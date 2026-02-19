Kate Middleton, prime vere tensioni con William su George

Kate Middleton e William hanno iniziato molto presto a scontrarsi a causa del loro primogenito, George. Il nuovo libro-bomba rivela il perché

Getty Images William e Kate Middleton

Kate Middleton e William sono una coppia molto unita ma quando si tratta dei figli non accettano compromessi. Così, si sono trovati in più di una circostanza a litigare sulle decisioni da prendere per loro, specialmente per quanto riguarda il primogenito, George. Forse perché con lui devono affrontare per la prima volta determinate situazioni o forse perché dovrà affrontare un compito molto difficile nella vita e vogliono che arrivi al trono preparato e consapevole.

Kate Middleton e William, le tensioni per George

Come è noto, negli ultimi due anni Kate Middleton e William erano in disaccordo sulla scuola cui iscrivere George il prossimo anno. Il Principino termina le primarie e a settembre dovrà cambiare istituto.

William e Kate avevano opinioni divergenti sul tipo di scuola per George. Il Principe del Galles puntava sulla tradizione e avrebbe voluto vedere il figlio seguire le sue tracce, a Eton. La Principessa pendeva per un istituto più moderno e misto, come il suo. Il suo più grande timore è che George possa essere bullizzato, come capitò a lei.

Sta di fatto che la decisione l’hanno presa, ma ancora non l’hanno comunicata ufficialmente. Probabilmente lo faranno a ridosso del nuovo anno scolastico per proteggere il più possibile la privacy di George.

Kate Middleton, il primo litigio con William

Ma il nuovo libro di Russell Myers, William and Catherine, The Monarchy’s New Era: The Inside Story, rivela che le tensioni tra Will e Kate per George sono iniziate molto prima. Precisamente, prima ancora che venisse al mondo.

Infatti, la prima discussione tra i due sarebbe risalita al nome del primogenito. William e Kate erano molto indecisi sul da farsi. Dovevano dare al loro bambino un nome che rispettasse la tradizione ma nel contempo volevano qualcosa di moderno che piacesse a entrambi.

La situazione era complicata anche dal fatto che la coppia non conosceva il sesso del nascituro. Myers scrive nel suo libro che Kate propendeva per Alexander o Alexandra, che era tra l’altro il secondo nome della Regina Elisabetta. Mentre William, se fosse stata una femmina, voleva includere un omaggio a sua madre Diana, come ha poi fatto con sua figlia Charlotte che porta come terzo nome quello della defunta nonna.

Getty Images

Comunque, pare che William e Kate abbiano trascorso ore a cercare nomi per il loro primo figlio. Non riuscivano a trovare un accordo e questo aumentava la tensione.

Lady Middleton ha chiesto così aiuto a delle amiche che erano già madri. Una di loro regalò alla coppia un libro di nomi per bambini per trarne ispirazione. E fu un dono molto prezioso, perché aiutò a stemperare il nervosismo.

L’autore racconta: “Passavano ore a sfogliare quel libro e ridevano ogni volta che qualcuno faceva una proposta bizzarra”. William si divertiva a stuzzicare il suo staff: “Cosa ne pensi di Rodney come maschio, o magari Graham?” e si fermava in attesa di una risposta prima di scoppiare a ridere.

Alla fine fu proprio William a proporre due nomi, George e Louis e quando il 22 luglio 2013 Kate diede ala luce il suo primo figlio, venne chiamato George, Alexander, Louis. George probabilmente è un omaggio al padre della Regina Elisabetta, Re Giorgio VI, bisnonno di William.

La secondogenita, nata il due maggio 2015, è stata chiamata Charlotte Elizabeth Diana. E infine il terzogenito, nato il 23 aprile 2018, è stato battezzato come Louis Arthur Charles. Quindi i bambini portano il nome dei loro nonni e della bisnonna. Ma nessun riferimento alla famiglia Middleton.