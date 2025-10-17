Kate Middleton, costretta a rifiutare il primo ruolo ufficiale di suo figlio Louis

Kate Middleton riceve il primo incarico ufficiale per suo figlio Louis di appena 7 anni. Ma lei e suo marito William sono stati costretti a rifiutarlo

Getty Images Kate Middleton con Louis

Kate Middleton e William sono stati costretti a rifiutare il primo incarico ufficiale che è stato offerto a Louis, il loro terzo figlio. Il bambino ha compiuto 7 anni lo scorso aprile ed è davvero troppo piccolo per assumersi certe responsabilità.

Kate Middleton, l’ultima passione del piccolo Louis

L’offerta a Louis è arrivata dopo che Kate Middleton aveva raccontato l’ultima passione di suo figlio Louis, l’unico dei suoi bambini che non ha ancora accompagnato i genitori in un viaggio di Stato intercontinentale.

La Principessa del Galles, che ha accolto questa settimana al castello di Windsor Rajwa e Hussein di Giordania, aveva svelato la passione tutta a autunnale del Principino, quando aveva incontrato un gruppo di scout ai Frogmore Gardens insieme a Melania Trump.

Louis pare sia ossessionato dalle castagne. Nel senso che gli piace raccoglierle e collezionarle. “Continuiamo a trovare castagne negli armadi, nel suo letto, castagne ovunque!“, aveva raccontato Kate. Louis gioca con le castagne, riempiendo i suoi camioncini e le trasporta in ogni punto della sua casa. A novembre, quando si trasferirà con la famiglia a Forest Lodge, avrà molto più spazio per seminare le sue castagne che ha la possibilità di raccogliere facilmente nel parco della sua casa di campagna, Anmer Hall, ricco di ippocastani.

Kate Middleton, il primo ruolo ufficiale offerto a Louis

Scoperta la passione per le castagne di Louis, i Campionati Mondiali di Castagne (World Conker Championships) hanno scritto al Principe e alla Principessa di Galles per offrire a Louis un ruolo di tutto rispetto, ossia di diventare patrono onorario della loro associazione. Si tratta del primo incarico ufficiale che è stato offerto al terzogenito di William e Kate.

Sicuramente, Louis sarà stato felicissimo che gli appassionati “professionisti” di castagne lo volevano nel loro gruppo, addirittura come patrono. Sarà stato anche molto orgoglioso perché gli è stato offerto un ruolo da grande, avrebbe potuto fare lo stesso lavoro di mamma e papà. Ma purtroppo non ha potuto cogliere questa opportunità.

Kate Middleton, declina l’incarico per Louis

Louis ha visto sfumare il suo sogno. Infatti, William e Kate hanno gentilmente declinato l’offerta, perché Louis, che ha appena sette anni, è troppo piccolo per assumere questo incarico, anche se è solo onorario.

Tramite un portavoce di Kensington Palace, il Principe e la Principessa del Galles hanno infatti fatto sapere: “Apprezziamo molto l’invito, ma al momento il Principe Louis sta ‘conker-trando’ [un gioco di parole che si basa sulla parola inglese conker ossia castagna selvatica ndr] i suoi studi”.

Il Principino insomma deve dedicarsi ai suoi studi e quando sarà un po’ più grande potrà riconsiderare l’offerta che gli è stata fatta.

William e Kate hanno fatto questa scelta per il loro bambino, in coerenza con la loro linea educativa che vuole garantire ai tre figli un’infanzia il più normale possibile, pur nella consapevolezza che sono personaggi pubblici che hanno già definito il loro futuro all’interno della Corona. Per cui fin dalla tenera età vengono istruiti per il ruolo che acquisiranno da adulti.

Può essere che Louis sia rimasto male di non aver potuto accettare questo incarico, ma è un bambino molto vivace e pieno di passioni, dunque troverà il modo di consolarsi.