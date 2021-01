Antonella Elia, la confessione su Instagram: “Ho avuto un tumore...

editato in: da

Antonella Elia, la sua trasformazione da Non è la Rai al GF Vip

Antonella Elia ha fatto una confessione ai suoi fan, aprendosi come mai aveva fatto. L’opinionista del Grande Fratello Vip nel suo ultimo post su Instagram ha condiviso un estratto della sua intervista a Panorama, in cui ha parlato per la prima volta della malattia che l’ha colpita.

“Nel 2016 ho scoperto di avere un tumore. Un carcinoma “in situ” – ha spiegato la showgirl -. “Una bomba che ti può esplodere da un momento all’altro” mi dissero. Sono stata operata con l’asportazione di un quadrante al seno di 4 cm. Sono squartata, una mutilazione che mi ha segnata per sempre, che mi ha colpita nella mia femminilità”.

Una confessione inaspettata, ma che ha trovato il sostegno di molte donne che sono state colpite dalla stessa, difficile esperienza. Lo sfogo è arrivato dopo il triste siparietto che ha visto la Elia e Samantha De Grenet come protagoniste. La buona opinionista del GF Vip ha poi continuato il suo post scrivendo:

“Dagli attacchi miserabili e gratuiti che ho ricevuto in questi ultimi giorni ho deciso di lasciar perdere denunce e querele, e di trasformare la mia dolorosa esperienza in aiuto. Mi sono messa a nudo su Panorama per dire che non c’è da vergognarsi di essere malati, la diagnosi precoce può salvare la vita: la prevenzione, la mammografia, lo screening sono fondamentali, ed io che ne sono uscita sono qui per testimoniarlo”.

Alla fine del suo post la Elia ha voluto anche riportare una citazione di Nadia Toffa, scomparsa nell’agosto del 2019 a causa di un tumore cerebrale: “Rivendico il diritto di parlare apertamente della nostra malattia, che non è esibizionismo né un credersi invincibili, anzi: è un diritto a sentirsi umani. Anche fragili, ma forti nel reagire”

Sono stati tanti i commenti di supporto e di affetto dedicati alla showgirl: “Mi dispiace per questa brutta esperienza. Ti capisco, io sono malata dal 2005 e continuo a combattere contro questo male con tutta la forza che ho… Perché amo troppo la vita per lasciarmi andare. Ti abbraccio forte e ti sento ancora più vicina a me. Ti seguo e ti stimo. Non cambiare mai”, ha scritto una sua fan.