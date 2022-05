Frasi sull’essere genitori, un’esperienza unica e ricca di emozioni

Diventare genitori è un’esperienza fantastica, a volte molto difficile ma altrettanto ricca di emozioni e momenti di felicità. Dare alla vita un bimbo, vederlo diventare grande giorno dopo giorno e scoprirsi in grado di crescere accanto a lui è una vera avventura. Ma esprimere tutto ciò a parole è quasi impossibile: come spiegare quell’amore travolgente che non ha eguali? E come raccontare le emozioni, le paure e la gioia incontenibile racchiuse nell’aver portato alla luce una creatura? Su DiLei abbiamo raccolto alcune bellissime frasi sull’essere genitori, che sicuramente riusciranno a dare voce ai tuoi sentimenti più profondi.

Cosa significa essere genitori: le frasi

Se spiegare cosa significhi essere genitori è davvero difficile, c’è qualcuno che ha provato a farlo per noi. Filosofi, scrittori e pensatori hanno parlato di questo tema così delicato, regalandoci citazioni e aforismi famosissimi. Vediamone insieme alcuni dei più belli.

Un genitore saggio lascia che i figli commettano errori. È bene che una volta ogni tanto si scottino le dita. (Mahatma Gandhi)

Non hai avuto modo di scegliere i genitori che ti sei trovato, ma hai modo di poter scegliere quale genitore potrai essere. (Marian Wright Edelman)

Ci sono due lasciti durevoli che possiamo dare ai nostri figli. Uno sono le radici. L’altro sono le ali. (Hooding Carter Jr.)

I genitori perfetti esistono: sono quelli che non hanno figli. Gli unici che non sbaglieranno mai. (Fabrizio Caramagna)

I figli sono come gli aquiloni: gli insegnerai a volare, ma non voleranno il tuo volo. Gli insegnerai a sognare, ma non sogneranno il tuo sogno. Gli insegnerai a vivere, ma non vivranno la tua vita. Ma in ogni volo, in ogni sogno e in ogni vita rimarrà per sempre l’impronta dell’insegnamento ricevuto. (Madre Teresa)

Il primo comandamento dell’essere genitore: sii sempre coerente. (Marcelene Cox)

Non è questo forse il dono più grande della genitorialità? Non avere aspettative su di loro, non desiderare che diventino quello che noi abbiamo in mente che debbano diventare, lasciarli liberi di sbagliare e trovare la loro via. (Massimo Recalcati)

I vostri figli non sono i vostri figli. Sono i figli e le figlie della brama che la Vita ha di sé. Essi non provengono da voi, ma per tramite vostro, e benché stiano con voi non vi appartengono. (Khalil Gibran)

Se non puoi dare a tuo figlio nient’altro che una sola cosa, lascia allora che sia l’entusiasmo. (Bruce Barton)

Io sono un genitore, e tutti i bambini del mondo sono anche figli miei. (Adelina Dokja)

La migliore eredità che un genitore può dare ai suoi figli è pochi minuti del suo tempo ogni giorno. (Orlando Aloysius Battista)

I genitori che si aspettano riconoscenza dai figli (e alcuni addirittura la pretendono) sono come quegli usurai che rischiano volentieri il capitale per incassare gli interessi. (Franz Kafka)

Forse potremo non essere capaci di preparare il futuro per i nostri figli, ma possiamo almeno preparare i nostri figli per il futuro. (Franklin D. Roosevelt)

Fare i genitori è come fare giardinaggio: si semina e si aspetta. Alcuni semi impiegano un po’ più di altri a dare frutti. (T. Waitley )

Frasi sul bello di essere genitori

Chi ha un figlio saprà quanto sia stancante essere genitori, ma anche molto bello. Tutto è un’avventura strepitosa, da vivere attraverso gli occhi innocenti e ingenui di un bambino. Ecco alcune frasi toccanti che raccontano questa emozione incredibile.

La profondità dell’amore dei genitori per i loro figli non si può misurare. Non è come qualsiasi altra relazione. Supera l’interesse della vita stessa. L’amore di un genitore per un figlio è continuo e trascende il crepacuore e la delusione. (James E. Faust)

Mentre noi cerchiamo di insegnare ai nostri figli tutto della loro vita, loro ci insegnano che cosa conta davvero nella vita. (Angela Schwindt)

Si dice che i genitori rimangono giovani nei figli, ed è questo uno dei più preziosi vantaggi psicologici ch’essi ricavano da loro. (Sigmund Freud)

Le gioie dei genitori sono segrete, e così i loro dispiaceri e timori; le prime non le sanno e i secondi non li vogliono esprimere. (Francis Bacon)

Nel nostro cuore ci sono angoli nascosti che si scoprono quando si inizia ad avere un figlio.

L’amore di un genitore è intero, non importa quante volte diviso. (Robert Brault )

La mano che fa dondolare la culla è la mano che regge il mondo. (William Ross Wallace )

Essere genitori è difficile, frasi

Dalla stanchezza per le notti insonni, passate a cullare un fagottino urlante, alle preoccupazioni per le prime marachelle e ai timori per le serate trascorse ad aspettare il rientro di un ragazzo che ormai bambino non è più: la vita di un genitore è costellata di attimi difficili, di ore con il fiato sospeso e pensieri che non lasciano tregua. Alcune frasi bellissime e toccanti rivelano quanto il mestiere dei genitori possa essere complicato.

Che cosa è essere genitori: è una delle cose più difficili che farai, ma in cambio ti insegna il significato dell’amore incondizionato. (Nicholas Sparks)

Prendere la decisione di avere un figlio è importante. E’ decidere di avere per sempre il tuo cuore in giro al di fuori del corpo. (Elizabeth Stone)

L’impresa più difficile dell’essere genitori è lasciare che le nostre speranze per i figli abbiano la meglio sulle nostre paure. (Ellen Godman)

Se non sei mai stato odiato da tuo figlio, non sei mai stato genitore. (Bette Davis)

Tutti tranne i genitori sanno come si educano i figli. (Robert Lembke)

Per esercitare la professione più difficile e piena di responsabilità – quella di genitori – non occorre superare alcun esame. (David Grossman)

Penso a come è stato facile amarti da piccolo. A quanto è difficile continuare a farlo ora che le nostre stature sono appaiate, la tua voce somiglia alla mia e dunque reclama gli stessi toni e volumi, gli ingombri dei corpi sono gli stessi. (Michele Serra)

A qualsiasi età, fare i genitori è una sfida. (Harrison Ford)

Le rughe sono ereditarie. I genitori le prendono dai loro figli. (Doris Day )

Frasi divertenti sull’essere genitori

Ma essere genitori ha anche molti lati davvero spassosi: molte frasi divertenti e spiritose ci ricordano che è importante prendere la vita con un pizzico di leggerezza, godendoci ogni istante.