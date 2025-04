Kate Middleton, Louis compie 7 anni e lei passa metà notte in bianco

Fonte: Getty Images Kate Middleton e Louis

Kate Middleton e William festeggiano Louis, il terzogenito compie oggi 7 anni. Infatti, il Principino è nato il 23 aprile 2018, praticamente un mese prima del famoso Royal Wedding di suo zio Harry con Meghan Markle.

Kate Middleton, festeggiamenti in famiglia per Louis

Come accade ad ogni compleanno dei suoi figli, Kate Middleton ha preparato una grande festa per suo figlio Louis, che ovviamente si svolge in forma strettamente privata. A quanto si apprende, la Principessa del Galles, William e i suoi tre bambini sono ancora nel Norfolk, nella loro casa di campagna, Anmer Hall, dove hanno trascorso la Pasqua, disertando la messa al Castello di Windsor con Re Carlo e il resto della Famiglia Reale.

Kate e William hanno voluto trascorrere più tempo possibile in famiglia, lontano da cerimonie ufficiali e protocollo. Hanno quindi preferito ritirarsi in campagna, dopo una settimana bianca sulle Alpi francesi.

Nel frattempo, Lady Middleton ha organizzato una giornata speciale per suo figlio Louis che prevede molti giochi all’aria aperta, nel vasto parco della loro tenuta, una quantità indescrivibile di dolci, può essere un pranzetto in riva al mare dove gustare fish & chips, visto che ogni tanto lo concede ai loro bambini, e una serata in compagnia dei nonni materni, Michael e Carole.

Re Carlo ha in programma quasi certamente una videochiamata con il suo nipotino più scatenato, ma d’altro canto è il più piccolo dei figli di William e Kate e a sette anni può ancora permettersi quello che a suo fratello George e a sua sorella Charlotte è vietato.

Sicuramente, però, col compimento dei sette anni, Louis ottiene il grande privilegio, già accordato ai figli più grandi dei Principi del Galles, di pernottare a scuola coi suoi amici, se lo desidera.

Kate Middleton, perché ha passato quasi tutta la notte in bianco

Ma prima di pensare alla scuola, Louis deve godersi questa giornata speciale. Mamma Kate, rispettando la tradizione, ha fatto le ore piccole per fargli una grande sorpresa.

La Principessa del Galles infatti ha rivelato nel lontano 2019 che c’è una tradizione che rispetta ad ogni compleanno dei suoi figli. La sera prima si mette in cucina e prepara una quantità indescrivibile di dolci, biscotti, torte che devono essere tutte pronte la mattina appena il festeggiato di turno si alza.

Questo significa che a mezzanotte si trova con la cucina tutta in disordine, circondata da preparati per dolci e salse deliziose. Motivo per cui è costretta ad andare a letto tardi, per riuscire a preparare tutto in tempo.

“È diventata quasi una tradizione che io resti sveglia fino a mezzanotte con quantità assurde di preparato per torte e glassa, e ne preparo davvero troppa. Ma la adoro”: aveva confessato Kate.

Dopo la festa a Louis e il ritorno a scuola di tutti e tre i suoi figli, Kate finalmente tornerà in pubblico. Infatti, il 29 e 30 aprile andrà in Scozia con William, per una visita ufficiale che coincide con il loro anniversario di nozze.