Affari Tuoi, Herbert Ballerina torna in studio e fa ballare Stefano De Martino

La puntata del 25 gennaio di Affari Tuoi ha visto, finalmente, il ritorno di Herbert Ballerina. Dopo una lunga assenza dallo show condotto di Stefano De Martino, il comico è tornato fra battute e sketch.

Affari Tuoi, Antonio dall’Umbria regala un finale da batticuore

A giocare nella puntata del 25 gennaio di Affari Tuoi è Antonio dell’Umbria. Originario di Foligno, il concorrente ha svelato a Stefano De Martino di essere un metalmeccanico, ma di avere anche una passione per la musica. Ha scelto di partecipare alla trasmissione con la compagna Valeria che fa l’infermiera.

Ma la puntata è stata soprattutto segnata dal ritorno di Herbert Ballerina. La spalla comica di Stefano De Martino infatti ha ritrovato il suo posto in studio dopo giorni d’assenza. Il mistero della sua “scomparsa” però non è stato rivelato al pubblico. Al suo posto Herbert ha raccontato una storia molto particolare con l’appoggio del conduttore.

“Sono stato rapito, hanno chiesto il riscatto ai miei genitori – ha detto il comico -. Hanno chiesto un milione e mezzo di dollari. Mi hanno rapito degli americani. Sono stato lì una settimana, poi, non so come, i miei genitori hanno trovato i soldi. Quando c’è stato il pagamento del riscatto hanno capito che non ero io quello che volevano. Hanno chiesto il reso. Da quel momento sono scappato e grazie all’ambasciata sono riuscito a rientrare in Italia”.

“Come vedete è un po’ provato”, ha concluso De Martino, che ha annunciato anche la presenza di Martina Miliddi, ballerina entrata nel cast della trasmissione. Prima di ballare proprio con Herbert Ballerina sulle note di Esibizionista di Annalisa.

Il gioco è iniziato con il pacco numero 20 e il racconto di Antonio che ha spiegato di aver conosciuto la sua fidanzata durante una passeggiata in un bosco dove era in cerca di funghi.

Il primo pacco ad essere aperto è stato il numero 16 della Sicilia che contiene 300mila euro. La partenza, dunque, è stata tutta in salita, ma Antonio non si è perso d’animo e poco dopo ha conquistato 2mila euro grazie a Gennarino. Da quel momento il concorrente ha collezionato una serie di tiri fortunati.

Poco dopo è arrivata la prima proposta del Dottore da 30mila euro che la coppia ha prontamente rifiutato. L’offerta successiva, dopo una serie di tiri, non tarda ad arrivare ed è di 20mila. Anche questa volta Antonio ha scelto di andare avanti, forte della presenza di un numero maggiore di pacchi rossi.

Alla fine Antonio si è ritrovato con un premio rosso, uno blu e il Pacco nero. Nel tiro successivo ha poi perso 75mila euro, rendendo il finale particolarmente avvincente. L’ultima offerta è stata da 22mila euro, consentendo al concorrente di tornare a casa con 24mila euro.

Infine la scoperta: il Pacco nero conteneva 20mila euro.

Il mistero della scomparsa di Herbert Ballerina

Per un certo periodo, l’assenza di Herbert Ballerina da Affari Tuoi aveva acceso la curiosità del pubblico, trasformandosi quasi in un piccolo caso mediatico alimentato da ipotesi, commenti e teorie sui social. Il suo stile surreale, fatto di tempi comici stranianti, silenzi studiati e battute fuori asse, lo aveva reso una presenza unica nel programma, capace di spezzare il ritmo classico del game show con un’ironia imprevedibile.

Proprio per questo la sua improvvisa sparizione non era passata inosservata, alimentando tantissime ipotesi: fra scelte imposte dalla produzione o nuovi progetti televisivi tenuti nascosti. In realtà la sua assenza sarebbe stata legata a questioni personali che, stando a chi lavora dietro le quinte, non sarebbero gravi. Anche in quest’occasione, in ogni caso, Stefano De Martino si è dimostrato all’altezza della situazione, rendendo la tanto chiacchierata assenza un momento per scherzare e ridere in studio, cavalcando la curiosità del pubblico una puntata dopo l’altra, sino al ritorno del comico.