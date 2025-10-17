Il Principe Andrea rinuncia a tutti i titoli e onori reali dopo lo scandalo

In seguito ad un colloquio con Re Carlo, il terzogenito di Elisabetta ha deciso di rinunciare tutti i titoli reali e ritirarsi definitivamente dalla vita pubblica

Getty Images Principe Andrea

Il Principe Andrea, terzo dei quattro figli della defunta Regina Elisabetta, ha annunciato che rinuncerà a tutti i suoi titoli e onorificenze, compreso quello di Duca di York. Un gesto che segna un punto di non ritorno all’interno della famiglia Windsor. La decisione arriva, come confermato da Buckingham Palace, dopo una “lunga conversazione con Re Carlo”, in cui Andrea ha accettato che il suo status di membro onorario di vari ordini reali appare ad oggi “insostenibile”, data la pressione mediatica e il danno reputazionale che i suoi scandali hanno causato all’istituzione.

Il Principe Andrea lascia la famiglia reale inglese

“Dopo aver parlato con Carlo III e con la mia famiglia siamo giunti alla conclusione che le continue accuse contro di me distraggono dal lavoro di Sua Maestà e della famiglia reale”, ha esordito Andrea nella dichiarazione rilasciata alla stampa.

Nella nota il Principe assicura dunque di compiere “un ulteriore passo” nella sua decisione di ritirarsi dalla vita pubblica, già presa cinque anni fa, e annuncia che non utilizzerà più il suo titolo e gli onori a lui conferiti.

Ci ha tenuto però a precisare che “come ho già affermato in precedenza, respingo fermamente le accuse contro di me”. Tale annuncio pone fine all’ultimo tentativo di Andrea di mantenere parte dello status ereditato dalla madre. Con questa decisione, perde il titolo di Duca di York, nonché la sua appartenenza all’Ordine della Giarrettiera, il più antico e prestigioso ordine cavalleresco inglese, e l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce del Royal Victoria Order, conferitagli da Elisabetta.

Dunque, Andrea continuerà a essere un Principe in quanto figlio della Regina Elisabetta ma non riceverà più il trattamento di Sua Altezza Reale. Anche l’ex moglie Sarah Ferguson non sarà più la Duchessa di York.

La decisione di Andrew ha sicuramente soddisfatto il Principe William, che da tempo chiedeva al padre di allontanare lo zio. L’erede al trono, secondo quanto raccontato da alcuni royal expert, non ha esitato a definire Andrea e Sarah Ferguson “una coppia di opportunisti”.

Will era pronto a farli fuori una volta preso il comando della monarchia ma ora tutto si è risolto in maniera più diplomatica e “spontanea”.

Il Principe Andrea e lo scandalo Epstein

Le ultime settimane hanno nuovamente messo il principe al centro della tempesta. La pubblicazione delle memorie postume di Virginia Giuffre, una delle principali accusatrici di Jeffrey Epstein, ha riaperto il caso che perseguita Andrew da anni.

Nei passaggi diffusi dal Guardian, la donna — scomparsa di recente — afferma che il Principe riteneva fosse “un suo privilegio di nascita” poter avere rapporti con lei, all’epoca appena diciassettenne.

Il libro ha causato profonda inquietudine all’interno della royal family e ha scatenato i colloqui di crisi che alla fine hanno portato a queste dimissioni.

A tutto questo si aggiungono nuove rivelazioni sui presunti contatti del Principe con Epstein dopo la data in cui avrebbe dichiarato di aver rotto con lui. Sebbene Andrea abbia affermato nella sua controversa intervista alla BBC Newsnight di aver interrotto ogni legame con il magnate nel 2010, le email trapelate mostrano che i due continuarono a rimanere in contatto mesi dopo.

“Restate in contatto e presto ci divertiremo di più!” aveva scritto il Principe in un’email firmata con il suo titolo di Duca di York.