Kate Middleton, suo figlio diventerà Duca di York dopo la rinuncia di Andrea

Louis, il figlio di Kate Middleton e William, potrebbe diventare il prossimo Duca di York. Ma suo padre potrebbe impedirlo: ecco perché

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton con Louis

Louis, il terzogenito e secondo figlio maschio di Kate Middleton e William, potrebbe diventare Duca di York, dopo che il Principe Andrea ha rinunciato a questo titolo.

Kate Middleton, perché suo figlio Louis potrebbe diventare Duca di York

Dopo che ha dovuto declinare molto gentilmente l’incarico offerto a Louis come patrono onorario del club delle castagne, Kate Middleton si trova ad affrontare una situazione ben più complicata relativa a suo figlio più piccolo.

La rinuncia del Principe Andrea ai suoi titoli, compreso quello di Duca di York, a seguito della sua presunta implicazione nel caso Epstein sta letteralmente scuotendo la Monarchia dalle fondamenta, portando a rivedere tutti i ruoli dei membri della Famiglia Reale.

Anche William e Kate stanno in un certo senso subendone il contraccolpo, perché l’uscita dalle scene del Principe Andrea in modo così brutale non ha davvero risparmiato nessuno. D’altro canto, il fratello di Carlo non poteva fare altrimenti. Sarebbe stato peggio se fosse stato il Re a imporgli di rimettere i titoli che gli restavano dopo che si era ritirato dall’incarico attivo nel 2022.

In ogni caso, questo atto ha delle conseguenze dirette sul futuro dei figli di William e Kate. O meglio sul loro terzogenito, Louis. Infatti, potrebbe ereditare il titolo di Duca di York.

Per convenzione, nata con Re Edoardo IV nel 1474, questo ducato e il titolo ad esso connesso vengono conferiti dal Sovrano al secondogenito maschio. Andrea lo ottenne da sua madre la Regina Elisabetta che glielo offrì il giorno delle sue nozze con Sarah Ferguson nel 1986. Il titolo passa di maschio in maschio. Poiché il Principe Andrea non ha figli, ma solo due figlie, Beatrice ed Eugenia, il Ducato di York al momento resta vacante.

A questo punto, Carlo potrebbe conferirlo a suo figlio Harry. Ma non può farlo per due motivi e così entra in scena il figlio di William e Kate.

Kate Middleton, fino a quando resta vacante il Ducato di York

Innanzitutto, per revocare ufficialmente il titolo di Duca al Principe Andrea è necessario un atto del Parlamento, quindi è probabile che il titolo rimanga semplicemente inattivo fino alla sua morte. Il ducato di York tornerà alla Corona alla morte del Principe e a quel punto potrà essere ceduto a qualcun altro.

Questo impedisce a Harry di diventare Duca di York, ma anche se non ci fosse questa clausola, Carlo non potrebbe donarglielo in quanto non è più un membro attivo della Corona.

Allo stato attuale, l’unico che può aspirare a questo titolo è Louis. Infatti, se alla morte di Andrea, William fosse Re, potrebbe decidere di passare il ducato al suo secondo figlio maschio. Per esempio, il padre della Regina Elisabetta, Giorgio VI, che non sarebbe dovuto diventare Re, era noto come Duca di York prima dell’abdicazione di suo fratello.

In ogni caso, la decisione finale spetterà a William che potrebbe decidere di rompere con la tradizione e assegnare ad altri il ducato di York, dando a suo figlio Louis un altro titolo oppure anche nessun titolo.

Infatti, stando alle indiscrezioni sui piani che il Principe di Galles sta elaborando per quando sarà Re, toglierà il titolo di Principe e Principessa ai membri non attivi della Famiglia Reale e questo potrebbe riguardare anche Charlotte e Louis, sebbene nel loro caso il titolo non sarebbe tolto ma solo sospeso, in attesa che raggiunta la matura età decidano autonomamente cosa fare.