La maledizione del Duca di York, la storia si ripete: tragedie e scandali prima di Andrea

Dalla sua creazione nel 1385, otto Principi hanno ricevuto questo titolo, e nessuno è riuscito a conservarlo senza che la propria vita fosse segnata da una fine turbolenta

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Principe Andrea

La decisione del Principe Andrea di rinunciare al titolo di Duca di York ha riportato alla ribalta una delle più antiche leggende della monarchia britannica: la maledizione del Ducato di York. Per oltre sei secoli, il titolo, uno dei più tradizionali e simbolici della Corona, è stato associato a un destino di sfortuna, tradimento e brusca caduta.

Dalla sua creazione nel 1385, otto uomini l’hanno ricevuto, e nessuno è riuscito a mantenerlo senza una fine turbolenta della propria vita. L’ultimo ad aggiungersi alla lista è Andrew, il figlio prediletto della defunta Regina Elisabetta II, che ha deciso di smettere di usare il titolo dopo che le controversie fortemente legate al caso Epstein.

Il Duca di York, un titolo segnato dalla tragedia e dalla sfortuna

La storia del ducato di York sembra scritta con l’inchiostro della sventura. Il primo a subirne le conseguenze fu Edmondo di Langley, quarto figlio di Re Edoardo III. Sebbene inizialmente fosse un uomo leale al trono, il suo sostegno a una ribellione contro Re Riccardo II fu interpretato come tradimento. La sua immagine fu per sempre macchiata, e persino Shakespeare lo ritrasse nella sua tragedia Riccardo II come simbolo di ambizione e slealtà.

Generazioni dopo, Riccardo di York, discendente diretto di Edmondo, rivendicò la corona durante la Guerra delle Due Rose. Sebbene il Parlamento lo riconoscesse come successore di Re Enrico VI, il suo destino prese una piega fatale: fu ucciso nella battaglia di Wakefield nel 1460, prima di poter salire al trono. I cronisti dell’epoca affermano che la sua testa fu esposta con una corona di carta, come scherno al suo sogno infranto di diventare re.

Suo figlio, Edoardo V, ereditò il ducato da bambino. Ma lui e il fratello minore furono imprigionati nella Torre di Londra, dove entrambi scomparvero senza lasciare traccia. Si mormora che il loro assassinio sia stato ordinato dallo zio, Riccardo III, per assicurarsi il trono. Ancora oggi, il mistero dei cosiddetti Principi nella Torre rimane irrisolto.

Sebbene alcuni detentori del titolo riuscirono a salire al trono, come Enrico VIII, Carlo I e Giacomo II, nessuno sfuggì alla disgrazia. Enrico VIII fu uno dei monarchi più controversi della storia a causa dei suoi numerosi matrimoni e della sua rottura con la Chiesa cattolica; Carlo I fu decapitato dopo la Guerra Civile Inglese; Giacomo II finì esiliato in Francia dopo essere stato rovesciato dalla Gloriosa Rivoluzione.

Tre destini distinti, ma uniti da un filo conduttore: l’instabilità che sembra accompagnare il titolo.

Anche il padre della Regina Elisabetta fu Duca di York. Nato come Alberto Federico Arturo Giorgio Windsor, fu nominato Duca di York nel 1920, in quanto secondo figlio del Re Giorgio V. Salì al trono dopo l’abdicazione del fratello Edoardo VIII, un evento che sconvolse la monarchia britannica e lo portò a diventare sovrano in un momento molto delicato, proprio prima della Seconda guerra mondiale.

Giorgio VI morì a causa di un tumore ai polmoni, al castello di Sandringham, all’età di 56 anni, dopo aver regnato solo quindici anni.

IPA

In tempi moderni, il Principe Andrea, terzogenito della Regina Elisabetta, sembra aver dato nuova linfa alla maledizione. Ha ottenuto il Ducato nel 1986, dopo il matrimonio con Sarah Ferguson.

Ha deciso di rinunciare al titolo in seguito ad una serie di controversie legate al suo coinvolgimento nello scandalo giudiziario per accuse di abusi sessuali collegato all’imprenditore americano Jeffrey Epstein.

In particolare, Andrea è stato accusato da Virginia Giuffre di aver abusato di lei quando era minorenne. Accuse che il Principe ha sempre negato.

Il Principe Louis sarà il nuovo Duca di York?

Il titolo di Duca di York è tradizionalmente riservato al secondo figlio maschio del monarca. Secondo gli esperti di galateo reale, ciò è stabilito da una tradizione iniziata con Edoardo IV nel 1474.

Attualmente, il ducato di Andrea non ha eredi maschi – ha solo due figlie, le principesse Beatrice ed Eugenia – quindi alla sua morte, il titolo tornerà alla Corona.

IPA

Se il Principe William sarà Re entro quella data, il suo terzogenito, il Principe Louis, potrebbe diventare il prossimo Duca di York. E con questo, la domanda che incuriosisce sudditi e fan della famiglia reale è ben chiara: riuscirà a spezzare la maledizione?