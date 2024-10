Fonte: iStock Le migliori frasi e gli aforismi romantici per augurare buonanotte

Le frasi buonanotte romantiche sono il modo perfetto per far sentire speciale la persona che ami. A volte basta un semplice messaggio, un piccolo gesto per condividere un sentimento con chi reputi davvero speciale.

Parole bellissime, immagini poetiche e frasi piene di emozioni sono ciò che serve per augurare una buonanotte speciale a qualcuno.

DiLei ha raccolto le frasi, le citazioni e gli aforismi più romantici per emozionare la persona che ami prima di dormire.

Frasi buonanotte romantiche, profonde, bellissime

Far sapere a chi ami che lo stai pensando è bello, ma lo è ancora di più se scegli le parole giuste. A suggerirti quello che hai nel cuore sono le frasi della buonanotte romantiche, bellissime e profonde: citazioni e aforismi da artisti e autori famosi che toccano l’anima.

Se la notte è scura e hai paura, ricordati che sono ancora qua. (Tiziano Ferro)

Anima mia chiudi gli occhi piano piano e come s’affonda nell’acqua

immergiti nel sonno nuda e vestita di bianco il più bello dei sogni

ti accoglierà. (Nazim Hikmet)

Stanotte verrò a visitarti in sogno. Nessuno mi vedrà, nessuno mi chiederà nulla, tu lascia la tua porta socchiusa. (Anonimo giapponese)

Sei la finestra a volte verso cui indirizzo parole di notte, quando mi splende il cuore. (Alda Merini)

Fuggiremo il riposo, fuggiremo il sonno, supereremo in velocità l’alba e la primavera e prepareremo giorni e stagioni a misura dei nostri sogni. (Paul Eluard)

Tu guardi le stelle, stella mia, e io vorrei essere il cielo per guardare te con mille occhi. (Platone)

Se sorridesse, la luna somiglierebbe a te. (Sylvia Plath)

Dormi e io ti cullerò tra le mie braccia. (William Shakespeare)

Tutto si riduce all’ultima persona a cui pensi la notte:

è lì che si trova il cuore. (Charles Bukowski)

Buonanotte, anima mia. Adesso spengo la luce e così sia… (Fiorella Mannoia)

È bello quando di notte le parole diventano silenzio. Quando il silenzio diventa musica. E quando l’immaginazione diventa un sogno. Buona notte. (Giorgia Stella)

Ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento. (Alda Merini)

Se solo, quando giunge mezzanotte, mi mandassi un saluto con le stelle. (Anna Achmatova)

Poesie per augurare buonanotte amore mio

Dopo una giornata fatta di impegni di stress e di problemi è bello andare a dormire ritrovandosi sul telefono un messaggio romantico e pieno di emozioni.

Esistono infatti tantissime poesie splendide e ricche di pathos che possono raccontare la forza di un sentimento, descrivendolo alla perfezione. Il modo giusto per dire “buonanotte amore mio“.

Penso a te nel silenzio della notte, quando tutto è nulla,

e i rumori presenti nel silenzio sono il silenzio stesso,

allora, solitario di me, passeggero fermo

di un viaggio senza Dio, inutilmente penso a te.

tutto il passato, in cui fosti un momento eterno,

è come questo silenzio di tutto.

tutto il perduto, in cui fosti quel che più persi,

è come questi rumori,

tutto l’inutile, in cui fosti quel che non doveva essere,

è come il nulla che sarà in questo silenzio notturno.

ho visto morire, o sentito che morirono,

quanti amai o conobbi,

ho visto non saper più nulla di quelli che un po’ andarono

con me, e poco importa se fu un’ora o qualche parola;

o un passeggio emotivo e muto,

e il mondo oggi per me è un cimitero di notte,

bianco e nero di tombe e alberi e di estraneo chiardiluna

ed è in questa quiete assurda di me e di tutto

che penso a te.

(Fernando Pessoa)

Ti amerei nel vento

Sotto il cielo terso in primavera

Tra la dolcezza delle rose…

Ti amerei nel canto degli uccelli

All’ombra della vegetazione

Sulle pietra calda e nuda

Sotto il solo bruciante,

Nella frescura dell’erba

E con il canto degli insetti…

Ti amerei il giorno e la notte,

Nella calma e nella tempesta

Sotto le stelle che brillano

Sotto la rugiada della notte

E la mattina all’alba

Con il sorriso e con le lacrima,

Ti amerei con tutte le mie forze…

(Percy Bysshe Shelley)

Ho un desiderio desolato di te stasera. Ahimè stasera e sempre.

