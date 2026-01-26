Affari Tuoi, Stefano De Martino ruba il posto a Herbert, ma il Dottore ruba la scena

Nella puntata del 26 gennaio ad ad Affari Tuoi gioca Sara, da Macomer: è De Martino e Ballerina show, ma il Dottore imperversa e vince (ancora)

Una puntata iniziata a ritmo di musica e finita in beffa quella di Sara da Macomer, Sardegna, nella puntata di lunedì 26 gennaio di Affari Tuoi. La gara, condotta da Stefano De Martino, è stata un’altalena di fortuna ed emozioni, ma a caratterizzarla è stata soprattutto la sfida con il Dottore, che ha messo in difficoltà la concorrente.

Sara dalla provincia di Nuoro ha raccontato un po’ della sua vita. La ragazza lavora come impiegata contabile nello studio della zia e si è fatta accompagnare in studio dal padre Sandro I due condividono una passione: la musica. Infatti insieme suonano in una tribute band degli 883.

Stefano De Martino ruba il posto a Herbert Ballerina

Dopo alcune puntata di assenza, nel game show dell’access prime time di Rai 1 è tornato il comico Herbert Ballerina e finalmente l’affiatata coppia del programma si è riunita. C’è infatti da dire che Stefano De Martino con il compagno d’avventura si scioglie e arricchisce la sua naturale simpatia di giochi di parole che ci aspetteremmo proprio dal buon Herbert.

Negli iconici effetti sonori del programma sono state di recente inserite delle “voci”… Citazioni ricorrenti di Herbert Ballerina che echeggiano nello studio, scatenando l’ilarità di spettatori e concorrenti. De Martino ha subito ironizzato: “Chi ha messo in giro queste voci… Di corridoio“. Insomma, De Martino si è “ballerinizzato”, adottando sempre più spesso giochi di parole che ci aspetteremmo dal comico di Campobasso.

Il Dottore vince (ancora) e si prende la scena

