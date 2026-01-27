La Preside con Luisa Ranieri, Eugenia rischia tutto: anticipazioni del 2 febbraio

Luisa Ranieri ne "La Preside" rischia la vita ma non si ferma: le anticipazioni. E il pubblico si commuove: "Grazie, sono un'insegnate e stasera ho pianto"

Duccio Giordano Luisa Ranieri in "La Preside"

Luisa Ranieri ne La Preside convince pubblico e critica. La serie avanza e il successo continua. Tutti vogliono sapere come Eugenia Liguori riuscirà nella sua opera di riscatto a realizzare una scuola che si impegni davvero per il futuro dei ragazzi e non esita a mettere a rischio la propria vita.

La Preside, un successo conclamato

Sicuramente La Preside non è una di quelle fiction di pura evasione ma ha saputo convincere il grande pubblico, sicuramente per la bravura dei suoi protagonisti, prima fra tutti Luisa Ranieri, ma anche i ragazzi come Aurora Venosa (leggi la nostra intervista). Anche se a conquistare gli spettatori è la storia avvincente e vera, ispirata a quella di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano divenuta simbolo di coraggio e determinazione nella lotta per il riscatto educativo e sociale.

La Preside è proprio questo: il racconto della missione di una donna visionaria e ostinata, interpretata da Luisa Ranieri, che, al suo primo incarico da preside, sceglie di guidare l’Istituto Anna Maria Ortese di Napoli, un luogo segnato dall’abbandono scolastico e circondato dal degrado, al centro di una delle piazze di spaccio più grandi d’Europa. Eugenia non vuole perdere nemmeno uno dei suoi studenti: ogni ragazzo salvato dalla strada, rappresenta per lei una conquista personale, ma anche il riscatto educativo e sociale di un intero quartiere.

Così, il pubblico ha premiato la fiction, nata da un’idea di Luca Zingaretti che in parte l’ha prodotta. La puntata andata in onda lunedì 26 gennaio ha conquistato ben 4.225.000 spettatori pari al 24.7% di share, aggiudicandosi il podio degli ascolti tv.

I fan della Ranieri scrivono commenti entusiastici sul suo profilo Instagram: “Questa puntata mi ha emozionata molto . Toccati tanti tempi importanti. La storia di Mario , purtroppo rispecchia ancora la verità 😌Mi ripeto, complimenti davvero per aver realizzato questa serie”.

E riceve testimonianze di vita vera: “Grazie Luisa, sono un’insegnante e stasera ho pianto come una bambina, mi ha commosso la fragilità e la delicatezza di Mario, l’amore non corrisposto di Michele e quello nascente di Lucia e Nicola, i due gemelli sfruttati e oppressi …E in tutto ciò scorrono le immagini e i ricordi dei miei alunni di periferia, la loro rabbia , i loro sogni..Le speranze che abbiamo il dovere di proteggere e trasformare in realtà…Scusami, sono prolissa..Voglio ringraziare ancora te , Luca, e la vostra voglia di parlare di scuola in contesti di difficoltà sociale, culturale..È bene fare film o fiction che facciano pensare , sensibilizzare gli animi verso i nostri ragazzi ,il loro futuro..❤️”.

La Preside, anticipazioni della puntata del 2 febbraio

La prossima puntata de La Preside va in onda lunedì 2 febbraio su Rai 1 in prima serata. Anche se Eugenia è disperata per non aver realizzato il suo sogno dell’alberghiero, non demorde e continua la sua battaglia. Denuncia pubblicamente in un’intervista la connivenza delle istituzioni locali con la criminalità, mettendo a rischio anche la sua vita. Intanto si concentra sul recupero dei casi più difficili tra i suoi allievi.

Nel frattempo l’anno scolastico volge al termine e nuove sfide si aprono per Eugenia, mentre Vittorio se ne va.