Ma stasera il desiderio è di qualità nuova.

È come un tremito infinitamente lungo e tenue.

Sono come un mare in cui tremino tutte le gocciole,

tremano tutte le ali dell’anima,

tremano tutte le fibre dei nervi,

tremano tutti i fiori della primavera

e anche le nuvole del cielo

e anche le stelle della notte

e anche la piccola luna trema.

Trema sui tuoi capelli che sono una schiuma bionda.

Ho la bocca piena delle tue spalle,

che sono ora come un fuoco di neve tiepida disciolta in me.

Godo e soffro.

Ti ho dentro di me e vorrei tuttavia sentirti sopra di me.

Non mi hai lasciato tanta musica partendo.

Stanotte tienimi sul tuo cuore,

avvolgimi nel tuo sogno,

incantami col tuo fiato,

sii sola con me solo.

Oh melodia melodia…

Tremano tutte le gocciole del mare.

(Gabriele D’Annunzio)

Se io capissi

quel che vuole dire

– non vederti più –

credo che la mia vita

qui – finirebbe.

Ma per me la terra

è soltanto la zolla che calpesto

e l’altra

che calpesti tu:

il resto

è aria

in cui – zattere sciolte – navighiamo

a incontrarci.

Nel cielo limpido infatti

sorgono a volte piccole nubi

fili di lana

o piume – distanti –

e chi guarda di lì a pochi istanti

vede una nuvola sola

che si allontana.

(Antonia Pozzi)

Quanto più chiudo gli occhi, allora meglio vedono,

perché per tutto il giorno guardano cose indegne di nota;

ma quando dormo, essi nei sogni vedono te,

e, oscuramente luminosi, sono luminosamente diretti nell’oscuro.

Allora tu, la cui ombra le ombre illumina,

quale spettacolo felice formerebbe la forma della tua ombra

al chiaro giorno con la tua assai più chiara luce,

quando ad occhi senza vista la tua ombra così splende!

Quanto, dico, benedetti sarebbero i miei occhi,

guardando a te nel giorno vivente,

quando nella morta notte la tua bella ombra imperfetta,

attraverso il greve sonno, su ciechi occhi posa!

Tutti i giorni sono notti a vedersi, finché non vedo te,

e le notti giorni luminosi, quando i sogni si mostrano a me.

(William Shakespeare)

Che farmene delle stelle,

di questo vento leggero che mi accarezza la sera,

che farmene di una finestra spalancata sul mondo,

sull’orizzonte, se tu non ci sei?

Tutto ha una luce diversa se sei qui con me.

Tutto ha senso solo se posso raccontartelo.

Il mondo è semplicemente nel tuo abbraccio.

(Jannis Ritsos)

È bello, amore, sentirti vicino a me nella notte,

invisibile nel tuo sogno, seriamente notturna,

mentr’io districo le mie preoccupazioni

come fossero reti confuse.

Assente il tuo cuore naviga pei sogni,

ma il tuo corpo così abbandonato respira

cercandomi senza vedermi, completando il mio sonno

come una pianta che si duplica nell’ombra.

Eretta, sarai un’altra che vivrà domani,

ma delle frontiere perdute nella notte,

di quest’essere e non essere in cui ci troviamo

qualcosa resta che ci avvicina nella luce della vita

come se il sigillo dell’ombra indicasse

col fuoco le sue segrete creature.

(Pablo Neruda)

Anche quando dormiamo vegliamo l’uno sull’altro

E questo amore più greve del frutto maturo di un lago

Senza riso e senza pianto dura da sempre

Un giorno dopo l’altro una notte dopo di noi

(Paul Éluard)

Rimani!

Riposati accanto a me.

Non te ne andare.

Io ti veglierò.

Io ti proteggerò.

Ti pentirai di tutto fuorché d’essere venuta a me, liberamente, fieramente. Ti amo.

Non ho nessun pensiero che non sia tuo; non ho nel sangue nessun desiderio che non sia per te.

Lo sai.

Non vedo nella mia vita altra compagna, non vedo altra gioia.

Rimani. Riposati.

Non temere di nulla.

