Chi è Jazmin Grace Grimaldi, la bellissima nipote di Grace Kelly

Jazmin Grace Grimaldi, la figlia che Alberto di Monaco ha avuto fuori dal matrimonio con Tamara Rotolo, ha sollevato un gran polverone a Palazzo dopo aver postato sul suo profilo Instagram alcuni video e foto che la ritraggono mentre prende parte agli scioperi di Hollywood.

Jazmin Grace Grimaldi coinvolta nello sciopero di Hollywood

Jazmin Grace Grimaldi è coinvolta in prima persona nelle proteste scoppiate all’interno del mondo dello spettacolo, infatti di professione fa l’attrice e la cantante e quindi condivide le motivazioni che hanno portato i professionisti di Hollywood a scendere per strada con picchetti. Sul suo profilo Instagram la figlia di Alberto tiene costantemente aggiornati i suoi follower su quanto sta accadendo nella città del cinema.

Anche se la ragazza, classe 1992, non è direttamente coinvolta nella linea di successione al trono, è pur sempre la figlia del Principe di Monaco e alla Rocca ci si aspetta che si comporti in un certo modo, anche se il protocollo monegasco è decisamente più tollerante rispetto ad altre Corti. Ma una protesta è pur sempre una protesta e anche il Palazzo tiene monitorato quanto la rampolla condivide sui social.

Alberto ha confermato pubblicamente la paternità di Jazmin nel 2006, quindi 14 anni dopo la sua nascita, sostenendo di aver voluto proteggere la sua identità fino a quando non fosse diventata adulta. Lei è cresciuta a Palm Spring ed è stata educata da sua madre che all’epoca della love story col Principe faceva la cameriera.

Charlene di Monaco e la successione al trono vieta per costituzione

A differenza dell’altra amante di Alberto, Nicole Coste, con la quale ha avuto un altro figlio, Alexander, Tamara Rotolo ha vissuto in modo indipendente e lontano da Montecarlo, entrando pochissimo nella vita privata del Principe. Quest’ultimo comunque ha un ottimo rapporto con la prima figlia che è in modo evidente la degna erede di sua nonna Grace Kelly. Sia nell’aspetto, perché è bionda con gli occhi azzurri e ha i tratti del viso dolci, sia nella scelta della professione, infatti ha voluto fare l’attrice. Jazmin ha recitato in diversi film e ha anche pubblicato un paio di singoli.

Sebbene viva negli Stati Uniti dove è nata e cresciuta, è stata diverse volte a Montecarlo dove ha preso parte anche ad alcuni eventi insieme a suo padre. Pare che non abbia però alcun rapporto con la matrigna Charlene di Monaco, la moglie di Alberto, che si tiene alla larga dai figli illegittimi del marito.

D’altro canto, Charlene non può temere nulla da Jazmin che è esclusa dalla successione al trono, garantita per costituzione a suo figlio Jacques. Con una modifica della legge nel 2002 il Principe Ranieri ha infatti reso impossibile ottenere i diritti di successione ai figli extraconiugali, limitandola alla discendenza diretta e legittima nata nel matrimonio.

Malgrado queste precauzioni costituzionali che scioglie da qualsiasi obbligo verso il Principato sia Jazmin che il fratellastro Alexander, questi ultimi non possono dimenticare di essere figli di Alberto di Monaco ed è richiesto da parte loro un certo decoro e contegno. Motivo per cui i post della Grimaldi sullo sciopero di Hollywood destano preoccupazione nella Rocca.