Kate Middleton, ultime notizie. Nuovo messaggio sulle sue condizioni di salute

Kate Middleton sarebbe in via di guarigione, il nuovo messaggio sulle sue condizioni di salute proviene dalla foto di suo figlio Louis

Kate Middleton prosegue le cure contro il cancro, restando chiusa a casa. Ma un importante segnale è arrivato da Palazzo circa le condizioni di salute della Principessa del Galles. Ancora una volta la questione ruota attorno alla foto di Louis pubblicata in occasione del suo compleanno, anche se con un notevole ritardo.

Kate Midldeton, perché ha pubblicato in ritardo la foto di Louis

Kate Middleton, come promesso nel video in cui ha comunicato al mondo di avere un tumore, si è presa del tempo per sé e per la sua famiglia, proprio per sconfiggere la malattia. La Principessa del Galles si sta sottoponendo a una chemioterapia preventiva. Ma a preoccupare al moglie di William, non sono solo le cure che probabilmente sono piuttosto impattanti, anche non conosciamo alcun dettaglio, né sul tipo di tumore né sulla sua effettiva gravità.

Infatti, il pensiero di William e Kate è andato ai loro bambini e a come spiegare loro la malattia della mamma, senza traumatizzarli ma nemmeno senza nascondere la verità.

Lo scorso 23 aprile è stato il compleanno di Louis, la prima festa in famiglia dall’annuncio del cancro. Tutti avevano la speranza di vedere una foto nuova del Principino, e magari della sua famiglia. E in effetti così è stato, anche se la pubblicazione del nuovo scatto è arrivata in ritardo.

Secondo gli esperti, l’aver posticipato la foto di Louis sui social è dipeso dai dubbi che William e Kate hanno espresso sulla opportunità di pubblicare un’immagine privata dopo quanto accaduto con la foto per la festa della mamma, quando la Principessa subì un processo mediatico perché aveva manipolato lo scatto, come se non fosse una consuetudine consolidata sia per la Famiglia Reale britannica che per le celeb di tutto il mondo e di ogni genere.

In ogni caso, secondo indiscrezioni di Palazzo, solo dopo essersi consultati con i loro esperti in comunicazione, i Principi del Galles hanno deciso di pubblicare sul loro profilo Instagram la foto che Kate ha scattato a Louis per il giorno del suo compleanno. Questa volta è stata un successo e molti hanno espresso il loro sostegno a Kate, invitandola a non preoccuparsi “degli avvoltoi”.

Kate Middleton, il nuovo messaggio sulle sue condizioni di salute

Ma gli esperti di Corte hanno letto in questa foto un altro messaggio che riguarda le condizioni di salute della Principessa del Galles.

“Kate potrebbe essere in fase di guarigione” e lo si evince dalla serenità del sorriso di Louis nella famosa foto del suo compleanno. Il piccolo ha sei anni e la sua espressione è di felicità autentica. Si vede che non è un ritratto costruito a tavolino e che il Principino non è costretto a sorridere. Questo significa che la mamma è riuscita a metterlo a suo agio, dobbiamo anche tenere presente il carattere piuttosto forte e capriccioso del terzogenito di William e Kate.

Insomma, la serenità del volto di Louis è un chiaro segnale che la Principessa del Galles sta meglio e che è in fase di ripresa. Si spera dunque che potrà ritornare in pubblico per l’estate, anche se non riprenderà ufficialmente i doveri di Corte.