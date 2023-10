Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

In mezzo a tutti gli sguardi curiosi e gli interrogativi, emerge un particolare affascinante riguardante la vita quotidiana degli amati figli di Kate Middleton e del Principe William. Dietro le quinte della loro infanzia regale, si cela una regola peculiare impostata dalla loro tata, Maria Teresa Turrion Borrallo. Questa non può pronunciare una determinata parola in presnsza del principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis.

La parola vietata alla tata dei figli di Kate Middleton

La figura della tata reale, Maria Teresa Turrion Borrallo, ha guadagnato una fama discreta ma significativa grazie al suo impegno costante nel curare e proteggere i figli della coppia reale.

Con la sua formazione presso il prestigioso Norland College di Bath, Maria ha dimostrato una dedizione impeccabile nel suo lavoro, mantenendo una presenza costante e amorevole nella vita dei principini britannici. Tuttavia, un dettaglio singolare emerge sulla sua interazione con i giovani reali, svelando un divieto specifico che ha destato interesse e curiosità.

Secondo quanto riportato da Louise Heren, autrice che ha studiato il Norland College per un documentario, Maria e le altre tate vengono istruite a evitare l’uso della parola “kids” in presenza dei giovani reali.

Questa scelta peculiare, che potrebbe sembrare inizialmente sorprendente, nasce da un desiderio di rispetto e considerazione per i bambini come individui unici, sottolineando l’importanza di trattarli con la massima dignità e considerazione.

Invece, viene incoraggiato l’uso del termine ‘children’ o dei loro nomi veri, in un gesto che sottolinea il rispetto per la singolarità e l’individualità di ciascun bambino.

Questa regola insolita, sebbene apparentemente semplice, sottolinea l’importanza della considerazione e della dignità nei confronti dei giovani membri della famiglia reale.

Riflette anche la cura e l’attenzione posta nella formazione delle tate del Norland College, evidenziando il loro ruolo cruciale nel plasmare l’ambiente e l’educazione dei principini britannici. Ecco infatti che la studiosa Louise dichiara: “La parola ‘kids’ è vietata. È un segno di rispetto per i bambini come individui”.

Fonte: IPA

Chi è Maria, la tata dei reali

Maria Teresa Turrion Borrallo, meglio conosciuta come Maria, è la tata dei principi reali George, Charlotte e Louis dal 2014. La sua presenza discreta ma costante è diventata una figura fondamentale nel delicato equilibrio familiare dei principi di Galles.

La sua formazione avvenuta presso il prestigioso Norland College ha plasmato una professionista impeccabile, capace di gestire con rigore ma affetto i complessi bisogni dei reali bambini.

Sotto la sua custodia, i principi sono cresciuti in un ambiente amorevole e attento, con Kate Middleton e il principe William che mostrano una fiducia incondizionata verso di lei, sottolineando la serenità che Maria ha portato nella loro vita.

Nata a Madrid 52 anni fa, da una famiglia devota e religiosa, Maria ha trascorso gran parte della sua vita a Palencia, in Spagna. I suoi modi devoti e la dedizione agli studi pedagogici l’hanno portata a conseguire una laurea in Pedagogia prima di trasferirsi in Inghilterra per seguire la sua vocazione come tata.

La sua formazione al Norland College non si è limitata solo alle tecniche di cura dei bambini, ma ha incluso anche corsi di autodifesa come il taekwondo e la guida evasiva, evidenziando la dedizione a garantire la sicurezza dei principi in ogni situazione.

L’assunzione di Maria da parte di William e Kate, i cui genitori sono stati presi di mira dal fisco, è stata il risultato di una richiesta di aiuto da parte dei neogenitori, desiderosi di conciliare le richieste reali con la necessità di una presenza costante per il loro primogenito George.

La fiducia depositata in Maria da parte dei reali genitori ha reso la sua figura una presenza indispensabile e costante all’interno della famiglia reale, con un impatto duraturo sulla vita dei principini britannici.George, Charlotte e Louis”

Nonostante il suo legame stretto con la famiglia reale, Maria ha mantenuto una riservatezza impeccabile, evitando qualsiasi forma di esposizione mediatica o di rivelazione di informazioni confidenziali, mantenendo sempre il rispetto per la privacy e l’intimità della famiglia reale.

Con il passare del tempo, il suo ruolo potrebbe cambiare, adattandosi alle esigenze in evoluzione dei principi che crescono. Nonostante la possibilità di un cambiamento nel suo ruolo, la sua dedizione ai reali bambini è sempre stata una costante, confermando il suo valore come un pilastro fondamentale nella vita dei principini britannici.