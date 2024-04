Kate Middleton potrebbe condividere una nuova foto in occasione del compleanno di suo figlio Louis. Mentre William è stato sorpreso al pub e non era solo

Kate Middleton potrebbe condividere presto una nuova foto in occasione del compleanno di suo figlio Louis. E mentre prosegue le cure contro il cancro, William ha pubblicato sui social un messaggio, il primo dall’annuncio del tumore di sua moglie. Ed è stato sorpreso al pub con sua suocera Carole Middleton. Ma procediamo con ordine.

Kate Middleton, la nuova foto

Kate Middleton sembra uscire gradualmente dall’isolamento e dal silenzio che ha chiesto col video in cui ha annunciato di avere un cancro. Ci sono dei segnali evidenti, come la risposta data a un biglietto di auguri di pronta guarigione inviatole da una sostenitrice o la possibilità, come è emerso da ambienti vicino alla Corte, che ritorni in pubblico prima del previsto, probabilmente già quest’estate per alcuni degli eventi più importanti. Anche se queste apparizioni non comportano una ripresa a tempo pieno dei doveri istituzionali o la conclusione delle terapie antitumorali.

In ogni caso, nel giro di un paio di settimane ci si aspetta che Kate condivida una nuova foto. Infatti, il prossimo 23 aprile suo figlio Louis compie 6 anni. Di solito, in occasione di compleanni e ricorrenze familiari, la Principessa del Galles pubblica su Instagram e X dei nuovi ritratti, molto spesso realizzati da lei.

Dunque, è probabile che mantenga fede a questa consuetudine anche adesso che è malata. Ovviamente non c’è la certezza che condivida una sua foto nuova. Infatti, potrebbe pubblicare uno scatto di Louis da solo oppure potrebbe semplicemente postare vecchie foto, anche se questa soluzione è la meno probabile.

Bisogna anche tenere in considerazione dello scandalo che si è sollevato per la foto manipolata della festa della mamma, che ha costretto Kate a intervenire in prima persona con un messaggio scritto in cui ha ammesso il ritocco. Perciò, penserà bene a come agire questa volta. Ma quasi certamente non mancherà di fare un omaggio pubblico a suo figlio Louis. Anche perché il silenzio potrebbe essere interpretato come segnale di qualcosa che non va.

William, il primo messaggio dopo l’annuncio del cancro

Intanto a usare i social ci pensa suo marito William che ha pubblicato un messaggio a sostegno di Rachel Daly, stella dell’Aston Villa e delle Lionesses, la squadra nazionale di calcio femminile inglese, ringraziandola delle sue prodezze. Il Principe è un tifoso dell’Aston Villa, passione che ha trasmesso a suo figlio maggiore, George, oltre naturalmente a ricoprire la carica di presidente della Federcalcio inglese.

Il post è stato scritto personalmente da William in quanto è firmato W. E come è noto, sia lui che Kate, sono soliti siglare con l’iniziale del proprio nome i messaggi che inviano in prima persona.

William e l’uscita segrete al pub

Lo scorso weekend il Principe del Galles è stato sorpreso nel Norfolk in un pub. Una piccola fuga segreta da casa senza Kate. Anche se non era propriamente solo. Infatti, era accompagnato da una donna che dei testimoni hanno riconosciuto essere Carole Middleton, la mamma della Principessa, che è rimasta con lei durante le vacanze di Pasqua.

Un cliente ha raccontato: “È stato molto discreto. È entrato nel pub e lo ha attraversato. Mi sembrava fosse con Carole Middleton”. La mamma di Kate sta aiutando la Principessa malata e suo genero nella gestione dei bambini, sebbene anche lei stia attraversando un periodo molto difficile finanziariamente parlando. Dopo il fallimento della sua azienda è infatti piena di debiti.