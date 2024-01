Il Principe Andrea sarebbe in una situazione devastante: "Non ha abbastanza forza per affrontare lo scandalo"

Fonte: Getty Images Principe Andrea

Il 2024 è appena iniziato, ma per il Principe Andrea si configura un anno terribile. Sotto ogni aspetto. Il suo declino è già iniziato da parecchi anni, in realtà, ma nel 2023 diversi ramoscelli di ulivo sono stati offerti da Re Carlo III (che ha invitato per il Giorno di Natale persino l’ex moglie di Andrea Sarah Ferguson). Secondo le fonti, il Principe sarebbe devastato e non saprebbe come uscire dallo scandalo che lo ha coinvolto. Il ritorno all’ovile è durato ben poco.

Il Principe Andrea coinvolto nello scandalo di Jeffrey Epstein

Alcuni documenti giudiziari hanno alimentato nuovamente lo scandalo di Jeffrey Epstein, intaccando inevitabilmente anche il Principe Andrea. I dettagli della perquisizione sono stati rivelati dopo il caso di diffamazione risalente al 2015, intentato da Virginia Roberts Giuffré: una raccolta di 1300 pagine, pubblicate nel fine settimana. Una fonte vicina al Duca di York, come riporta il Daily Mail, ha affermato: “Il Principe è rimasto sconcertato dalle nuove spaventose affermazioni. Non ha abbastanza forza per affrontare questa cosa, si è chiuso in una stanza e non ha idea di come uscirne. È devastato”.

I fascicoli del tribunale, sigillati nel 2017, sono stati pubblicato dopo le richieste dei media. Secondo quanto riferito, Re Carlo sta valutando i provvedimenti da prendere (tra cui ritirare i fondi per la sicurezza della villa del fratello). Il Principe era a conoscenza delle azioni di Jeffrey Epstein. Scotland Yard ha dichiarato di non escludere un’indagine sulle accuse di violenza sessuale nei confronti del Principe Andrea. Naturalmente, il suo ritorno alla vita pubblica e ai doveri Reali è impossibile. D’altra parte, Andrea ha sempre rigettato le accuse di Virginia Roberts Giuffré di averla costretta ad avere dei rapporti in tre occasioni quando aveva 17 anni.

Il Principe Andrea costretto a ritirarsi a vita privata

È probabile che il principe Andrea manterrà un basso profilo nel 2024. Più che probabile, anzi. Dopo essere stato fotografato durante l’annuale passeggiata di Natale a Sandringham con gli altri membri della Famiglia Reale, tra cui anche l’ex moglie Sarah Ferguson, secondo gli esperti dovrà ritirarsi ancor di più a vita privata, come del resto fa già dal 2019, anno in cui ha rinunciato ai doveri Reali dopo la reazione pubblica causata dal suo legame con Epstein.

C’è da dire che l’apparizione nel giorno di Natale del Principe Andrea non va intesa come un ritorno, perché è di fatto un evento privato. “Nonostante la copertura mediatica, probabilmente è l’unica volta in cui lo vedremo insieme ai membri della sua famiglia”, ha spiegato Victoria Arbiter, commentatrice Reale.

“La sua vita pubblica è finita”, ha aggiunto. “Sarà presente unicamente ai servizi religiosi e ai servizi funebri”. Al momento, Buckingham Palace non ha ancora risposto alle richieste di commento da parte dei tabloid. Ciononostante, in ogni caso, Re Carlo non può togliere i titoli al fratello Andrea: come ha spiegato il magazine Gert’s Royals, a intervenire dovrebbe essere il Parlamento. “Agli occhi del governo del Regno Unito è innocente, e quindi nemmeno il Parlamento può intervenire”. Non resta che attendere ulteriori sviluppi sulla vicenda.