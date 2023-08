Charlotte Casiraghi, nuove foto per il compleanno. Charlene di Monaco dà forfait

Fonte: Getty Images Charlotte Casiraghi, le borse esclusive firmate Chanel

Charlotte Casiraghi e il fascino dei 37 anni. La figlia di Carolina di Monaco è nata infatti il 3 agosto 1986 ed è sempre la più bella del Principato. E in occasione del suo compleanno sono state condivise nuove foto su Instagram che la ritraggono ad Arles in Provenza.

Charlotte Casiraghi, le foto bellissime

La bellezza e l’eleganza di Charlotte Casiraghi restano imbattute. Sono tante le donne del Palazzo che cercano di contenderle questo primato ma è praticamente impossibile. Anche perché la nipote di Grace Kelly ha il dono di diventare sempre più affascinante man mano che gli anni passano. Lo dimostrano alcune recenti immagini che la ritraggono ad Arles con quello che è diventato l’abito-icona dell’estate 2023, ossia un semplice tubino bianco, quintessenza della raffinatezza, ovviamente firmato Chanel.

Un abito che è il più classico dei classici, ma dal gusto intramontabile. Non ha nulla di speciale se non la semplicità estrema che lo rende unico. Il tubino è a girocollo, a mezze maniche, corto sopra il ginocchio, con piccole tasche laterali decorate con due bottoni d’oro e delle piccolissime doppie C quasi impercettibili. Charlotte è un incanto anche in queste nuove foto che fanno parte di un servizio fotografico di poco tempo fa.

Dicevamo delle donne che vorrebbero prendere il suo posto come regina di bellezza. Iniziamo con la cugina Jazmin Grace Grimaldi, figlia illegittima di Alberto di Monaco, bionda e attrice americana come nonna Grace. Ma per quando si sforzi non è all’altezza di Charlotte.

Poi c’è la sorellastra Alexandra di Hannover che, sebbene elegantissima, non ha avuto la fortuna di essere la copia esatta di mamma Carolina di Monaco, come invece lo è la Casiraghi.

Charlene di Monaco dà forfait

Le uniche vere due rivali a Montecarlo sono la zia Charlene di Monaco e la cognata Beatrice Borromeo. Quest’ultima in effetti dà a Charlotte non poco filo da torcere. Testimonial di Dior, in diverse circostanze è riuscita ad oscurarla. Ma la figlia di Carolina si è sempre riscattata.

Per quanto riguarda Charlene, stupenda al Ballo della Croce Rossa, la Principessa ha sempre sofferto di gelosia nei confronti della famiglia Grimaldi, soprattutto di Carolina la cui presenza le ha sempre impedito di essere l’unica davvero sul trono. Di riflesso una qualche rivalità ce l’ha anche con Charlotte. Non a caso, difficilmente partecipa alle riunioni di famiglia quando non sono istituzionali. Dunque, la probabilità che non festeggi con la nipote il suo compleanno è molto alta, d’altro canto non c’era nemmeno al suo matrimonio. Anche se bisogna riconoscere che nell’ultimo anno c’è stato un avvicinamento tra le due con tanto di calorosi baci e abbracci in pubblico.