Non tutte le fiabe hanno un lieto fine. Charlotte Casiraghi, figlia di Carolina di Monaco, si è separata già da qualche mese dal marito Dimitri Rassam, nonostante tra i due vi fosse un’intesa speciale. Forse proprio questo è quello che le è mancato ultimamente, averlo vicino. La lontananza fisica del marito, sempre più impegnato con il lavoro, si è tradotta in una lontananza sentimentale e alla fine Charlotte ha deciso di mettere un punto. Sembra, però, che abbia già ritrovato il sorriso al fianco di un altro uomo con il quale è stata pizzicata in più occasioni: si tratta di Nicolas Mathieu, celebre scrittore francese.

Nicolas Mathieu, uno scrittore al fianco di Charlotte Casiraghi

Classe 1978, Nicolas Mathieu è un nome noto in Francia, e non solo. Laureato in Arti dello spettacolo presso l’Università di Metz, dopo gli studi si è trasferito a Parigi per muovere i primi passi nel mondo del lavoro. Dapprima ha lavorato come giornalista per un sito d’informazione, è stato anche redattore in un’agenzia di stampa ma nel 2014 ha deciso di dedicarsi alla sua vera passione: la narrativa.

La scrittura continua a essere al centro della vita di Mathieu, ma sotto nuove vesti. In quell’anno ha pubblicato il suo primo libro, il noir Aux animaux la guerre (Come una guerra), che è stato poi trasformato nel soggetto di una serie TV francese, poi a distanza di quattro anni ha pubblicato Leurs enfants après eux (E i figli dopo di loro) ed è a questo punto che si è affermato come uno dei narratori contemporanei più celebri in Francia. Non a caso per Leurs enfants après eux nel 2018 ha vinto il Prix Goncourt, che è uno dei premi letterari più prestigiosi del suo Paese.

Nell’ultimo anno ha pubblicato anche Connemara (La canzone popolare) e Le ciel ouvert, ancora non disponibile in Italia, ma non è soltanto per via dei grandi successi letterari che il suo nome ha cominciato a rimbalzare sul web e sui giornali. Nicolas Mathieu è, infatti, l’uomo che sembra aver fatto ritrovare il sorriso a Charlotte Casiraghi dopo la separazione dal marito Dimitri Rassam.

Charlotte Casiraghi ritrova l’amore dopo la separazione da Dimitri Rassam

In molti hanno commentato negativamente l’immediatezza con la quale Charlotte Casiraghi avrebbe ritrovato l’amore. Il condizionale è d’obbligo visto che non è mai arrivata una conferma ufficiale dalla diretta interessata, ma gli scatti rubati da qualche mese a questa parte, in ultimo quelli pubblicati in esclusiva da Paris Match, lasciano pensare che tra la figlia di Carolina di Monaco e lo scrittore francese la cosa sia più che seria.

La Casiraghi è stata sposata per quattro anni con Dimitri Rassam, figlio di Carole Bouquet, anni durante i quali sembrava andasse tutto per il verso giusto. La coppia ha anche avuto un figlio, Balthazar, e non ha perso occasione per mostrarsi in pubblico durante gli eventi più importanti nel Principato di Monaco. Eppure qualcosa che non andava c’era, eccome: “Dimitri, che è diventato uno dei più grandi produttori francesi, passa il suo tempo lavorando. Non avevano una vita familiare, per lei era pesante“, ha confidato di recente una fonte alla rivista Here.

Tutta colpa dell’assenza sempre più pesante del marito, dunque, e non della presunta relazione clandestina con Nicolas Mathieu, come qualcuno aveva insinuato. Gli incontri tra Charlotte Casiraghi e lo scrittore sarebbero avvenuti soltanto dopo la separazione silenziosa iniziata già lo scorso ottobre e di cui fino a poche settimane fa non si sapeva nulla.

Il prossimo sabato 23 marzo si tiene il tanto atteso Ballo della Rosa, uno degli eventi monegaschi di punta. Non ci resta che attendere di vedere se Charlotte Casiraghi deciderà di approfittarne per ufficializzare la nuova relazione con Mathieu.