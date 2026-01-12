La Preside con Luisa Ranieri: cast, trama e dove vedere la serie

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Luisa Ranieri

Dopo il successo straordinario di Lolita Lobosco, Luisa Ranieri torna sul piccolo schermo con un nuovo progetto: La Preside è la nuova fiction di Rai1, una storia di resistenza civile e riscatto sociale che accende i riflettori sul ruolo della scuola nei territori più difficili d’Italia.

La Preside, la trama

La serie è liberamente ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica che è diventata un simbolo nazionale per il suo lavoro a Caivano, nel Parco Verde.

Nella fiction Luisa Ranieri interpreta Eugenia Liguori, una donna tenace e visionaria che accetta l’incarico di guidare l’Istituto Anna Maria Ortese, una scuola situata nel cuore di una delle piazze di spaccio più grandi d’Europa. Eugenia non si limita a gestire l’ufficio di presidenza: scende in strada, entra nei palazzi popolari e, a volte munita di megafono, va a recuperare i ragazzi porta a porta per riportarli in classe.

La trama segue il suo “patto” con gli studenti e la comunità: dimostrare che l’istruzione è l’unica vera alternativa alla criminalità e alla rassegnazione. Accanto alla missione pubblica, la serie esplora anche la vita privata di Eugenia, divisa tra l’amore per la sua famiglia e il rischio costante che la sua esposizione comporta.

Per interpretare questo ruolo, Luisa Ranieri ha scelto un look inedito, apparendo per la prima volta con i capelli biondi, per avvicinarsi maggiormente all’estetica della vera Eugenia Carfora.

Il cast

Il cast de La Preside unisce attori di grande esperienza a giovani promesse: oltre a Luisa Ranieri che interpreta la protagonista Eugenia Liguori, ci sono anche Alessandro Tedeschi dà il volto a Vittorio Leoni, un insegnante di italiano arrivato dal Nord, onizialmente spaesato e scettico sui metodi poco ortodossi della preside, che diventerà il suo braccio destro.

Ivan Castiglione veste i panni di Franco Carli, un altro tassello importante e complesso del corpo docente. Tra i giovani studenti spiccano i nomi di Ludovica Nasti (già apprezzata come Lila ne L’Amica Geniale e in Mare Fuori), Francesco Zenga, Pasquale Brunetti e Luigi D’Oriano. Sono loro il vero cuore pulsante della storia, chiamati a interpretare ragazzi con vissuti difficili che troveranno nella scuola un’ancora di salvezza.

Completano il cast Daniela Ioia, che interpreta Giuliana ‘A Vesuviana, Tony Laudadio e Alessandro De Martino. La regia è affidata a Luca Miniero (Benvenuti al Sud), mentre il progetto nasce da un’idea di Luca Zingaretti (marito della Ranieri e produttore con la sua Zocotoco), scritta insieme agli autori di Mare Fuori, Cristiana Farina e Maurizio Careddu.

Dove e quando vedere la serie

La Preside è una delle produzioni più attese del 2026 ed è programmata per la prima serata della rete ammiraglia. La serie debutta lunedì 12 gennaio su Rai 1 alle 21.30 e sarà articolata in quattro puntate, in onda ogni lunedì fino al 2 febbraio.

Tutti gli episodi ovviamente sono disponibili su RaiPlay: la piattaforma offre sia la diretta streaming in contemporanea con la messa in onda televisiva, sia la modalità on-demand per recuperare le puntate in qualsiasi momento.

