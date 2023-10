Frasi di pronta guarigione, le più belle e simpatiche

Fonte: iStock Frasi e aforismi per augurare una pronta guarigione alle persone a te più care

Un brutto infortunio, un incidente o una malattia stanno mettendo alla prova una persona a te cara, e non sai come farle sentire la tua vicinanza? Non c’è niente di meglio che un biglietto di auguri di pronta guarigione, che potrà leggere e rileggere per ricordare che tu sei sempre presente, quando ne ha bisogno. Ma trovare le parole giuste non è facile, soprattutto se la situazione non è delle più rosee: a volte la vita ci pone davanti a delle difficoltà che non avevamo nemmeno mai immaginato, e stringere i denti è l’unica cosa da fare.

Se ti trovi in difficoltà e non sai cosa scrivere sul bigliettino per il tuo caro amico, per un collega di lavoro o per la persona che ami, ecco qualche suggerimento utile. Su DiLei abbiamo raccolto tantissime frasi e citazioni famose di pronta guarigione, per far sentire la tua presenza e il tuo affetto a chi sta soffrendo. Scegli tra questa ampia selezione di aforismi divertenti, simpatici e profondi, per trovare lo spunto giusto che ti mancava.

Frasi per augurare una pronta guarigione

Che ci si trovi costretti in un letto d’ospedale oppure a casa in convalescenza, il processo di guarigione è sempre molto lento e difficoltoso. Ecco perché un biglietto d’auguri può dare un grandissimo piacere a chi lo riceve, soprattutto se ci sono impresse sopra parole sincere. Ecco qualche idea originale per augurare una pronta guarigione.

Alcuni giorni sono migliori, altri giorni sono peggiori. Sii positivo, sii forte e riposati a sufficienza. Non puoi fare tutto, ma puoi fare del tuo meglio. (Doe Zantamata)

Ridi sempre quando puoi. È una medicina a buon mercato. (Lord Byron)

Siamo più forti laddove siamo stati spezzati. (Ernest Hemingway)

La guarigione richiede coraggio, e tutti abbiamo coraggio, anche se dobbiamo scavare un po’ per trovarlo. (Tori Amos)

Prego perché tu abbia la forza e la pace per superare la tua malattia. (Blake Flannery)

La buona salute e il buon senso sono due delle più grandi benedizioni della vita. (Publilio Siro)

Guarire te stesso è connesso con la guarigione degli altri. (Yoko Ono)

Non esiste medicina come la speranza, nessun incentivo così grande e nessun tonico così potente come l’aspettativa di qualcosa per il domani. (Orison Swett Marden)

Va bene, allora oggi ti senti giù. Ma presto starai meglio, lo sai. Ascolta i medici e prima che tu te ne accorga sarai di nuovo in piedi. (Catherine Pulsifer)

La ricchezza più grande è la salute. (Virgilio)

Lascia che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo. (Ippocrate)

C’è una consolazione nell’essere malato, ed è la possibilità che tu possa recuperare e ritrovare uno stato migliore di quello in cui sei mai stato prima. (Henry David Thoreau)

La cosa più importante nella malattia è non perdersi mai d’animo. (Vladimir Lenin)

Non è la forza del corpo che conta, ma la forza dello spirito. (J.R.R. Tolkien)

Le più grandi terapie per la guarigione sono l’amicizia e l’amore. (Hubert Humprey)

A volte, tutto ciò di cui abbiamo bisogno è un po’ di coccole per sentirci meglio. (Charles M. Schulz)

Se potessi fare a modo mio, farei in modo che la salute ti prenda invece della malattia. (Robert Ingersoll)

L’arte della medicina consiste nell’intrattenere il paziente mentre la natura cura la malattia. (Voltaire)

La forza non viene dalla capacità fisica. Viene da una volontà indomabile. (Mahatma Gandhi)

Frasi simpatiche di pronta guarigione

Con un tuo caro amico o un collega di lavoro, puoi senza dubbio concederti qualche battutina simpatica: il tuo biglietto d’auguri di pronta guarigione farà risollevare il morale di chiunque stia affrontando un percorso difficile e doloroso, perché la risata – lo sappiamo bene – è una medicina portentosa. Scegli tra queste frasi divertentissime, per consolare dalle sofferenze della malattia.

