utili.

Per contro, se il nuovo arrivato appare eccessivamente eccitato e fatica a riposare rivolgetevi ad un educatore. Stabilite una routine giornaliera che soddisfi il maggior numero di necessità del cane, tenendo presente che il peloso nei primi giorni dopo l’arrivo a casa potrebbe non avere ancora la capacità di trattenere i bisogni e di restare a casa solo per troppo tempo (potrebbe rendersi necessario il coinvolgimento di un dog-sitter, da far conoscere con calma al neoarrivato). Fido deve uscire almeno una volta al giorno, per perlustrare il nuovo quartiere; invece, le altre uscite possono svolgersi in parchi o giardini di grandi dimensioni.

Cose da non fare

Detto senza mezzi termini, non rompete le scatole al cucciolo : spesso il cane appena giunto nella nuova casa viene tempestato di attenzioni da parte di tutti i componenti del nucleo familiare (il suo nuovo branco). Tutti lo chiamano di continuo (anche se lui ancora non conosce il suo nome), gli tirano giochini, cercano d’insegnargli comandi. Ricordate: per quanto il cane possa essere grazioso, non è arrivato un peluche ma un essere vivente capace di provare disagio e stress!

: spesso il cane appena giunto nella nuova casa viene tempestato di attenzioni da parte di tutti i componenti del nucleo familiare (il suo nuovo branco). Tutti lo chiamano di continuo (anche se lui ancora non conosce il suo nome), gli tirano giochini, cercano d’insegnargli comandi. Ricordate: per quanto il cane possa essere grazioso, non è arrivato un peluche ma un essere vivente capace di provare disagio e stress! Non premiate il cucciolo di continuo : gratificare un cane, cucciolo o adulto che sia, equivale a fissare nella sua testa “ok, questa cosa si può fare!”.

: gratificare un cane, cucciolo o adulto che sia, equivale a fissare nella sua testa “ok, questa cosa si può fare!”. Non portatelo subito dal veterinario , dal toelettatore o in altri luoghi affollati e rumorosi se non necessario;

, dal toelettatore o in altri luoghi affollati e rumorosi se non necessario; Non riempitelo di giochi , si stancherà subito e poi sarete costretti a comprarne di nuovi. Fate così: procuratevene 3, lasciategliene uno al dì, poi il quarto giorno ridategli il primo (il cane sarà contento come se non l’avesse mai visto e la sua attenzione rimarrà alta).

, si stancherà subito e poi sarete costretti a comprarne di nuovi. Fate così: procuratevene 3, lasciategliene uno al dì, poi il quarto giorno ridategli il primo (il cane sarà contento come se non l’avesse mai visto e la sua attenzione rimarrà alta). Non affrettatevi a farlo conoscere ad amici a due o quattro zampe . Diluite le presentazioni ufficiali nel tempo, meglio ancora se al parco, condividendo momenti di socialità, svago e divertimenti.

. Diluite le presentazioni ufficiali nel tempo, meglio ancora se al parco, condividendo momenti di socialità, svago e divertimenti. Fido fa la pipì in casa? I cuccioli fino ai 4-6 mesi non sono ancora in grado di controllarsi. Quindi, rimandate i rimproveri dopo tale periodo, e solo ed esclusivamente nel momento dell’errore! (una voce decisa con tono autoritario è sufficiente e non vi farà correre il rischio di inibire il cane a fare i bisogni in vostra presenza).

A proposito di bisognini

Portate fuori il cane sempre appena sveglio, dopo i pasti e dopo una bella sessione di gioco o corsa. Questi sono i momenti in cui fisiologicamente Fido avverte il bisogno di “fare qualcosa”. Una volta espletata la necessità fisiologica, che sia fuori o sul tappetino, ditegli “bravo!”, e dategli un bocconcino e una carezza per far sì che avvenga l’associazione positiva.

Cucciolo a casa da solo

Abituare un cucciolo alla solitudine non vuol dire lasciarlo a casa da solo per ore pretendendo che si abitui. La solitudine è qualcosa di profondamente innaturale per il pet, che non verrebbe lasciato completamente solo dai suoi consimili. Il principio generale è che ogni esperienza deve essere fatta in modo graduale e meno traumatico possibile.

Cominciate confinando il cucciolo in un ambiente ristretto della casa per 5 minuti. Aumentate via via i tempi, in modo che il passaggio alla “solitudine” sia graduale. Un esempio? Lasciate il cane in una stanza sicura e andate a fare la doccia, dopo qualche giorno potrete concedervi il lusso di andare a comprare il pane (è preferibile che l’arrivo a casa del cane avvenga in concomitanza con weekend o ferie, in modo tale da avere tutto il tempo da dedicargli).

La prima notte del cucciolo nella casa nuova

Aspettate che il cane abbia espletato le sue esigenze fisiologiche;

fisiologiche; Non spegnete le luci finché non siete certi che il quattrozampe non ha più necessità di uscire;

finché non siete certi che il quattrozampe non ha più necessità di uscire; Non prendetelo dalla cuccia se inizia a piangere : per quanto l’istinto vi dica di coccolarlo, trattenetevi, mettete una mano nella cuccia e tranquillizzatelo semplicemente con la voce;

: per quanto l’istinto vi dica di coccolarlo, trattenetevi, mettete una mano nella cuccia e tranquillizzatelo semplicemente con la voce; Non disturbate il sonno del cane (un trucco per aiutarlo a rilassarsi è posizionare all’interno della cuccia una borsa d’acqua calda avvolta in un asciugamano, il calore gli ricorderà la sua mamma e lo farà addormentare).

Se hai altri animali in casa

L’arrivo di un cane in un ambiente in cui sono già presenti altri animali è un evento molto delicato. Le “presentazioni” possono intimorire il nuovo coinquilino e determinare l’insorgenza di esperienze negative con ripercussioni a lungo termine. Occorre organizzare l’incontro in modo da renderlo meno stressante possibile per tutti, specialmente considerando il fatto che i pets possono essere molto territoriali.

Un suggerimento: prima di portare il nuovo cucciolo a casa, introducetelo attraverso il suo odore, ad esempio facendo annusare agli animali di casa una coperta usata dal nuovo arrivato; questo lo renderà familiare e agevolerà il primo incontro.

Altra accortezza: prima di fare l’introduzione, assicuratevi che vaccinazioni ed eventuali trattamenti antiparassitari siano in regola. Giunto il fatidico momento, limitate al minimo le minacce e presentate il nuovo cane singolarmente agli altri animali domestici. L’ideale sarebbe farlo in un territorio neutro, lasciando ai vari soggetti il tempo a loro necessario per annusarsi e abituarsi alla reciproca presenza.

In ogni caso, mai forzare l’avvicinamento: gli animali devono stabilire in autonomia le proprie regole e la propria gerarchia, condizione fondamentale per poter vivere in armonia. Last but not least, mai trascurare i pets “veterani” con l’arrivo del nuovo cane, questo potrebbe causa disarmonia e rendere ancora più difficoltoso l’inserimento.

“Non c’è miglior psichiatra al mondo di un cucciolo di cane che lecca il tuo volto.” (Anonimo)