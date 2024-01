Sono 187 i primi nomi desecretati della lista di “contatti” di Jeffrey Epstein e tra questi c’è il Principe Andrea, fratello di Re Carlo III e zio di William, futuro Sovrano d’Inghilterra.

La lista di nomi desecretata

Il coinvolgimento nello scandalo del terzogenito della Regina Elisabetta non è una novità, ma per la prima volta per disposizione del tribunale è stato reso pubblico un lungo elenco di persone legate in qualche modo alla vicenda giudiziaria del miliardario americano che si è tolto la vita in carcere nel 2019.

I nomi delle persone coinvolte nel caso Epstein sono stati tenuti segreti fino ad ora. Ma un giudice ha stabilito che non c’è più nessuna giustificazione legale per mantenerli sotto sigillo. Da qui la decisione di renderli noti. La prima tranche pubblicata riguarda 40 documenti e una lista di 187 nomi che oltre al Principe Andrea, cita Bill Clinton, Michael Jackson, Donald Trump, Stephen Hawking.

Secondo la CNN queste carte non conterrebbero nessuna “notizia bomba” e molti dei nomi si trovano nella lista perché dipendenti di Epstein o perché semplicemente hanno visitato la sua casa o sono salite a bordo del suo jet privato. Inoltre, gran parte di ciò che è contenuto in questi documenti sono già note, informazioni rese pubbliche dai media o attraverso altri procedimenti giudiziari. Ma è la prima volta che vengono diffuse attraverso il sistema legale. In particolare, contengono estratti delle deposizioni di Ghislaine Maxwell, ex compagna di Epstein e Virginia Roberts Giuffre.

Principe Andrea, cosa dicono i documenti pubblicati

Per quanto riguarda il Principe Andrea, nelle carte rilasciate c’è anche la deposizione di Johanna Sjoberg, una delle giovani coinvolte nel giro di Epstein, in cui dichiara che il fratello del Re le toccava scherzosamente i seni mentre scattava foto.

Questi documenti sono sicuramente un duro colpo per Carlo che proprio in queste feste aveva in qualche modo dimostrato di essersi pienamente riconciliato col fratello minore, permettendo a Sarah Ferguson di partecipare alla messa di Natale dopo 30 anni. Infatti, Andrea ha ripreso la relazione con l’ex moglie.

Certo, Carlo non sarà stato sorpreso nell’apprendere le dichiarazioni della Sjoberg, la sua storia con Andrea era nota. Ma vederlo nero su bianco in un atto giudiziario fa un altro effetto. Infatti, anche in questo caso la deposizione della donna è stata resa pubblica per la prima volta.

Invece con Virginia Giuffre il Principe ha raggiunto un accordo extragiudiziale nella causa per abuso sessuale contro di lui, come conferma il documento depositato dai suoi avvocati.

La reazione di Re Carlo

Al momento Buckingham Palace non ha rilasciato alcun commento sulla vicenda e probabilmente non lo farà. Ma certo, queste carte desecretate che mostrano chiaramente il legame tra Andrea e il caso Epstein gettano un’ulteriore ombra sulla Famiglia Reale. È probabile che Carlo sperasse di aver superato almeno in parte lo scandalo che ha coinvolto il fratello, nonché figlio prediletto della Regina Elisabetta che si vide costretta malgrado ciò a togliergli tutti gli incarichi di rappresentanza della Monarchia, proprio per il suo coinvolgimento in questa vicenda.