Ascolti tv del 12 gennaio, Luisa Ranieri contro Vanessa Incontrada. Gerry Scotti inarrestabile

Duro confronto tra Luisa Ranieri in "La Preside" su Rai 1 e Vanessa Incontrada che su Canale 5 ha condotto "Zelig 30".

Duccio Giordano Alessandro Tedeschi e Luisa Ranieri in "La Preside"

La serata televisiva del 12 gennaio è stata caratterizzata dal duro scontro tra due grandi artiste, Luisa Ranieri, protagonista su Rai 1 de La Preside, e Vanessa Incontrada che ha condotto con Claudio Bisio su Canale 5 Zelig 30.

Luisa Ranieri ha debuttato su Rai 1 con la nuovissima serie La Preside, prodotta anche da suo marito Luca Zingaretti. La fiction è ispirata alla storia vera della dirigente scolastica, Eugenia Canfora.

Per celebrare i 30 anni di Zelig, su Canale 5 Vanessa Incontrada e Claudio Bisio hanno condotto Zelig 30, una puntata scoppiettante che ha visto sul palco, tra gli altri ospiti, Aldo Giovanni e Giacomo, Mr Forest e Raul Cremona.

Su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Quarta Repubblica, dove si è parlato della tragedia di Crans-Montana, con racconti e testimonianze inedite. Mentre Italia 1 ha mandato in onda il film John Wick.

Su Rai 2 abbiamo ritrovato Elettra Lamborghini con Boss in incognito e su Rai 3 Massimo Giletti con Lo stato delle cose. La7 ha trasmesso il documentario Putin – Anatomia di uno Zar.

Nell’access prime time Gerry Scotti continua a fare il fenomeno con La Ruota della Fortuna, mentre Stefano De Martino con Affari Tuoi lo guarda da lontano.

Prima serata, ascolti tv del 12 gennaio: La Preside raggiunge il 27%

Su Rai 1 La Preside incolla al piccolo schermo 4.814.000 spettatori pari al 27% di share dalle 21:51 alle 23.37. Su Canale5 Zelig 30 ha conquistato 2.953.000 spettatori con uno share del 21.1% dalle 21:58 alle 00:41. Su Rai2 Boss in Incognito intrattiene 845.000 spettatori pari al 5%.

Su Italia1 John Wick piace a 880.000 spettatori con il 4.7%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 1.002.000 spettatori (6.3%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 743.000 spettatori (5.5%). Su La7 Putin – Anatomia di uno Zar raggiunge 815.000 spettatori e il 4.2%. Su Tv8 4 Hotel ottiene 290.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Cash or Trash – La Notte dei Tesori raduna 279.000 spettatori con l’1.5%.

Access Prime Time, dati del 12 gennaio: Gerry Scotti sempre primo

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.290.000 spettatori (20.8%) e Affari Tuoi arriva a 5.167.000 spettatori (23.8%) dalle 20:50 alle 21:44. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.048.000 – 19.4%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.459.000 spettatori pari al 25.3% dalle 20:47 alle 21:54. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 477.000 spettatori con il 2.2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.141.000 spettatori (5.3%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.307.000 spettatori (6.3%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.582.000 spettatori (7.3%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.048.000 spettatori e il 5% nella prima parte e 882.000 spettatori e il 4.1% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.676.000 spettatori (7.7%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 572.000 spettatori e il 2.7%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 480.000 spettatori con il 2.2%.

Ascolti tv Preserale, dati del 12 gennaio

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.614.000 spettatori pari al 24.5%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.851.000 spettatori pari al 27%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.976.000 spettatori (14.8%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.867.000 spettatori (17.3%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (411.000 – 3.1%), Road to Milano-Cortina 2026 conquista 195.000 spettatori con l’1.2%, mentre 9-1-1 registra 451.000 spettatori con il 2.3%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 399.000 spettatori (2.6%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 681.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.574.000 spettatori (14.1%). A seguire Blob segna 1.109.000 spettatori (5.7%), mentre Via dei Matti n° 0 sigla 942.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 10 Minuti interessa 1.123.000 spettatori (6.3%), mentre La Promessa appassiona 1.099.000 spettatori (5.6%). Su La7 Ignoto X raduna 279.000 spettatori pari all’1.8%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 508.000 spettatori (2.8%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (341.000 – 2.6%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 727.000 spettatori con il 3.7%.

