Re Carlo ha deciso, Andrea non sarà più Principe. A confermarlo e il duro annuncio di Buckingham Palace, giunto all'improvviso

Il principe Andrea

Ormai è ufficiale: Andrea non sarà più Principe. Ad annunciarlo, con una nota ufficiale diffusa il 30 ottobre, è Buckingham Palace. Re Carlo ha, infatti, avviato il processo per togliere i titoli al fratello che si dovrà anche trasferire.

L’annuncio di Buckingham Palace

Quella di Buckingham Palace è una presa di posizione durissima dopo lo scandalo legato al caso Epstein che aveva travolto il principe Andrea. Nel comunicato ufficiale si legge: “Il principe Andrea sarà ora conosciuto come Andrew Mountbatten Windsor. Sua Maestà ha oggi avviato un processo formale per rimuovere lo stile, i titoli e gli onori del principe Andrea”.

“Il suo contratto di locazione al Royal Lodge gli ha finora garantito protezione legale per continuare a risiedere – spiega ancora la nota -, ma gli stato notificato formalmente di restituire la proprietà e trasferirsi in un’altra residenza privata. Queste misure sono ritenute necessarie, nonostante continui a negare le accuse a suo carico. Le loro Maestà desiderano chiarire che i loro pensieri e la massima solidarietà sono stati e continueranno a essere rivolti alle vittime e ai sopravvissuti di qualsiasi forma di abuso“.

Da oggi, dunque, Andrea sarà chiamato semplicemente Andrew Mountbatten-Windsor. Il terzogenito di Elisabetta inoltre dovrà rinunciare non solo ai titoli, ma anche ai privilegi legati alla monarchia. Non risiederà più nella Royal Lodge a Windsor, ma si trasferirà in altri “alloggi privati”.

Lo scandalo Epstein e la presa di posizione di Carlo

La presa di posizione di Carlo III è in linea con la nuova politica dei reali volta a difendere l’immagine della monarchia, preservandola dagli scandali. Il più grave è, senza dubbio, quello che vede coinvolto Andrea che avrebbe fatto parte della lista degli amici di Jeffrey Epstein, milionario responsabile di aver creato una rete di sfruttamento sessuale, con moltissime vittime minorenni.

Le ultime rivelazioni su questo caso terribile arrivano dal libro postumo di Virginia Giuffre, vittima di Epstein e accusatrice di Andrea, morta suicida nell’aprile del 2025. Nel suo libro, intitolato Nobody’s Girl, Virginia racconta di aver avuto incontri sessuali con il fratello di Re Carlo quando aveva solamente 17 anni.

Nel libro Giuffre parla delle violenze agghiaccianti subite da parte di Epstein. “Negli anni trascorsi con loro, mi hanno data a decine di uomini ricchi e potenti. Venivo abitualmente usata, umiliata, e in alcuni casi anche strangolata, picchiata e fatta sanguinare. Credevo che sarei morta come una schiava del sesso”, si legge. E racconta in modo lucido e puntuale gli incontri avvenuti con Andrea.

Già nel 2022, Andrea aveva perso lo status di Sua Altezza Reale e gli erano stati tolti tutti gli incarichi pubblici. Di recente però le pressioni del Parlamento su Carlo III erano cresciute, con la richiesta di togliere anche il titolo di principe al terzogenito di Elisabetta, dando un segnale forte di fronte a quanto accaduto.

Un appello che il Re ha accolto e una scelta che sarebbe stata appoggiata, secondo fonti interne al Palazzo, anche da William e Kate Middleton. Secondo alcune indiscrezioni Kate, in particolare, sarebbe furiosa con Andrea e lo chiamerebbe “Duca di Pork”, e sarebbe stata anche lei a chiedere a Carlo di mandare via dalla Royal Lodge il fratello, decisa a non averlo come vicino.