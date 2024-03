“Charlotte Casiraghi incinta del nuovo fidanzato, Nicolas Mathieu”

Fonte: Getty Images Charlotte Casiraghi, i look da favola al Ballo della Rosa

Charlotte Casiraghi è incinta del nuovo compagno, lo scrittore Nicolas Mathieu? Una domanda che si fa insistente su Instagram dopo che è stata condivisa la foto ufficiale del Ballo della Rosa dove la figlia di Carolina di Monaco ha un evidente pancino sospetto.

Charlotte Casiraghi, pancino sospetto al Ballo della Rosa

Charlotte Casiraghi al Ballo della Rosa 2024 è andata da sola. Il suo matrimonio con Dimitri Rassam è naufragato e anche se i diretti interessati non lo hanno mai comunicato ufficialmente, le pratiche del divorzio sono già state avviate. Tanto che la bellissima figlia di Carolina di Monaco si è mostrata in compagnia del suo nuovo amore, Nicolas Mathieu per le strade di Parigi.

Ma lo scrittore non l’ha accompagnata alla serata di gala più glamour del Principato. Pare che Carolina di Monaco non gradiva la sua presenza al Ballo della Rosa. Si dice che Sua Altezza Reale non condivida le idee politiche di Mathieu, troppo di sinistra, e sia seriamente preoccupata per questa nuova relazione della figlia. Secondo lei appartengono a mondi troppo diversi e il loro amore non può durare. Della stessa opinione sono per altro gli ambienti normalmente frequentati da Nicolas che lo vedono come un pesce fuor d’acqua a Palazzo Grimaldi.

Così, la coppia si limita a sorseggiare un caffè a Parigi e procrastina il momento delle presentazioni ufficiali, anche se pare che i due si frequentino da gennaio 2023, quando Charlotte era ancora sposata con Dimitri Rassam. Per tanto, si sospetta che il divorzia sia una conseguenza del tradimento della Casiraghi. Ma ovviamente sono solo rumors.

Charlotte Casiraghi incinta di Nicolas Mathieu

Nonostante tutte le difficoltà e le diversità sociali, la storia tra Charlotte Casiraghi e Nicolas sembra andare a gonfie vele, tanto che si sospetta che ci sia già un bebè in viaggio.

La Casiraghi sarebbe già incinta dell’affascinante scrittore. A prova della gravidanza ci sarebbe un pacino sospetto che in molti hanno notato al Ballo della Rosa. Per l’occasione Charlotte ha indossato un abito-sottoveste di Chanel, per altro molto criticato, che modellava il suo corpo mettendo in evidenza le curve arrotondate.

Su Instagram tanti le hanno notate commentando: “Charlotte Casiraghi è incinta?” e alla domanda qualcuno ha risposto: “Anche io ho pensato la stessa cosa”.

Non ci stupiremmo se la gravidanza venisse confermata. In effetti, anche nelle sue due precedenti storie d’amore importanti Charlotte è rimasta incinta e poi ha ufficializzato le relazioni con Gad Elmaleh con cui non si è mai sposata, anche se l’attore frequentava la famiglia di lei, e Dimitri Rassam, l’unico ad essere diventato suo marito.

Ma allo stesso modo, potremmo dire che si tratti invece di un falso allarme. L’inverno dello scorso anno si diceva che Charlotte aspettava il secondo figlio da Rassam, portando come prova un altro pancino sospetto, ma alla fine si è capito che non c’era nessun bambino in viaggio e che si trattava di un semplice difetto di look.

A guardare la foto della Casiraghi al Ballo della Rosa, un sospetto potrebbe legittimamente venire, ma è anche vero che l’abito è molto aderente e basta un leggero gonfiore, una posizione particolare, un gioco di luci per creare l’effetto dolce attesa.