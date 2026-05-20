Antonella Elia, quanti anni ha e il segreto del suo fisico al top

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IPA Antonella Elia

L’età è soltanto un numero, per alcuni più che per altri. Antonella Elia ha 62 anni e un fisico al top. La showgirl mantiene uno stile di vita sano e attivo, prestando attenzione alla dieta ma senza rinunce. E tra i suoi segreti di bellezza c’è anche un particolare taglio di capelli in grado di ringiovanire chiunque.

Antonella Elia, 62 anni e non sentirli

Antonella Elia è nata a Torino nel 1963, l’1 novembre del 2026 compie 63 anni. Eppure è frizzante e vispa come una ragazzina e recentemente lo ha dimostrato al Grande Fratello Vip dove – tra alti e bassi – si è dimostrata una delle concorrenti più dinamiche di quest’edizione. La showgirl, la cui carriera televisiva è lunga più di 30 anni (l’esordio in tv risale al 1990), ha raggiunto quell’energia grazie a uno stile di vita sano, una dieta equilibrata e un ben preciso piano di allenamenti.

La dieta equilibrata e niente caffè

Nessuna restrizione folle, ma una dieta sana ed equilibrata: è questo uno dei segreti del fisico tonico e scolpito di Antonella Elia. Nella rubrica “pillole antonelliane” del suo profilo Instagram, Antonella condivide spesso con i suoi fan la propria alimentazione che è ricca di proteine e fibre, mentre i carboidrati sono presenti con parsimonia. L’unica cosa che la showgirl ha eliminato è il caffè, che è stato sostituito nella sua quotidianità dal più salutare tè verde.

La colazione è il pasto più importante e Antonella sceglie alimenti genuini come yogurt greco, frutta di stagione e cereali. Spesso si concede anche i pancake, accompagnati dalla marmellata fatta in casa. Il pranzo punta su piatti semplici e digeribili, tra i preferiti di Elia ci sono il petto di pollo al limone e una fresca insalata con avocado. Al posto del pane, delle gallette di riso. Anche per cena torna il giusto mix tra fibre, proteine e carboidrati, con pasta e verdure, pesce o carne bianca al vapore, verdure fresche e, per un tocco esotico, semi o alghe.

Tanto sport per restare in forma divertendosi

Al Grande Fratello Vip Antonella Elia ha lasciato tutti di stucco esibendosi in un’incredibile performance di pole dance. Una disciplina per niente semplice che richiede forza, controllo e flessibilità. Serve coordinazione per librarsi leggere attorno al palo, sono necessari addominali di ferro e muscoli ben attivi: ad Antonella non manca niente. È riuscita a danzare a testa in giù, roteando aggraziata e sorridente. A 60 anni passati il suo fisico è ancora in grado di prestazioni che paiono impossibili ai più.

Il segreto, in questo caso, è la costanza. Così come da lei stessa spesso raccontato sui social, Antonella Elia affronta lo sport come un divertimento: non deve essere perfetto o estenuante, non c’è bisogno che si trasformi in un sacrificio, ciò che conta è perseverare. Antonella si allena quasi ogni giorno, anche se per poco. Le sue sessioni alternano esercizi funzionali a momenti di cardio e non mancano mai stretching ed esercizi di mobilità, perché anche la flessibilità è importante.

Il taglio di capelli giusto

L’ultimo segreto di eterna giovinezza di Antonella Elia sta nel suo taglio di capelli, perfetto per sollevare i tratti del viso e nascondere le prime rughe. Si tratta di un bixie cut, un taglio che unisce la forma strutturata del bob alle lunghezze cortissime del pixie cut. Una soluzione che, oltre a illuminare il viso, è anche parecchio facile da gestire.