Riposare non è pigrizia, è medicina. (Glenn Schweitzer)

Mi chiedo perché si riesca sempre a leggere la fattura di un medico e mai la sua ricetta. (Finley Peter Dunne)

Sei abbastanza in forma per la forma in cui ti trovi. (Dr. Seuss)

Non andare mai da un medico le cui piante in ufficio sono morte. (Erma Bombeck)

Mi piace la convalescenza. È la parte che rende utile la malattia. (George Bernard Shaw)

I bigliettini di pronta guarigione sono diventati così simpatici che se non ti ammali perdi la metà del divertimento. (Flip Wilson)

Considero l’essere malato uno dei grandi piaceri della vita, a patto che non si sia troppo malati e non si sia obbligati a lavorare finché non si sta meglio. (Samuel Butler)

La prima cosa dell’essere un paziente: devi imparare la pazienza. (Oliver Sacks)

Sappi che sono gentile con te solo perché sei malato. (Anonimo)

Niente potrà portarti via da noi, finché avrai del lavoro incompiuto in ufficio. Guarisci presto, tutti aspettano il tuo ritorno! (Anonimo)

Spero nella tua completa guarigione, perché non vorrei venire in ospedale una seconda volta. (Anonimo)

Sapevo che eri pigro, ma stare tutto il giorno in un letto d’ospedale mi sembra un po’ estremo. (Anonimo)

La vita è insopportabilmente noiosa quando non sei qui a disturbarmi, quindi guarisci presto. (Anonimo)

Sarà meglio che la tua malattia non sia un piano per evitare di venire in ufficio! (Anonimo)

Se tutti i dottori e le infermiere fossero attraenti come i tuoi, anch’io sarei malato e starei in ospedale. (Anonimo)

La risata è la migliore medicina, ma hai provato la morfina? (Anonimo)

Wow, guarda quanto sei disposto a fare per avere un po’ di attenzione! Guarisci presto. (Anonimo)

Frasi di pronta guarigione per un amico

Un vero amico lo si vede nel momento del bisogno, e quando si sta male tutti sentiamo la necessità di qualcuno che ci stia vicino, che ci conforti e renda più facile sopportare il dolore. Se il tuo più caro amico sta riprendendo le forze dopo un incidente o una malattia, queste frasi potranno aiutarlo a consolarsi e a sentirsi meglio.

Gli amici mostrano il loro affetto nei momenti difficili, non nella felicità. (Euripide)

Non saprai mai quanto a loro importi di te finché non sei giù di morale. (C. Kohler)

Desidero che ogni giorno porti una forza rinnovata, tempi più luminosi, un te più sano e felice. Guarisci presto. (Jahanzab Waheed)

I veri amici sono quelle rare persone che vengono a trovarti in luoghi oscuri e ti riportano alla luce. (Steven Aitchison)

Un amico in una tempesta vale più di mille amici sotto il sole. (Matshona Dhliwayo)

Ci dispiace che tu stia male, la fabbrica è vuota delle tue risate, quindi guarisci perché ci manchi, amico. (John Bratton)

Molte persone vogliono viaggiare con te nella limousine, ma quello che vuoi è qualcuno che prenda l’autobus con te quando la limousine si rompe. (Oprah Winfrey)

La medicina lavora per curare il tuo corpo. La nostra amicizia lavora per curare la tua anima. (Anonimo)

L’amico che può tacere con noi in un momento di disperazione o confusione, che può stare con noi in un’ora di dolore e lutto, che può tollerare di non sapere, non guarire, non curare… quello è un amico che si prende cura. (Henry Nouwen)

Quando vedo la luna, penso a te. Quindi guarisci presto e tornerai come nuovo. (Ellice Booth)

Sappi che la guarigione può essere tua con tempo, impegno e desiderio. Sappi che puoi ridere di nuovo, puoi goderti di nuovo la vita. (Sally Peters Roll)

