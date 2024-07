Kate Middleton, ultime notizie. È stremata dalla crisi con William, Wimbledon si allontana

Kate Middleton e William hanno avuto accese discussioni per la scuola di George. La Principessa del Galles stremata ha ceduto ma difficilmente tornerà in pubblico

Kate Middleton avrebbe avuto una violenta discussione con William sull’istruzione di George. La Principessa del Galles non vuole che suo figlio maggiore, a tempo debito, frequenti Eton, come suo padre e suo zio Harry per una ragione precisa. Ma suo marito non vuole sentire ragioni e la coppia sarebbe ai ferri corti.

Kate Middleton e William in crisi per George

In attesa di capire se riuscirà a presenziare alla cerimonia di consegna dei trofei di Wimbledon oppure venga sostituita dalla Duchessa di Gloucester, Kate Middleton deve prendere un’importante decisione privata che riguarda suo figlio maggiore George. Infatti, lei e William devono scegliere la scuola superiore del loro primogenito, manca ancora un bel po’ di tempo, ma stanno già affrontando la questione. Infatti, in ballo c’è l’istruzione del futuro Re britannico.

La prossima scuola di George però sta mettendo in crisi la coppia. William e Kate sono in totale disaccordo e questo li sta in qualche modo allontanando, in un momento in cui è fondamentale che stiano uniti. La Principessa del Galles sta affrontando un cancro che a quanto sembra è piuttosto severo. Non sappiamo nulla sulla natura e la gravità del tumore, ma le lunghe e pesanti cure cui si sta sottoponendo lasciano sospettare che la malattia sia a uno stadio abbastanza avanzato.

Kate Middleton, accese discussioni con William per la scuola di George

Kate però, appena le forze glielo concedono, vuole continuare a seguire i figli nella loro quotidianità ed essere partecipe alle decisioni che riguardano la loro educazione. Una di queste è appunto la futura scuola di George.

William vorrebbe che il figlio maggiore frequentasse l’Eton College dove hanno studiato lui e Harry. Ma Kate è contraria perché si tratta di un istituto maschile ed esclusivo.

La sua avversione per l’istituto dipende dall’esperienza che ha vissuto in prima persona quando era una studentessa. Infatti, la Principessa è stata vittima di bullismo in un collegio femminile. La situazione era talmente insopportabile che i suoi genitori, Carole e Michael Middleton, decisero di trasferirla in un’altra scuola.

Stando a fonti vicine a Kensington Palace, Kate “non può sopportare il pensiero che George soffra per questo”. Lady Middleton iniziò a frequentare un collegio femminile, Downe House nel Berkshire, che odiava tanto che ha finito per abbandonarlo a metà semestre. Si è trasferita così al Marlborough College, un collegio misto nel Wiltshire, dove ha terminato gli studi. Ed è lì che vorrebbe iscrivere George, tanto che qualche mese fa era andata in visita all’istituto.

Kate si oppone a Eton perché “pensa che mandare George in un istituto così soffocante e altolocato vada contro tutti i loro sforzi per modernizzare la monarchia”. Ma William non vuole sentire ragioni e intende iscrivere il figlio alla sua vecchia scuola, anche se questo significa “addolorare e preoccupare Kate”.

La scuola superiore di George sarebbe oggetto di continue discussioni tra il Principe e la Principessa del Galles. Una fonte vicina alla coppia ha rivelato che hanno passato ore a parlarne e che Kate si è sempre detta contraria a iscriverlo a Eton, anche se questo va contro la tradizione.

Alla fine però è stata costretta a cedere alla volontà di William che “sembra aver vinto”, su questa questione. Anche se così facendo, il Principe del Galles ha dato un grande dispiacere alla moglie.

Kate Middleton stremata, potrebbe non apparire a Wimbledon

È probabile che questa tensione in casa giochi un ruolo determinate sull’apparizione pubblica di Kate a Wimbledon. La Principessa è stanca ed estenuata dalle cure contro il cancro, ha dovuto lottare con William, perdendo, su un argomento così importante come l’istruzione di George.

Dunque, così stremata, è verosimile che non abbia le forze per partecipare a una cerimonia impegnativa come la consegna dei premi del torneo di tennis più importante d’Inghilterra.