Luisa Ranieri chiude La Preside con un balletto: “Meravigliosa”. E si parla di seconda stagione

Luisa Ranieri si congeda da "La Preside" e per l'ultima puntata balla sulle note di "Non mi basti mai": tutti la adorano e vogliono la seconda stagione

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Luisa Ranieri saluta La Preside, la nuova fiction che ha conquistato il pubblico di Rai 1, ballano sulle note della sigla per l’ultima puntata in onda in prima serata lunedì 2 febbraio.

Oltre alla Ranieri nel video compaiono Ludovica Nasti, Pasquale Brunetti, detto Paky – già apprezzato ballerino di hip hop sotto il nome di Paky che ha creato la coreografia – Alessandro Tedeschi, Francesco Zenga, Salvatore Cominale, Brunella Cacciuni, Luigi Doriano, Alessandro Derenzi.

E se la serie ha appassionato milioni di spettatori sia sulla rete che sulla piattaforma Raiplay, anche la sigla Non mi basti mai, è diventata subito tormentone. La canzone, scritta da una delle eccellenze della musica per audiovisivo, Michele Braga, e pubblicata da FM Records è interpretata proprio da due dei protagonisti de La Preside: Alessandro De Martino e Aurora Venosa (leggi la nostra intervista), nella fiction “I Gemelli di Caivano” giovani aspiranti cantanti.

Luisa Ranieri, il balletto virale e la seconda stagione

Luisa Ranieri ha voluto salutare in modo del tutto originale i telespettatori che stanno seguendo La Preside, la fiction ispirata alla storia vera della dirigente scolastica Eugenia Canfora, che è stata seguitissima su Rai 1. Infatti, ha condiviso un video sul suo profilo Instagram dove canta e balla sulle note della sigla Non mi basti mai.

Tornata mora – nella fiction è bionda – Luisa Ranieri indossa un pullover nero con scollatura a V e un paio di jeans scuri e si scatena nella sua casa e poi “passa la palla” ai ragazzi protagonisti della serie.

In pochissimo tempo la clip riceve migliaia di cuoricini e di commenti entusiastici. Anche Elena Sofia Ricci ha voluto fare i complimenti alla collega, scrivendo “Meravigliosa”.

Altri le fanno eco e richiedono a gran voce la seconda stagione: “Luisa sei un’attrice meravigliosa ❤️❤️❤️vogliamo la seconda stagione“; “ci sarà una seconda serie?! ❤️”; “Bravissima Luisa, una fantastica attrice e una donna molto bella… finalmente mora 😜❤️”; “Bellissima serie … estremamente educativa!! E comunque tutti i personaggi di @luisaranieriofficial sono fantastici… aspettiamo Lolita”

La Preside, trama degli ultimi due episodi

Su Rai 1 lunedì 2 febbraio in prima serata vanno in onda gli ultimi due episodi de La Preside. Ecco cosa accade.

Eugenia si dispera per il sogno infranto dell’alberghiero, ma non è disposta ad arrendersi. Denuncia pubblicamente in un’intervista televisiva la connivenza delle istituzioni locali con la criminalità. Nel frattempo, i gemelli di Caivano, ormai esasperati per l’azione di sfruttamento della loro popolarità perpetrata da Ciccio, riescono a liberarsi dal giogo paterno grazie a Eugenia. Vittorio prova, inutilmente, a recuperare il rapporto con Margherita, figlia del custode, che ora vive con la famiglia in una casa abbandonata vicino al mare.

Successivamente Eugenia viene a conoscenza della convivenza tra Corsi e la criminalità locale e può finalmente inaugurare il suo istituto alberghiero. L`anno scolastico volge al termine ed Eugenia si appresta ad affrontare nuove sfide dopo la pausa estiva. Vittorio, che non riesce più a sostenere il suo amore non ricambiato per la preside, decide di lasciare per sempre il Morano.

