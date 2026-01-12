La Preside con Luisa Ranieri: cast, trama e dove vedere la serie

"La Preside" vede al centro del racconto Eugenia Liguori, che prende un incarico in uno degli istituti più complessi della periferia napoletana

La Preside con Luisa Ranieri: cast, trama e dove vedere la serie
Luisa Ranieri

Dopo il successo straordinario di Lolita Lobosco, Luisa Ranieri torna sul piccolo schermo con un nuovo progetto: La Preside è la nuova fiction di Rai1, una storia di resistenza civile e riscatto sociale che accende i riflettori sul ruolo della scuola nei territori più difficili d’Italia.

La Preside, la trama

La serie è liberamente ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica che è diventata un simbolo nazionale per il suo lavoro a Caivano, nel Parco Verde.

Nella fiction Luisa Ranieri interpreta Eugenia Liguori, una donna tenace e visionaria che accetta l’incarico di guidare l’Istituto Anna Maria Ortese, una scuola situata nel cuore di una delle piazze di spaccio più grandi d’Europa. Eugenia non si limita a gestire l’ufficio di presidenza: scende in strada, entra nei palazzi popolari e, a volte munita di megafono, va a recuperare i ragazzi porta a porta per riportarli in classe.

La trama segue il suo “patto” con gli studenti e la comunità: dimostrare che l’istruzione è l’unica vera alternativa alla criminalità e alla rassegnazione. Accanto alla missione pubblica, la serie esplora anche la vita privata di Eugenia, divisa tra l’amore per la sua famiglia e il rischio costante che la sua esposizione comporta.

Per interpretare questo ruolo, Luisa Ranieri ha scelto un look inedito, apparendo per la prima volta con i capelli biondi, per avvicinarsi maggiormente all’estetica della vera Eugenia Carfora.

Il cast

Il cast de La Preside unisce attori di grande esperienza a giovani promesse: oltre a Luisa Ranieri che interpreta la protagonista Eugenia Liguori, ci sono anche Alessandro Tedeschi dà il volto a  Vittorio Leoni, un insegnante di italiano arrivato dal Nord, onizialmente spaesato e scettico sui metodi poco ortodossi della preside, che diventerà il suo braccio destro.

Ivan Castiglione veste i panni di Franco Carli, un altro tassello importante e complesso del corpo docente. Tra i giovani studenti spiccano i nomi di Ludovica Nasti (già apprezzata come Lila ne L’Amica Geniale e in Mare Fuori), Francesco ZengaPasquale Brunetti e Luigi D’Oriano. Sono loro il vero cuore pulsante della storia, chiamati a interpretare ragazzi con vissuti difficili che troveranno nella scuola un’ancora di salvezza.

Completano il cast Daniela Ioia, che interpreta Giuliana ‘A Vesuviana, Tony Laudadio e Alessandro De Martino. La regia è affidata a Luca Miniero (Benvenuti al Sud), mentre il progetto nasce da un’idea di Luca Zingaretti (marito della Ranieri e produttore con la sua Zocotoco), scritta insieme agli autori di Mare Fuori, Cristiana Farina e Maurizio Careddu.

Dove e quando vedere la serie

La Preside è una delle produzioni più attese del 2026 ed è programmata per la prima serata della rete ammiraglia. La serie debutta lunedì 12 gennaio su Rai 1 alle 21.30 e sarà articolata in quattro puntate, in onda ogni lunedì fino al 2 febbraio.

Tutti gli episodi ovviamente sono disponibili su RaiPlay: la piattaforma offre sia la diretta streaming in contemporanea con la messa in onda televisiva, sia la modalità on-demand per recuperare le puntate in qualsiasi momento.

