Fonte: IPA Alexandre Grimaldi e Savannah Hennessy

Alexandre Grimaldi non sarà mai un ragazzo in grado di vivere il proprio quotidiano in maniera privata. Il figlio di Alberto di Monaco ha oggi 20 anni ed è abituato a vedersi puntare addosso fotocamere e videocamere.

Vive a New York e fin dal suo debutto sulla copertina di Tatler, non ha fatto altro che collezionare consensi. Grande curiosità sulla sua sfera più intima, soprattutto ora che pare stia frequentando Savannah Hennessy. Di seguito un po’ di informazioni su di loro, ma soprattutto un profilo sulla giovane.

Chi è Savannah Hennessy

Il cognome non mente e di certo non passa inosservato. Savannah Hennessy non è vittima di un caso di omonimia, si tratta realmente di un’ereditiera, discendente dalla prestigiosa famiglia del cognac Hennessy.

Questo è però soltanto un ramo della sua discendenza, e non il più rilevante. È al fianco di Alexandre Grimaldi e la giovane Savannah può pareggiare il suo sangue blu. È infatti nipote della Principessa Barbara d’Orleans.

Entrambi vivono a New York, dove sono alla ricerca della propria strada. Lei è un’attrice in erba, in fase di formazione presso il Lee Strasberg Theatre & Film Institute. Sembra però che abbia dinanzi a sé anche un potenziale futuro come influencer. Non mancano infatti continui inviti ad alcuni tra gli eventi più glamour al mondo.

In questo ha ovviamente un peso la sua appartenenza al marchio Hennessy, da parte del padre Killian, che ha scelto però di non entrare nell’azienda di famiglia, lanciando una propria linea di profumi.

Alexandre Grimaldi e Savannah Hennessy

Di recente, stando ai tabloid, Alexandre Grimaldi e Savannah Hennessy sarebbero diventati molto intimi, al punto da poterli definire una coppia. Tutto lascerebbe pensare a una frequentazione. Non è dato sapere se si possa far riferimento a una vera e propria relazione stabile.

Sono di certo stati avvistati insieme al Goodwood Festival, nel West Sussex, il che ha alimentato ulteriormente le voci sul loro conto.

Fonte: IPA

Non è stata però questa la prima apparizione in pubblico della coppia. Sono infatti apparse online delle foto di Alexandre e Savannah in prima fila alla sfilata di Gucci, in occasione della settimana della moda maschile di Milano. Si sono presentati all’evento in abiti coordinati, con un’elegante tonalità di beige.

Chi è Alexandre Grimaldi

Alexandre Grimaldi, 20enne dal grande fascino e amatissimo dal pubblico, è figlio di Alberto di Monaco e Nicole Coste. Quest’ultima, 52 anni, è un’ex assistente di volo di Air France, originaria del Togo.

Pur considerando l’identità di suo padre, Alexandre non rientra nella linea di successione. I suoi genitori, infatti, non erano sposati al momento della sua nascita. Ciò non vuol dire che ci sia distanza dal resto della famiglia. Ha infatti raccontato d’aver trascorso molto tempo con la sorellastra Jazmin Grimaldi, 31 anni, e i fratellastri gemelli Giacomo e Gabriella, 8 anni.