Kate Middleton, il futuro di George è ancora incerto: la verità

Kate Middleton e William non hanno ancora comunicato quale sarà la scuola di George. Ma la motivazione è un'altra rispetto a quella che tutti credono

Kate Middleton e William non hanno ancora comunicato in quale istituto andrà George il prossimo settembre. Il futuro Re compirà a luglio 13 anni e dovrebbe cominciare la scuola secondaria, ma il suo futuro appare ancora incerto.

Kate Middleton e William in disaccordo

È da tempo che William e Kate Middleton discutono sulla nuova scuola cui iscrivere George. Certamente, si tratta di una decisione importante che influenza il futuro del loro primogenito. Per questo, hanno vagliato tutte le possibilità.

Persino durante la convalescenza la Principessa del Galles aveva visitato alcuni istituti di Londra in gran segreto. Sta di fatto che, stando a fonti vicine alla coppia, un accordo tra lei e William è stato difficile da raggiungere. Anzi, c’è chi sostiene che non l’abbiano ancora trovato e che è per questo che non è ancora stato ufficialmente annunciato il nome della nuova scuola di George.

William e Kate in effetti la vedono in modo diverso. Il Principe del Galles è più propenso a seguire le tradizioni di famiglia e a mandare George a Eton, la scuola frequentata da lui e da suo fratello Harry.

Sua moglie invece è più preoccupata che il figlio si trovi in un ambiente confortevole e che non subisca azioni di bullismo come invece è capitato a lei quando era giovane. Inoltre, preferirebbe un istituto più aperto e meno rigido, misto e non solo maschile come è Eton. Insomma, lei avrebbe preferito il Marlborough College, ossia la sua scuola.

In effetti, Kate è molto attenta al benessere e alla salute mentale, specialmente dei bambini. Tanto che è sostenitrice di importanti progetti a sostegno dell’infanzia.

Kate Middleton, perché non si sa nulla sulla scuola di George

La scorsa primavera sembrava che William avesse ceduto alle richieste di Kate, ma si trattava anche in quel caso di semplici indiscrezioni. L’ufficialità non è mai arrivata. E ancora la stiamo aspettando. Secondo altre fonti infatti avrebbe prevalso la continuità e quindi George sarà destinato a Eton. D’altro canto, come suo padre, dovrà salire sul trono e in quanto Re sarà tra le varie cose anche il custode delle tradizioni monarchiche.

William e Kate però non hanno fatto alcuna dichiarazione in proposito, malgrado spesso parlino dei figli durante gli incontri pubblici. Ma non hanno fatto alcun cenno significativo alla scuola di George. E probabilmente non lo faranno prima di settembre.

Infatti, il loro silenzio è dovuto non tanto all’indecisione sul destino scolastico del Principino, quanto alla necessità di proteggere la sua privacy. Per evitare curiosi, eventuali dichiarazioni inappropriate, indiscrezioni sul futuro istituto, manterranno il più stretto riserbo sulla scuola di George.

Intanto, William e Kate sono concordi sull’educazione da dare a tutti e tre i loro figli. Entrambi promuovono lo sviluppo delle loro personalità, pur imponendo loro delle regole precise, anche per affrontare la dimensione pubblica che si trovano a vivere. E soprattutto concordano che è ancora troppo presto per dare loro un cellulare.