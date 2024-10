Fonte: iStock Le migliori frasi e gli aforismi divertenti per augurare buonanotte

Le frasi buonanotte divertenti sono il modo migliore per augurare sogni d’oro e bellissimi a qualcuno senza rinunciare all’originalità e strappandogli un bel sorriso.

Dopo una giornata lunga, fatta anche di momenti difficili, il pensiero di andare finalmente a dormire rende tutti più felici. Dormire d’altronde è l’hobby preferito di tanti ed è giusto celebrare questo attimo speciale con un bel messaggio.

DiLei ha raccolto tutti gli aforismi, le citazioni e le frasi buonanotte divertenti più belle, ironiche e particolari per augurare una notte serena senza rinunciare al sorriso.

Frasi buonanotte simpatiche per amici

Gli amici si sostengono a vicenda…anche quando si tratta di dormire! Spesso infatti un messaggio della buonanotte può essere un modo perfetto per far sentire il proprio affetto ad una persona cara.

Citazioni, aforismi e frasi particolari che strappano una risata e donano grande felicità.

Tra il dire e il fare… c’è sempre di mezzo il pigiama! Ti auguro buonanotte!

La notte, dicono, porta consiglio. A me, onestamente, ricarica solamente il cellulare! Buonanotte!

La mia droga è dormire e il mio letto è senza dubbio il mio spacciatore. Perciò corro da lui. Buonanotte!

Arriverà prima o poi un momento nel quale ti sentirai forte e capace di spaccare davvero il mondo. Per ora però mettiti il pigiama e vai al letto. Buonanotte!

Sono convinto che cambiare posizione nel letto per trovare la più comoda sia un’ottima ginnastica. Buonanotte!

Sei pronto a fare il test? Allora tuffati sul materasso e scopri quanto è morbido il cuscino! Buonanotte!

Non ce la faccio più! Sto cedendo alle avances del letto! Buonanotte!

Voce del verbo pigiamare! Buonanotte!

Stanotte farò un gesto estremo e sarò trasgressiva: non metto lo zucchero dentro la mia camomilla! Buonanotte!

Si stava sicuramente meglio… quando si stava dentro al letto! Buonanotte!

Questo messaggio è per avvertirti: qui è chiuso per stanchezza. Buonanotte!

Il mio letto è un posto unico e magico dove ricarico le energie e riposo i muscoli stanchi. Buonanotte!

Ci sono alcune notti in cui la buonanotte è necessaria! Sogni d’oro!

Vado al letto presto per svegliarmi carico di energie. Buonanotte!

Il cuore mi dice buonanotte, la testa che devo pensare a tante cose. A chi darà retta? Buonanotte!

Ho così tanto sonno arretrato che stanotte farò i miei sogni solo in lire. Buonanotte!

Shhh! Lo senti? È il suono lieve del cuscino mentre ci poso sopra la testa. Buonanotte!

Ore 21: pigiami, calzini e copertina. Scatenate il sonno! Buonanotte!

Stanco? No, sono solo diversamente assonnato! Buonanotte!

Frasi buonanotte divertenti WhatsApp

Dopo una giornata lunga e difficile spesso la sera ci dimentichiamo di sorridere. Ma un messaggio può cambiare la giornata e far chiudere gli occhi a chi ami in modo diverso.

Le frasi buonanotte su WhatsApp sono divertenti, piene di ironia e brillanti, un modo diverso dal solito per augurare la buonanotte a qualcuno a cui tieni.

Dormi bene mio caro sognatore incallito! E mi raccomando: non svegliarti mai con la luna storta! Buonanotte!

Stanotte ricordati di non contare le pecore, ma tutte le cose belle che hai fatto!

Avanti: spengi la luce, poi chiudi gli occhi e finalmente addormentati. Domani ti aspetteranno tante nuove avventure! Buonanotte!

Dormi bene stanotte, ma soprattutto sogna forte! Buonanotte!

Hey mi ha scritto il tuo cuscino. Mi ha detto che ti aspetta per partecipare ad un party segreto! Mi raccomando non fare tardi! Buonanotte!

Mi hanno confessato le stelle che vogliono vederti sorridere stanotte. Perciò mettiti sotto le coperte, sistema il cuscino e chiudi gli occhi. Buonanotte!

Hai già fatto la lista di tutti i sogni che vorresti fare? Bene, ora però chiudi gli occhi che è tardi! Buonanotte!

Dai, lo so che ti sei allenato a russare! Preparati alla competizione allora che stanotte ti sfiderò! Buonanotte!

Purtroppo o per fortuna anche i supereroi prima o poi devono andare a dormire. Quindi togli il mantello e chiudi gli occhi. Buonanotte!

Mi ha detto il materasso che senza di te la festa non potrà iniziare. Ti aspettano lui e cuscino! Buonanotte!

Frasi Buonanotte divertenti Mafalda

Sei anni d’età, capelli neri e la capacità di parlare senza peli sulla lingua. Mafalda è un personaggio mitico dotato di grande ironia. Nasce nel 1963 a Buenos Aires grazie al fumettista Quino, vero nome Joaquín Salvador Lavado, e nel corso degli anni ha avuto un grande impatto sulla società, grazie alla sua capacità di criticare dogmi e problemi.

Darò alla mia vita la svolta che si merita. Mi girerò sull’altro fianco. Notte!

È buffo, chiudi gli occhi e il mondo scompare. Buonanotte!

Quando ti senti sola ricordati che 24 milioni di acari dormono con te. Buonanotte!

Dichiaro ufficialmente chiusa la mia giornata. Buonanotte!

Buonanotte mondo, ma attenzione, ci sono molti irresponsabili svegli.

Ho fallito la prova costume… Ma in quella pigiama sono imbattibile. Buonanotte!

