La Preside 2 si farà? L’indiscrezione sulla serie con Luisa Ranieri

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

La fiction La Preside, con protagonista Luisa Ranieri, si è chiusa lo scorso 2 febbraio 2026 con la quarta e ultima puntata in onda su Rai 1. La serie, che porta in scena una storia forte e di grande ispirazione, ha conquistato milioni di spettatori, ottenendo ottimi ascolti. Il racconto della dirigente scolastica ispirato alla vita reale di Eugenia Carfora ha colpito pubblico e critica, facendo nascere dibattiti su un possibile futuro della serie e sulla possibilità di una seconda stagione. La Preside 2 si farà?

La Preside 2 si farà? Cosa sappiamo

La domanda sul futuro de La Preside circola ormai da tempo fra i fan: ci sarà davvero una stagione 2? Al momento non esiste una conferma ufficiale da parte di Rai Fiction o della produzione, ma il riscontro di pubblico apre la porta ad un possibile rinnovo. La serie, concepita inizialmente come un progetto autoconclusivo da raccontare nell’arco narrativo della prima stagione, ha lasciato diverse questioni aperte e un forte desiderio di approfondimento, fattori che in altri casi televisivi hanno portato a nuove stagioni.

Secondo alcune indiscrezioni circolate subito dopo la conclusione della prima stagione, la produzione potrebbe già avere materiale narrativo pronto per una continuazione, con sceneggiature e idee in fase di elaborazione. Questo non significa però che una seconda stagione sia stata formalmente annunciata. Si tratta per ora di rumors basati su commenti di addetti ai lavori e sulla forte domanda del pubblico. In tanti infatti hanno apprezzato l’interpretazione di Luisa Ranieri e la capacità della serie di riaprire il dibattito riguardo l’importanza della scuole e dell’educazione.

Il successo de La Preside e la vera storia

La Preside ha debuttato il 12 gennaio 2026 su Rai 1, raccontando la storia di Eugenia Liguori, dirigente scolastica in un contesto urbano complesso, dove la scuola diventa un presidio di riscatto e speranza. La fiction ha colpito per la sua capacità di combinare dramma personale, realtà sociale e tensione narrativa in un racconto televisivo coinvolgente.

Gli ascolti confermano il forte impatto della serie. La prima puntata ha attirato quasi cinque milioni di spettatori, raggiungendo uno share intorno al 27%, un risultato particolarmente significativo per la prima serata. Anche nelle settimane successive, La Preside ha mantenuto numeri solidi, confermando la sua posizione di leader di audience e generando conversazioni ampie sui social e tra il pubblico televisivo.

La narrativa, ispirata a eventi reali, ha creato un forte legame emotivo con chi ha seguito le vicende della protagonista, facendo emergere temi come la lotta contro la dispersione scolastica, le difficoltà delle periferie e la capacità di una donna di cambiare la vita di molti studenti attraverso l’istruzione. La combinazione tra l’interpretazione intensa di Luisa Ranieri, l’ambientazione credibile e la sceneggiatura solida ha reso La Preside non solo un successo di pubblico, ma anche un punto di riferimento per la fiction italiana che vuole raccontare storie di impegno sociale e personale.

Anche se la seconda stagione non è stata ancora confermata ufficialmente, il dibattito e l’interesse rimangono forti, alimentati dai risultati d’ascolto e dal desiderio di vedere ulteriori sviluppi della storia, sia per i personaggi principali sia per le questioni sociali centrali al cuore della serie.