Nuove accuse per il Principe Andrea: “Pagata 15mila dollari per avere rapporti con lui”

Una delle vittime del caso Epstein, Virginia Giuffre, ha dichiarato in una deposizione di aver ricevuto denaro in cambio di sesso con il Principe

Non c’è pace per il Principe Andrea. Il Duca di York è infatti finito nuovamente nel mirino dei media dopo la pubblicazione di alcuni documenti relativi al caso Epstein. Ultima in ordine di tempo, una deposizione del 2016 di una delle ragazze coinvolte nello scandalo, Virginia Giuffre: nel video in questione la donna, all’epoca dei fatti minorenne, dichiara di aver ricevuto una grossa somma di denaro in cambio di rapporti sessuali con il Principe.

Le dichiarazioni di Virginia Giuffre sul principe Andrea

Il nome di Virginia Giuffre torna a far tremare Buckingham Palace. La ragazza, tra le principali testimoni del caso Epstein, aveva in passato accusato il principe Andrea di aver sessualmente abusato di lei quando era ancora minorenne. Una questione piuttosto delicata, che il Duca di York pensava di aver risolto stringendo un accordo extra-giudiziario con la sua accusatrice. La vicenda, tuttavia, è tutt’altro che archiviata.

In seguito alla decisione del tribunale di New York di rendere pubblici alcuni documenti sull’inchiesta Epstein, è infatti tornata a galla una vecchia deposizione della Giuffre, risalente al 2016. Nel video, la ragazza spiega di aver ricevuto grosse somme di denaro in cambio di sesso con il Principe: “Ho ricevuto 15.000 dollari su cui non ho pagato tasse” rivela nell’ambito di una causa contro Alan Dershowitz, ex professore di Diritto ad Harvard ed ex legale di Epstein. Affermazioni che non si tradurranno in una nuova causa contro Andrea, ma che certamente non faranno bene alla sua immagine, già compromessa dallo scandalo.

Virginia Giuffre aveva già dichiarato di essere stata costretta ad avere rapporti sessuali con il principe Andrea quando aveva solo 17 anni. I due si sarebbero incontrati in tre occasioni tra il 1999 e il 2002: il primo rapporto si sarebbe consumato a Londra, nell’abitazione di Ghislaine Maxwell, ex moglie di Epstein condannata a 20 anni di carcere con l’accusa di sfruttamento della prostituzione minorile. I successivi, invece, a New York e su un’isola dei Caraibi, ma non è chiaro a quale delle tre occasioni si riferisca il pagamento.

Gli ultimi risvolti del caso Epstein

Il caso Epstein ha assunto nuova rilevanza dopo la pubblicazione di alcuni documenti relativi all’inchiesta, che includono anche una lista di 187 nomi vicini al finanziere morto suicida in carcere nel 2019. Lo scandalo vede il principe Andrea al centro delle deposizioni della già citata Virginia Giuffre e di Johanna Sjoberg. Quest’ultima, ha dichiarato che il Duca di York le avrebbe ‘scherzosamente toccato i seni’ mentre scattava delle foto.

A preoccupare ulteriormente Buckingham Palace è tuttavia l’esistenza di un ipotetico video che mostrerebbe Andrea in atteggiamenti intimi con alcune donne: a rivelarlo è stata un’altra ragazza coinvolta nello scandalo, Sarah Ransome, in uno scambio di mail con un giornalista del The New York Post.

Per il momento non ci sono prove dell’esistenza del filmato che, qualora fosse diffuso, metterebbe in una posizione ancor più difficile Re Carlo III: nonostante gli scandali in cui il Duca di York è coinvolto, suo fratello non potrà infatti privarlo dei titoli nobiliari, rimandando così la decisione di una questione piuttosto spinosa al Parlamento inglese.