Le due migliori cure che ci siano sono una bella risata e una lunga dormita. Buonanotte!

Oggi è proprio stata una giornata tranquilla e rilassante. Per fortuna è terminata. Buonanotte!

Ho tanto sogno arretrato. Buonanotte!

Il segreto della felicità è nascosto sotto al piumone. Buonanotte!

Filastrocche divertenti della buonanotte

La notte possiamo tornare tutti un po’ bambini e divertirci fra sogni e giochi con i cuscini. Sono tante le filastrocche divertenti della buonanotte che puoi dedicare. Usale per inviare un messaggio di buonanotte alle persone che sono importanti per te, sorprendendole con qualcosa di particolare e unico.

E adesso a chi la diamo

questa luna bambina

che vola in un “amen”

dal Polo Nord alla Cina?

Se la diamo a un generale,

povera luna trottola,

la vorrà sparare

come una pallottola.

Se la diamo a un avaro

corre a metterla in banca:

non la vediamo più

nè rossa nè bianca.

Se la diamo a un calciatore,

la luna pallone,

vorrà una paga lunare:

ogni calcio un trilione.

Il meglio da fare

è di darla ai bambini,

che non si fanno pagare

a giocare coi palloncini:

se ci salgono a cavalcioni

chissà che festa;

se la luna va in fretta,

non gli gira la testa,

anzi la sproneranno

la bella luna a dondolo,

lanciando grida di gioia

dall’uno all’altro mondo.

Della luna ippogrifo

reggendo le briglie,

faranno il giro del cielo

a caccia di meraviglie.

(La luna bambina di Gianni Rodari)

Lenta la neve fiocca, fiocca, fiocca.

Senti: una zana dondola pian piano,

un bimbo piange, il piccol dito in bocca;

canta una vecchia, il mento sulla mano.

La vecchia canta: intorno al tuo lettino

c’è rose e gigli, tutto un bel giardino.

Nel bel giardino il bimbo s’addormenta.

La neve fiocca lenta, lenta, lenta.

(Orfano di Giovanni Pascoli)

C’era una volta

un povero lupacchiotto,

che portava alla nonna

la cena in un fagotto.

E in mezzo al bosco

dov’è più fosco

incappò nel terribile

Cappuccetto Rosso,

armato di trombone

come il brigante Gasparone,

Quel che successe poi,

indovinatelo voi.

Qualche volta le favole

succedono all’incontrario

e allora è un disastro:

Biancaneve bastona sulla testa

i nani della foresta,

la Bella Addormentata non si addormenta,

il Principe sposa

una brutta sorellastra,

la matrigna tutta contenta,

e la povera Cenerentola

resta zitella e fa

la guardia alla pentola.

(Le favole al rovescio di Gianni Rodari)

Una volta un accento

per distrazione cascò

sulla città di Como

mutandola in comò.

Figuratevi i cittadini

comaschi, poveretti:

detto e fatto si trovarono

rinchiusi nei cassetti.

Per fortuna uno scolaro

rilesse il componimento

e liberò i prigionieri

cancellando l’accento.

Ora ai giardini pubblici

han dedicato un busto

“A colui che sa mettere

gli accenti al posto giusto”.

(Como nel comò di Gianni Rodari)

Stella stellina

La notte s’avvicina

La fiamma traballa

La mucca è nella stalla

La mucca e il vitello

La pecora e l’agnello

La chioccia e il pulcino

Ognuno ha il suo bambino

Ognuno ha la sua mamma

E tutti fan la nanna.

Frasi buonanotte divertenti e originali dalle canzoni

Vuoi dare la buonanotte in modo originale e divertente? Allora perché non sfruttare le parole di grandi cantanti? Da Vasco Rossi sino a Shivaree, sono tantissimi gli artisti che hanno celebrato la notte e il riposo notturno, per regalarci strofe da dedicare.

There’s a blade by the bed

And a phone in my hand

A dog on the floor

And some cash on the nightstand

When I’m all alone the dreaming stops

And I just can’t stand

What should I do I’m just a little baby

What if the lights go out

And maybe and then the wind just starts to moan

Outside the door he followed me home

So goodnight moon

I want the sun

If it’s not here soon

I might be done

No it won’t be too soon ‘til I say goodnight moon.

(Goodnight Moon di Shivaree)

Buonanotte, buonanotte amore mio

Buonanotte tra il telefono e il cielo

Ti ringrazio per avermi stupito

E per avermi giurato che vero

Il granturco nei campi maturo

Ed ho tanto bisogno di te

La coperta gelata e l’estate finita

Buonanotte, questa notte per te.

(Buonanotte Fiorellino di Francesco De Gregori)

It’s late in the evening; she’s wondering what clothes to wear

She puts on her make-up and brushes her long blonde hair

And then she asks me, Do I look all right?

And I say, “Yes, you look wonderful tonight

We go to a party and everyone turns to see

This beautiful lady that’s walking around with me

And then she asks me, Do you feel all right?

And I say, “Yes, I feel wonderful tonight.

(Wonderful Tonight di Eric Clapton)

Stai con me ancora un po’

Solo un momento ti paghero’

Soltanto un attimo di nostalgia

Oppure per un attimo e poi vai via

E tu parli, parli

Parli di cose che passano

E poi Sogni, sogni

Sogni che poi svaniscono

Stai con me ci stai o no?

Ci stai un attimo un giorno

Ci stai per essere ancora mia

Oppure ci stai per non andare via

E tu dormi, dormi

Mentre I miei sogni crollano

E tu dormi dormi

E I sogni poi si scordano

Stai con me oppure no

Soltanto un attimo ti pagherò.

(Dormi, dormi di Vasco Rossi)