Dormi stanotte sul mio cuore…

(Gabriele D’Annunzio)

Tu la notte io il giorno

così distanti e immutevoli

nel tempo

così vicini come due alberi

posti uno di fronte all’altro

a creare lo stesso giardino

ma senza possibilità di

toccarsi

se non con i pensieri

Tu la notte io il giorno

tu con le tue stelle e la luna

silenziosa

io con le mie nuvole ed il

sole abbagliante

tu che conosci la brezza

della sera

ed io che rincorro il vento

caldo

fino a quando giunge il

tramonto

I rami divengono mani

tiepide

che si intrecciano

appassionate

le foglie sono sospiri

nascosti

le stelle diventano occhi di

brace

e le nuvole un lenzuolo che

scopre la nudità

La luna e il sole sono due

amanti rapidi e fugaci

e non siamo più io e te

siamo noi fusi insieme

nella completezza della luce

fioca

ondeggiante come la marea

in eterna corsa…

So cosa significa amore

quando il giorno muore.

(Antonia Pozzi)

Tra le tue braccia

C’è un posto nel mondo

dove il cuore batte forte,

dove rimani senza fiato,

per quanta emozione provi,

dove il tempo si ferma

e non hai più l’età;

quel posto è tra le tue braccia

in cui non invecchia il cuore,

mentre la mente non smette mai di sognare…

Da lì fuggir non potrò

poiché la fantasia d’incanto

risente il nostro calore e no…

non permetterò mai

ch’io possa rinunciar a chi

d’amor mi sa far volar.

(Alda Merini)

Frasi buonanotte dolci

Non sempre si ha la fortuna di condividere il letto con la persona che si ama. In questo caso allora è possibile usare delle frasi della buonanotte dolci e romantiche.

Pensieri teneri e bellissimi da dedicare, inviandoli su WhatsApp, su Instagram o su Facebook, per raccontare la forza di un sentimento magico e immutabile come l’amore vero.

Chiudi gli occhi, amore mio, e preparati a vivere domani un altro meraviglioso giorno insieme. Un’avventura che scriveremo insieme. Ti amo. Buonanotte!

Stanotte vado a dormire e chiudo gli occhi nella speranza di sognarti. Buonanotte amore mio.

Tu sei la prima persona a cui penso la sera prima di dormire e la prima a cui penso al mattino quando apro gli occhi. Ti amo. Buonanotte!

In cielo stanotte brillano luminose le stelle e io penso a te e ai tuoi occhi dolci. Ti amo! Buonanotte!

Sei la mia gioia, la sera e il mattino. Ti amo tantissimo. Per sempre. Buonanotte!

Guarda le stelle, respira e chiudi gli occhi. Sognami amore mio e domani mattina sarò lì accanto a te. Ti amo. Buonanotte.

Lasciati andare al sonno, mio dolce amore, e immagina che io sia lì accanto a te. Buonanotte mio amore.

Buonanotte amore, ti auguro di trascorrere una notte dolce e serena. Mi raccomando: fai bei sogni. Ti amo!

La notte mi parla di te e io ti amo sempre di più. Buonanotte amore mio!

La luna splende nel cielo e la guardo pensando a te. Ti amo tantissimo, sogni d’oro amore mio. Buonanotte.

Tu sei arrivato nella mia vita come un meraviglioso dono e penso a te prima di addormentarmi. Dormi bene e fai dei sogni meravigliosi amore mio!

Se non sono lì con te amore mio non sentirti triste. Ricordati che entrambi siamo sotto lo stesso cielo e che io ti amo immensamente. Buonanotte.

Mio tesoro adorato dopo questa lunga giornata tu sei il mio pensiero più dolce. Buonanotte amore mio grande!

Notte dolce stella mia bellissima. Buonanotte!

Stanotte pensami, amore mio e sognami. Verrò a trovarti proprio lì, nei tuoi sogni. Buonanotte!

Ti mando il bacio più romantico e dolce che ci sia. Ti auguro una buona notte e che sia felice. Un bacio mio unico grande amore e buonanotte.

Dolce notte mio amore e fai dei bei sogni. Buonanotte!

È arrivato il momento di dormire mio tenero e dolce amore. Perciò mettiti a letto, chiudi gli occhi e sognami. Sei davvero tanto importante per me. Buonanotte e ti amo!

Prima di chiudere gli occhi e di addormentarti ricordati che il mio amore per te è infinito. Ti amo, buonanotte mio unico grande amore.

Nella mia esistenza tu sei la cosa più bella, più tenera e dolce. Buonanotte, ti amo tantissimo!