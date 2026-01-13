La Preside con Luisa Ranieri, trama della seconda puntata: anticipazioni

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Duccio Giordano Luisa Ranieri in "La Preside"

Luisa Ranieri ha esordito nei panni di Eugenia Liguori nella serie La Preside. La prima puntata, andata in onda su Rai 1 in prima serata lunedì 12 gennaio, ed è stata un clamoroso successo. Ma le premesse c’erano tutte. D’altro canto, sia la protagonista che Luca Zingaretti, tra i produttori della fiction, hanno chiaramente che l’intento era quello di raccontare una storia che toccasse il cuore del pubblico. E così è stato.

La Preside, un successo di pubblico

Così, la prima puntata de La Preside ha davvero ottenuto un risultato fantastico sul fronte degli ascolti, quasi a livello di Sandokan. Infatti, ha incollato al piccolo schermo 4.814.000 spettatori pari al 27% di share.

La direttrice di Rai fiction Maria Pia Ammirati ha commentato il grande successo della serie con Luisa Ranieri: “La serie conferma la capacità della nostra offerta di unire qualità narrativa e forte attenzione ai temi sociali, raccontando con sensibilità il mondo della scuola e le sue sfide contemporanee”.

E poi ha voluto ringraziare personalmente tutti coloro che hanno realizzato questa fiction: “Desidero ringraziare il team di Rai Fiction, Bibi Film TV e Zocotoco, la regia di Luca Miniero, la straordinaria Luisa Ranieri e tutto il cast per il lavoro svolto con grande passione e per un esordio che conferma la forza di un progetto che unisce intrattenimento, qualità artistica e attenzione ai temi della contemporaneità”.

La Preside, Luisa Ranieri tocca i cuori

L’interpretazione magistrale di Luisa Ranieri e dei ragazzi, tra cui Aurora Venosa (leggi la nostra intervista) ha catalizzato l’attenzione del grande pubblico televisivo.

Il personaggio della Ranieri è ispirato a Eugenia Canfora, la dirigente scolastica che “con la determinazione di un’eroina ha creato un istituto superiore d’avanguardia a Caivano, proprio laddove la dispersione scolastica e la criminalità tra i giovani registrano numeri altissimi”, come ha spiegato il regista della serie Luca Miniero.

I telespettatori, dopo aver visto la prima puntata, sono rimasti colpiti da questa storia straordinaria di riscatto che dipende dalla ferrea volontà e dall’entusiasmo di una donna che non sta a guardare ma agisce per cambiare le cose.

Alcuni commentano sul profilo Instagram di Luisa Ranieri: “Troppo bella questa fiction, ero scettica ma adesso che la sto guardando non riesco a lasciarla per andare a dormire domani c e il lavoro ma niente a vinto la preside.brava brava”; “Capolavoro, davvero eccezionale! Grandissima Luisa Ranieri e bravo tutto il cast!!! 🔝”. E ancora: “Luisa Ranieri è la nuova Magnani e mi prendo la responsabilità del paragone. Immensa 👏❤️”. “Qualsiasi parte fa’ Luisa Ranieri ti fa’ innamorare del personaggio e del film ,storia bellissima , brava attrice e complimenti alla Preside che ha svolto il suo lavoro così .”

La Preside, anticipazioni della puntata del 19 gennaio

La storia de La Preside si svolge in quattro puntate, ciascuna composta da due episodi. Dopo l’esordio del 12 gennaio, la seconda puntata va in onda lunedì 19 gennaio su Rai 1 in prima serata.

Nei prossimi episodi vedremo come la dirigente scolastica Eugenia Liguori combatta contro la dispersione scolastica e lo spaccio di droga, cercando di aiutare studenti come Mario, vittima del bullismo di genere o Marita, oppressa da un fidanzato tiranno.

Eugenia non si ferma davanti a nulla pur di sostenere i suoi ragazzi, nemmeno quando il suo lavoro mette a rischio i suoi rapporti famigliari. Così, prosegue con determinazione la sua missione di recupero degli allievi ma anche di messa in sicurezza della scuola stessa.

