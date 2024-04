Scopri come rendere felice il tuo cane

Fonte: Getty Images - Artist: Switlana Symonenko Nutrire il proprio cane

Garantire il benessere e la felicità del proprio cane è una priorità per chi lo ama. La scelta dei prodotti giusti per l’alimentazione e l’igiene svolge un ruolo cruciale per garantire uno stato di salute ottimale e di comfort quotidiano. Nutrire il proprio cane vuol dire garantirgli un’alimentazione completa e bilanciata che soddisfi a pieno le sue esigenze nutrizionali.

La corretta alimentazione

Quando si sceglie un alimento sia esso secco che umido, è fondamentale tener presente più fattori:

Età dell’animale

Stato di salute

Stile di vita

I prodotti a marchio Mon Amour sono stati concepiti al fine di offrire pasti completi e bilanciati in assenza di coloranti e conservanti scegliendo rigorosamente ingredienti di prima qualità e garantendo standard elevati in termini di sicurezza e appetibilità.

Per rispondere alle diverse necessità ed esigenze del nostro amico a 4 zampe, Mon Amour propone varie formulazioni:

Adult

Puppy

Low fat

Alimenti che presentano una elevata percentuale di carne superiore alla media di mercato e arricchiti in vitamine e sali minerali indispensabili per il benessere del tuo cane. Mon Amour offre molteplici gusti per soddisfare anche i palati più esigenti sapaziando dal pesce alla carne accompagnati da verdure sane e gustose senza cereali e senza glutine.

L’igiene nella realtà domestica

Altro aspetto fondamentale riguarda la gestione e l’igiene del nostro cane all’interno della realtà domestica. A tal proposito ci viene incontro una linea di tappetini “Tappet In” in grado di offrire un valido supporto durante l’addestramento del cucciolo in casa e garantendo igiene e comfort in tutte le fasi della sua vita. Tappet In è un prodotto che garantisce un potere super assorbente capace in pochi secondi di creare un effetto asciutto; assicura anche un importante azione antibatterica e Odor Stop ed è dotato di adesivi per maggiore stabilità sul pavimento.

Scopri Mon AMour e Tappet In presso i negozi del Lazio, ne rimarrai subito stupita in termini di qualità e versatilità.