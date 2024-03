Charlotte Casiraghi al Ballo della Rosa, Carolina di Monaco contro il nuovo fidanzato

Fonte: Getty Images Charlotte Casiraghi, i look da favola al Ballo della Rosa

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam stanno divorziando. Anche se la coppia non ha mai ufficializzato la rottura, lei ha già un nuovo amore. Si chiama Nicolas Mathieu ed è uno scrittore molto noto, i suoi libri sono tradotti anche in italiano. Il nuovo fidanzato potrebbe fare il suo debutto nel Principato durante il Ballo della Rosa 2024, ma Carolina di Monaco non è per niente contenta.

Carolina di Monaco, il veto sul nuovo fidanzato di Charlotte Casiraghi

È da gennaio che circola la voce del divorzio tra Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam. Lei avrebbe lasciato il marito perché le loro vite non si conciliavano. Il produttore cinematografico era sempre via per lavoro, diviso tra Parigi e Los Angeles. Mentre Charlotte vive a Montecarlo e di tanto in tanto se ne va nella capitale francese per impegni professionali che spaziano tra la filosofia e la moda.

In effetti, la coppia non è mai stata particolarmente affiatata. Raramente Charlotte e Dimitri si vedevano insieme a qualche evento ufficiale. Lui le concedeva la sua presenza al Ballo della Rosa, il gala più importante del Principato. E lei lo accompagnava sul red carpet del Festival di Cannes. Ma anche quando erano insieme si percepiva che tra loro mancava quella sintonia speciale.

Così, dopo quasi 5 anni dalle nozze, celebrate nel 2019, è arrivato il divorzio. Come detto, né la Casiraghi né Rassam hanno rilasciato dichiarazioni a proposito, ma che la separazione sia effettiva e già in atto, c’è il fatto che Charlotte sta frequentando già un altro uomo. E non lo ha nascosto a nessuno. Anche perché pure lei è un volto noto. Si tratta infatti dello scrittore Nicolas Mathieu, autore di E i figli dopo di loro.

Nelle prime foto che sono state scattate alla neonata coppia, si vedono Nicolas e Charlotte sorridere felici, complici tra loro. In fondo, la passione per la cultura e i libri li lega profondamente ed è già un elemento in comune in più rispetto a quanto la Casiraghi aveva col suo ex marito.

Tutti soddisfatti insomma. Tranne Carolina di Monaco che pare non abbia grande stima, al momento, del nuovo amore della figlia. Secondo alcune indiscrezioni la Principessa non guarda di buon occhio Nicolas Mathieu per le sue convinzioni politiche che tendono a sinistra.

E in molti condividono le perplessità di Carolina. Nicolas e Charlotte sarebbero troppo diversi, provengono da mondi differenti e lo scrittore difficilmente si abituerà alle abitudini e al tenore di vita del Palazzo.

Per questo motivo la sua presenza al Ballo della Rosa non sarebbe gradita da parte di Carolina. La Principessa è l’organizzatrice di questo evento, tra i più importanti e glamour di Montecarlo e farà di tutto perché niente possa rovinare la serata. Il nuovo fidanzato di Charlotte rappresenta in tal senso un pericolo.

In quanto partner della Casiraghi poi verrebbe ritratto nelle foto ufficiali con la famiglia Grimaldi. E questo proprio non va a Carolina. Basti pensare che ha raggiunto un tacito accordo perfino con la cognata Charlene di Monaco, con la quale non corre buon sangue, per cui la moglie di Alberto di solito non partecipa al Ballo della Rosa, proprio per non rubare la scena a Carolina.

Carolina di Monaco, il Ballo della Rosa 2024

Il Ballo della Rosa quest’anno si tiene sabato 23 marzo, una data ideale per Charlotte che in effetti potrebbe approfittarne per presentare ufficialmente il fidanzato alla famiglia.

Il gala come sempre è ospitato nella Salle des Étoiles dello Sporting Monte-Carlo, è organizzato a favore della Fondazione Principessa Grace ed è presieduto da S.A.R. la Principessa di Hannover, Carolina di Monaco. Il tema di quest’anno, scelto dalla sorella di Alberto, è “la disco” e a curarne gli allestimenti c’è, come lo scorso anno, il grande stilista e amico di Carolina, Christian Louboutin, che ha preso il posto di Karl Lagerfeld.

Il Ballo della Rosa fu creato, come gala benefico, dalla Principessa Grace nel 1954 e da allora si ripete ogni anno a marzo. L’edizione del 2020 fu sospesa a causa del Covid.

