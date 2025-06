Kate Middleton, il destino di Charlotte dopo la grande decisione su George

Getty Images Kate Middleton con George e Charlotte

Dopo numerose indiscrezioni, Kate Middleton e William hanno preso la più importante decisione per George. Hanno finalmente scelto la scuola che frequenterà il prossimo autunno e a sorpresa non è quella che si pensava. Sistemato il futuro del primogenito, adesso i Principi del Galles si devono concentrare su Charlotte e poi su Louis.

Kate Middleton, scelta definitivamente la scuola per George

Kate Middleton e William avrebbero finalmente deciso a quale scuola iscrivere George che il prossimo 22 luglio compirà 12 anni.

Da più di un anno Will e Kate sono impegnati nella ricerca del college per il primogenito. Fonti vicine alla coppia hanno rivelato che la scuola secondaria di George è stata oggetto di discussioni animate tra i due. La Principessa del Galles è stata avvistata mentre visitava alcuni prestigiosi istituti di Londra. Ma alla fine le due scuole rimaste in lizza erano l’Eton College, frequentato da William e Harry, e il Marlborough Collage dove ha studiato Kate.

Lady Middleton non era d’accordo di mandare il figlio nella scuola del padre perché temeva che potesse essere oggetto di bullismo. Per questo, optava per un istituto misto e meno tradizionale come quello da lei frequentato. Ma a quanto pare la Principessa ha ceduto alle pressioni del marito.

Secondo una fonte vicina a Palazzo “tutte le strade portano a Eton“, come a dire che i Principi del Galles hanno deciso di iscrivere lì George.

Eton, un college da 63mila sterline l’anno, non solo è stata la scuola di William, ma è anche situata in una posizione comoda vicino alla casa di famiglia a Windsor, al contrario del Marlborough Collage. Così, George potrà far visita regolarmente alla famiglia proprio come William pranzava regolarmente la domenica con sua nonna, la Regina Elisabetta, al Castello di Windsor quando frequentava l’istituto.

Inoltre, stando all’insider, a Eton si attende con grande euforia un annuncio imminente. “Fonti interne affermano che c’è una sorta di “compiacimento” riguardo all’imminente annuncio da parte della prestigiosa scuola maschile: “È stato come dire: ‘So qualcosa, e le persone di Eton sanno qualcosa, ma non ve lo dirò'”.

Anche senza un annuncio ufficiale sulla formazione scolastica di George, la decisione è probabilmente già stata presa. Sebbene gli studenti dell’Eton College abbiano un’età compresa tra i 13 e i 18 anni, devono iscriversi entro il 30 giugno dell’anno scolastico in cui il ragazzo compie 10 anni.

Dunque, William e Kate sono pronti a sborsare 63mila sterline all’anno. Questa cifra comprende, come spiega il collegio, “la retta, il vitto, l’alloggio e il costo della maggior parte delle attività ludiche e del materiale didattico. Inoltre, i ragazzi devono sostenere costi aggiuntivi variabili, ad esempio per lezioni di musica, assicurazioni facoltative, iscrizione al club nautico e gite scolastiche”.

Kate Middleton, il destino di Charlotte

Se l’iscrizione di George a Eton fosse confermata, anche Louis potrebbe seguire le orme del fratello. Ma Charlotte non potrà frequentare la stessa scuola, essendo un istituto maschile.

Si ritiene che la Principessina potrebbe andare al Marlborough Collage, proprio come mamma Kate. Per lei dunque il percorso scolastico sarà diverso rispetto ai fratelli. Questo significa che i genitori dovranno ulteriormente confrontarsi per pianificare l’istruzione di Charlotte. Si prevedono nuove discussioni.