Ascolti tv del 26 gennaio, Luisa Ranieri ancora contro Vanessa Incontrada

Luisa Ranieri con "La Preside" vuole sconfiggere ancora Vanessa Incontrada al timone di "Zelig 30". E De Martino e Scotti ai ferri corti: gli ascolti tv

Duccio Giordano Alessandro Tedeschi e Luisa Ranieri in "La Preside"

Luisa Ranieri e Vanessa Incontrada sono sempre più rivali. Ancora una volta le due artiste si sono scontrate in prima serata lunedì 26 gennaio. E l’esito di questa battaglia degli ascolti non è mai scontata.

Anche se Luisa Ranieri, protagonista della fiction La Preside, su Rai 1 ha avuto la meglio fino ad ora su Vanessa Incontra che su Canale 5 conduce insieme a Claudi Bisio Zelig 30, dove si sono alternati sul palco Federico Basso, Gianni Cinelli, Mago Elias, Giancarlo Kalabrugovich, Paolo Labati, La Ricotta, Leonardo Manera, Oblivion, Antonio Ornano, Davide Paniate, Andrea Pucci, Gigi Rock.

Il resto della programmazione ha visto su Rete 4 Quarta Repubblica dove si è parlato dello scontro diplomatico tra Italia e Svizzera dopo la scarcerazione di Jacques Moretti, accusato -insieme alla moglie- della strage di Crans Montana. Italia 1 ha trasmesso il film Io vi troverò.

Su Rai 2 è andato in onda Sulle ali dell’onore e su Rai 3 è tornato Massimo Giletti con Lo stato delle cose. Mentre a La torre di Babele su La7 è stato affrontato il tema “Il coraggio di vincere e di vivere”.

Mentre nell’access prime time continua il testa a testa tra Stefano De Martino e Gerry Scotti.

Prima serata, ascolti tv del 26 gennaio: La Preside non delude

Su Rai 1 La Preside incolla al piccolo schermo 4.225.000 spettatori pari al 24.7% di share. Su Canale5 Zelig 30 conquista 2.748.000 spettatori con uno share del 20.8%. Su Rai2 Sulle ali dell’onore intrattiene 507.000 spettatori pari al 2.9%. Su Italia1 Io vi troverò piace a 1.203.000 spettatori con il 6.3%.

Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 1.045.000 spettatori (6.8%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 697.000 spettatori (5.3%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 911.000 spettatori e il 4.7%. Su Tv8 4 Hotel ottiene 363.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Reazione a catena raduna 158.000 spettatori con lo 0.9%.

Access Prime Time, dati del 26 gennaio: De Martino batte Scotti (di poco)

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.650.000 spettatori (22.4%) e Affari Tuoi arriva a 5.301.000 spettatori (24.5%) dalle 20:48 alle 21:43. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.263.000 – 20.3%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.462.000 spettatori pari al 25.4% dalle 20:47 alle 21:54.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 572.000 spettatori con il 2.6%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.191.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.126.000 spettatori (5.4%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.491.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 992.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 790.000 spettatori e il 3.6% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.800.000 spettatori (8.3%). Su Tv8 Celebrity Chef arriva a 507.000 spettatori e il 2.4%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 507.000 spettatori con il 2.3%.

Ascolti tv Preserale, dati del 26 gennaio

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.926.000 spettatori pari al 26%, mentre L’Eredità coinvolge 5.350.000 spettatori pari al 29.2%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.897.000 spettatori (13.8%), mentre Caduta Libera convince 2.788.000 spettatori (16.4%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (498.000 – 3.8%) e Il Viaggio della Torcia (314.000 – 2.3%), Road to Milano-Cortina 2026 conquista 248.000 spettatori con l’1.4%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 711.000 spettatori (4.5%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 835.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.552.000 spettatori (13.7%). A seguire Blob segna 1.194.000 spettatori (6.1%), mentre Via dei Matti n° 0 sigla 920.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 10 Minuti interessa 1.064.000 spettatori (5.9%), mentre La Promessa intrattiene 1.023.000 spettatori (5.2%). Su La7 Ignoto X raduna 254.000 spettatori pari all’1.6%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 417.000 spettatori (2.3%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (388.000 – 3%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 801.000 spettatori con il 4.1%.