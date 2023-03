Charlene di Monaco esclusa dal Ballo della Rosa: non gradita da Carolina

Fonte: Getty Images Charlotte Casiraghi, i look da favola al Ballo della Rosa

Tutto pronto per il Ballo della Rosa 2023, magnificamente organizzato da Carolina di Monaco che la sera del 25 marzo darà vita all’evento più prestigioso di Montecarlo. I suoi figli Andrea, Pierre, Charlotte Casiraghi e Alexandra di Hannover saranno con lei. Anzi ci sarà tutta la sua famiglia, tranne una persona Charlene di Monaco. La moglie di Alberto è una presenza non gradita e lei stessa, se può, fa a meno di parteciparvi.

Charlene di Monaco non è gradita al Ballo della Rosa

Anche se i rapporti tra Charlene di Monaco e Carolina sono migliorati nell’ultimo anno, le due donne non si sono mai comprese del tutto. Carolina trova bizzarri il comportamento e il carattere della moglie di Alberto e quest’ultima è sempre stata gelosa della cognata che dalla morte della madre, Grace Kelly, nel 1982 ha ricoperto di fatto il ruolo vacante di “first lady del Principato”, ruolo che poi è andato necessariamente a Charlene nel 2011 quando si è sposata con Alberto.

Il passaggio di consegne non è certo stato indolore: Carolina non ha mai voluto essere messa da parte e Charlene l’ha sempre considerata una figura troppo ingombrante. Per evitare che la tensione salisse alle stelle, Alberto ha diviso i compiti istituzionali tra le due donne. Se a sua moglie ha affidato il ruolo di Presidente della Croce Rossa che la rende responsabile del Ballo dedicato all’istituzione, a Carolina ha lasciato l’organizzazione del Ballo della Rosa, anche perché la serata fu voluta proprio da Grace.

Il Ballo della Rosa 2023 è Bollywood

Così, anche quest’anno è toccato a Carolina preparare l’evento di gala. Il Ballo della Rosa si tiene sabato 25 marzo nella prestigiosa Salle des Etoiles dello Sporting Montecarlo. Il tema scelto è Bollywood. Lo scorso anno era La Dolce vita. Per l’occasione vengono invitati ad esibirsi star della musica internazionale.

Fonte: Getty Images

Il Ballo della Rosa è stato creato nel 1954 dalla Principessa Grace. Si tiene ogni anno a marzo, ad eccezione del 2022 che è stato organizzato a luglio dopo l’interruzione di due anni a causa della pandemia.

Carolina di Monaco, Principessa del Ballo della Rosa

Questo evento eccezionale riunisce l’élite e l’alta società internazionale e apre la stagione mondana del Principato. Dal 1964 durante la serata si raccolgono fondi destinati alla Fondazione Principessa Grace che ha l’obiettivo di aiutare le persone in difficoltà e i bambini svantaggiati, sviluppando azioni umanitarie e filantropiche. Non solo, il Ballo è l’occasione per promuove l’arte contemporanea, il balletto e la letteratura.

Non a caso, Carolina, che si occupa dell’organizzazione del Ballo della Rosa dal 1982, è nota a Montecarlo come la Principessa delle Arti di Monaco. Proprio recentemente ha inaugurato con Alberto una nuova sezione dell’Accademia di danza dedicata alla madre, da lei fondata nel 1975. La Principessa Carolina ha una grande passione per il balletto e ha studiato danza fin da adolescente. È stata anche allieva della ballerina russa Marika Besobrasova.

Il Ballo della Rosa con tutto il suo glamour e il suo prestigio è dunque il regno e l’espressione di Carolina che quindi poco gradisce la presenza di Charlene di Monaco. La moglie di Alberto dal canto suo ha spesso disertato l’evento lasciando andare da solo il Principe che comunque è sempre circondato dalla sua numerosa famiglia.