I veri amici non sono quelli che fanno sparire i tuoi problemi. Sono loro che non scompariranno quando affronti le difficoltà. (Shubam Shaw)

Un amico che capisce le tue lacrime è molto più prezioso di tanti amici che conoscono solo il tuo sorriso. (Sushan R. Sharma)

Presta sempre attenzione a chi è presente e sinceramente coinvolto nella tua vita nei momenti più difficili. (Joe Kay)

Stavo iniziando a pensare che fossi invincibile. È bello sapere che sei umano, dopotutto. Non vedo l’ora che tu ritorni al tuo “io” invincibile. Guarisci presto, Superman. (Blake Flannery)

Frasi religiose di pronta guarigione

La fede è un potente alleato per guarire da una malattia o da un infortunio: queste splendide e toccanti parole potranno aiutare una persona cara ad affrontare il dolore con spirito diverso. Leggetele insieme, per alleviare le sofferenze e tornare a sorridere con più fiducia verso il futuro.

Ho sentito che non ti senti molto bene e che hai bisogno di un po’ di coraggio, qualcosa che illumini la tua giornata e dica che sei molto apprezzato. Preghiamo che tu possa sentire l’amore di Dio e sapere che Egli è vicino, e che tutti stiamo pensando a te e vogliamo dimostrarti che ci teniamo. (M.S. Lowndes)

Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle avversità. Perciò noi non temeremo, quand’anche fosse sconvolta la terra, quand’anche i monti fossero smossi in mezzo ai mari, quand’anche le acque del mare muggissero e schiumassero, e per il loro gonfiarsi tremassero i monti. (Salmi, 46:1)

Il Signore è la mia forza e il mio scudo; in lui si è confidato il mio cuore e sono stato soccorso; perciò il mio cuore esulta e io lo celebrerò con il mio canto. (Salmi, 28:7)

Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che è spossato. (Isaia, 40:29)

Figlio mio, sii attento alle mie parole, presta l’orecchio a ciò che ti dico; non perderlo di vista, conservalo nel profondo del tuo cuore: per chi trova i miei precetti, essi sono la vita, la guarigione della sua vita. (Proverbi, 4:20-22)

Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. (Matteo, 11:28)

Torna indietro e riferisci a Ezechia, principe del mio popolo: “Dice il Signore, Dio di Davide tuo padre: Ho udito la tua preghiera e visto le tue lacrime; ecco, io ti guarirò; il terzo giorno salirai al tempio”. (2 Re, 20:5)

La preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà; se egli ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. (Giacomo, 5:15)

Gesù rispose: “Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va’ in pace e sii guarita dal tuo male”. (Marco, 5:34)

Allora la tua luce sorgerà come l’aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. (Isaia, 58:8)

Ma per voi che temete il mio nome si leverà il sole della giustizia, e la guarigione sarà nelle sue ali; e voi uscirete e salterete, come vitelli di stalla. (Malachia, 4:2)

Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando la buona novella del regno e curando ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. (Matteo, 4:23)

Confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed Egli appianerà i tuoi sentieri. Non ti stimare saggio da te stesso, temi il Signore e allontanati dal male; questo sarà la salute del tuo corpo e un refrigerio alle tue ossa. (Proverbi, 3:15-18)

Ecco, beato l’uomo che Dio castiga, perciò tu non disprezzare la correzione dell’Onnipotente; poiché egli fa la piaga, ma poi la fascia, ferisce, ma le sue mani guariscono. In sei sventure Egli ti libererà, sì, in sette il male non ti toccherà. (Giobbe, 5:17-19)

Frasi sull’essere forti e positivi

Infine, ecco alcune bellissime citazioni sull’importanza di essere forti e di pensare positivo quando ci si trova in difficoltà, proprio come quando si è malati o infortunati. Scegli la tua frase preferita e scrivila su un bigliettino d’auguri di pronta guarigione, per dare sollievo e coraggio a chi si trova in un momento di grande debolezza.