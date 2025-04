Kate Middleton, la nuova scuola di George al centro di pensanti inchieste

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton potrebbe essersi già pentita di aver scelto il Marlborough College come nuova scuola di George. Infatti, l’istituto è oggetto di inchieste della polizia, a seguito di pesanti accuse su ex insegnanti. Ma procediamo con ordine.

Kate Middleton pentita della sua decisione

Le preoccupazioni per i figli non finiscono mai, anche quando si pensa di aver preso la decisione migliore per loro. Come è successo a Kate Middleton. La Principessa del Galles ha appena finito di festeggiare i sette anni del suo terzogenito Louis, nato il 23 aprile, che si trova ad affrontare un problema importante del figlio maggiore, George.

Per mesi, a quanto dicono fonti interne a Kensington Palace, William e Kate hanno discusso su dove iscrivere il prossimo anno il futuro Re inglese. Il Principe voleva la sua ex scuola, Eton, ma la Principessa era contraria, giudicando l’istituto solo maschile, troppo snob e tradizionalista. Kate puntava sulla sua ex scuola, un collegio misto, il Marlborough College, dove ha vissuto anni spensierati.

Marito e moglie non trovavano un accordo, tanto che avevano preso in considerazione anche scuole esclusive a Londra. Dopo mesi di discussioni, alla fine è trapelato che la coppia ha iscritto George proprio al Marlborough College, anche se è la scuola più lontana, tra quelle prese in considerazione, dall’Adelaide Cottage a Windsor, dove vivono William e Kate. Dunque, Lady Middleton l’ha spuntata sul marito, ma forse se ne è già pentita.

Kate Middleton, l’indagine su un ex insegnante della scuola di George

Infatti, qualche tempo fa, è emersa la notizia di un’indagine in corso su un ex insegnante del collegio, che è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale, avvenuta negli anni Ottanta.

La polizia di Wiltshire, dove si trova il Marlborough College, ha confermato di aver arrestato lo scorso febbraio “un uomo di circa 80 anni con l’accusa di aggressione sessuale non recente, in seguito alla segnalazione di un cittadino”. L’arresto è legato a un incidente avvenuto a Marlborough negli anni ’80.

L’ex insegnante è stato poi rilasciato su cauzione, mentre le indagini proseguono. Un portavoce del Marlborough College ha confermato che l’uomo arrestato è un ex membro del personale: “Il College è a conoscenza del fatto che la polizia sta indagando su un ex membro del suo personale, in seguito alla segnalazione di un cittadino, per un’aggressione sessuale non recente”.

La scuola ha precisato che è in stretto contatto con la polizia e che naturalmente fa di tutto per garantire la sicurezza dei suoi alunni. “Il College pone la tutela dei minori al centro di tutto ciò che fa e il benessere dei nostri studenti e del personale rimane sempre la nostra massima priorità”.

Anche se la notizia delle indagini per un fatto grave, ma risalente a 40 anni fa, era già emersa lo scorso inverno, non ha avuto una grande eco. Ma ora è tornata al centro dell’attenzione, perché è in quell’istituto che probabilmente George trascorrerà i prossimi anni.

Kate Middleton e William non commentano

Come è loro consuetudine, William e Kate non hanno commentato la notizia, né ci sono voci sulla possibilità che George venga ritirato dal collegio prima ancora di averci messo piede.

Di certo, questa indagine getta un’ombra sul nome della scuola, anche se la Principessa del Galles si è sempre trovata molto bene in quella scuola che anzi l’ha salvata da una precedente situazione di bullismo, vissuta in un altro istituto.

Tra l’altro, la presunta aggressione è avvenuta almeno un decennio prima che Kate arrivasse al Marlborough College dove ha studiato dal 1996 al 2000.