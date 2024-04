Fonte: IPA Kate Middleton

Per George, Charlotte e Louis quelle di quest’anno non sono state le vacanze pasquali spensierate che ogni bambino meriterebbe. I piccoli principi d’Inghilterra si trovano a dover fare i conti con la paura più grande, quella di una mamma malata. Eppure, nella lunga via verso la guarigione, è proprio nei suoi bambini che Kate Middleton trova il sostegno più grande.

George, Charlotte e Louis vicini alla mamma

È dalla “straordinaria resilienza dei bambini” che Kate Middleton “prende coraggio”: sono le parole di un amico di famiglia alla rivista People. La principessa, affetta da un tumore e costretta a star lontano da eventi pubblici e impegni ufficiali, si trova ormai da qualche mese nella residenza di campagna di Norfolk, circondata dall’affetto del marito William e dei suoi tre bambini, George, Charlotte e Louis.

“Divertirsi insieme quando possono è molto importante” ha raccontato l’amico a People. Per Kate, che dei figli ha parlato anche nel video social diffuso per annunciare la malattia, “i tre bambini sono il centro del loro mondo”. Del loro dice l’insider, perché accanto a Kate, come sempre, c’è William: “Lui è una persona molto affidabile, forte. Lei non si sente isolata. Si tratta di supportarla e sentirsi supportato. È uno sforzo condiviso. Il nucleo familiare che hanno creato è un supporto immenso non solo per lui, ma anche per lei”.

Kate Middleton, i figli sono la sua priorità

È sempre e comunque, prima di ogni altra cosa, per il bene dei figli che agisce Kate Middleton. È per offrire ai piccoli il tempo di comprendere e assimilare la notizia in serenità che la principessa ha scelto di aspettare prima di annunciare la propria malattia. Così, l’annuncio è arrivato in concomitanza delle vacanze di Pasqua, così che George, Charlotte e Louis non venissero intristiti e intimoriti da possibili commenti dei compagni di classe.

Così, le feste sono trascorse in famiglia, nell’intimità più assoluta. Né Kate né William hanno infatti preso parte, quest’anno, alla tradizionale messa pasquale nella cappella di St. George, dove invece erano presenti Re Carlo e la regina Camilla. Per gli eredi al trono, invece, la domenica santa e il lunedì dell’Angelo si sono svolti nella tranquillità dell’Adelaide Cottage.