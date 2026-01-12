Luisa Ranieri è La Preside, la vera storia che ha ispirato la fiction

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Duccio Giordano Luisa Ranieri in "La Preside"

Bionda e con la frangia, Luisa Ranieri è la protagonista della nuova fiction, La Preside, che ha al centro una dirigente scolastica, forte e appassionata, di una scuola che si trova in un quartiere degradato di Napoli. La serie, che va in onda per la prima volta in prima serata su Rai 1 a partire da lunedì 12 gennaio, è ispirata alla storia vera di Eugenia Canfora.

Luisa Ranieri si trasforma per La Preside

Luisa Ranieri ha voluto fortemente interpretare il ruolo di Eugenia Liguori, ne La Preside. Così, ha trasformato il suo aspetto, diventando bionda per poter interpretare questa dirigente scolastica, visionaria e ostinata, che lotta per fare della scuola un luogo di riscatto sociale.

Tutto è nato nel 2019 quando Luisa Ranieri, con suo marito Luca Zingaretti, ha visto il documentario di Domenico Iannacone, Figli Miei, che racconta l’eroismo e la resistenza di una scuola a Caivano, un quartiere difficile di Napoli. La storia ha talmente colpito l’attrice da voler realizzare una fiction.

Questa è l’origine de La Preside, la nuova serie originale, prodotta da Bibi Film di Angelo Barbagallo, Zocotoco di Luca Zingaretti, che firma anche il soggetto, con la direzione creativa di Riccardo Ciancarelli, per la regia di Luca Miniero.

La Preside, la trama

Eugenia Liguori (Luisa Ranieri), 47 anni, donna entusiasta e risoluta, al suo primo incarico come preside, sceglie l’Istituto Anna Maria Ortese (NA), ovvero l’inferno in terra. Posizionato al centro di una delle più grandi piazze di spaccio d’Europa, l’Ortese è tristemente famoso per l’assenteismo degli studenti e la totale mancanza di risorse.

Ma quella che ad altri potrebbe sembrare una sfida impossibile, per Eugenia diventa una missione: “quando le cose sono così brutte, è facile immaginarsele più belle”. Per salvare i ragazzi (leggi la nostra intervista ad Aurora Venosa che interpreta Jessica) e riportarli a scuola, Eugenia fa di testa sua mettendosi continuamente in pericolo. L’unico a condividere i suoi metodi è Vittorio (Alessandro Tedeschi), insegnante di italiano appena arrivato dal nord.

Chi è Eugenia Canfora che ha ispirato La Preside

Come ha sottolineato il regista Luca Miniero, La Preside è ispirata a una storia vera, quella della dirigente scolastica Eugenia Canfora. “Con La Preside ho avuto la possibilità di portare sullo schermo l’eccezionale storia della dirigente scolastica Eugenia Carfora, qui interpretata da Luisa Ranieri, che con la determinazione di un’eroina ha creato un istituto superiore d’avanguardia a Caivano, proprio laddove la dispersione scolastica e la criminalità tra i giovani registrano numeri altissimi”.

E ha proseguito: “Sono proprio i ragazzi il carburante che alimenta la preside nonostante le numerosissime difficoltà; i giovani sono il futuro, ed ogni minuto perso è un ragazzo in meno sui banchi di scuola. Se lo ripete come un mantra la protagonista, e la sua tenacia e frenesia si esprime attraverso l’ampio utilizzo della macchina a mano, che la segue senza sosta tra le mura di una scuola che con forza e coraggio rimette in sesto giorno dopo giorno”.

IPA

Proprio come ha fatto Eugenia Canfora, la dirigente scolastica di Caivano divenuta simbolo di coraggio e determinazione nella lotta per il riscatto educativo e sociale. Da anni la preside combatte contro la dispersione scolastica ed è stata nominata commendatore della Repubblica per l’impegno profuso nell’educazione dei giovani contro i clan camorristici della zona.

La Preside, dove e quando vederla

La determinazione e il coraggio di questa dirigente scolastica sono stati raccontati ne La Preside, che va in onda in prima serata su Rai 1, in quattro appuntamenti, a cominciare da lunedì 12 gennaio.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!